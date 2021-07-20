Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü
Formula E / Londra E-Prix I Haberler

FE, Londra E-Prix'sinde kullanılacak pist düzenini tanıttı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Formula E, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Londra E-Prix'sinde kullanılacak olan pist düzenini tanıttı.

FE, Londra E-Prix'sinde kullanılacak pist düzenini tanıttı

FE, turun belli bir bölümünün ExCeL Centre'ın içinden geçtiği bu pist düzenini ilk olarak 2019 senesinin Mart ayında duyurmuştu. Ancak FIA ve FE yönetimi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde 3 sektörde de düzenlemeler yaptı ve tur uzunluğunu 1.3 mil kadar kısalttı. 

1 ve 2. virajın bulunduğu şikan, darlaştırıldı. İlk viraj artık 90 derecelik bir viraj değil. İkinci sektörde daha çok değişikliğe gidildi. Saat yönünün tersine gidilen 10 ve 11. "U" virajlarda artık saat yönüne doğru gidilecek. 

Pilotlar, 180 derecelik sağa dönen 10. viraja girecek ve sola dönülen 11. virajdan dar bir şikana doğru çıkacaklar. 

Son sektörde de değişikliklere gidildi. 16. viraj "U" viraja döndürülürken; pilotlar ardından sondan bir önceki virajda da şikandan geçecekler. 

Son sektördeki değişiklikler, sektörün çok hızlı olacağından endişelenmesinin ardından geldi.  Ancak son 2 sektöre, büyük frenleme noktaları ve daha dar virajlar getirilmesi pilotların enerjilerini geri kazanmalarını fazlasıyla kolaylaştıracak.

Normalde, FE pilotlarının bir yarışta finişi görebilmek için harcadıkları enerjinin %30-%35 kadarını  geri kazanmaları gerekiyor.

Takımlar tarafından açıklanan ilk verilerde ise Londra'daki pistin yapısı gereği pilotların enerjilerini %5 kadar daha az geri kazanması gerekeceği görülüyordu. 

Bu da takımlar üzerinde şöyle bir endişe oluşturdu: Pilotların daha az enerji geri kazanması gerekeceğinden, stratejilerin pek de farklılık göstermemesi ve ortaya oldukça sıkıcı bir yarış çıkması.

Ayrıca, pilotların enerjilerini çok da koruması gerekmemesi, pilotların bu dar pistte daha agresif olmasına ve birçok kaza yaşanmasına neden olabilir.

FIA, padoktaki bu endişelerin ardından, bu yarış özelinde takımların toplam enerjilerinden 4 kWh kesileceğini açıklamıştı. Böylelikle maksimum enerji miktarı 52 kWh'dan 48 kWh'a düşürülmüş oldu.

FIA tarafından Autosport'a yollanan açıklamada, "Londra E-Prix'sindeki enerji tüketimi üzerine yapılan ön hazırlık analizlerinin ardından, mevcut 52 kWh'luk kapasitesiyle enerji tasarrufu gereksinimlerinin yeteri kadar etkili olmayacağının farkına varıldı.

"ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın en önemli elementlerinden biri enerji tüketimini yönetebilmektir. Tam gaz geçilen yarışları önlemek için Londra'daki yarışlardaki maksimum enerji miktarı 48 kWh'a indirildi." ifadelerine yer verildi.

Bu düzenleme, Formula E teknik regülasyonlarının 7.6 maddesindeki esneklik sayesinde yapılabildi. Bu madde, enerjinin maksimum 52 kWh olacağını belirtirken; enerjinin düşürülmesine izin vermeyen bir ifade bulunmuyor. 

Londra E-Prix'si, Battersea Park'ta 2015-16 sezonunda gerçekleştirilen Londra E-Prix'sinden bu yana ilk defa bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2 yarışla geri dönecek. 

 

 

paylaşım
yorumlar
FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Önceki haber

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

1 g
2
Formula 1

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

20 s
3
Formula 1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

10 dk
4
Formula 1

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"

12 s
5
Formula 1

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"

22 s
Son Haberler
FE, Londra E-Prix'sinde kullanılacak pist düzenini tanıttı
Formula E

FE, Londra E-Prix'sinde kullanılacak pist düzenini tanıttı

1 s
FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü
Formula E

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

15 Tem 2021
Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"
Formula E

Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"

14 Tem 2021
Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor
Haber video
Formula E

Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor

13 Tem 2021
Bird, takım arkadaşı Evans'ı ünlü futbolcu Jack Grealish'le karşılaştırdı
Formula E

Bird, takım arkadaşı Evans'ı ünlü futbolcu Jack Grealish'le karşılaştırdı

13 Tem 2021
Son Videolar
Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti 00:59
Formula E
12 Tem 2021

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti 00:57
Formula E
12 Tem 2021

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti

Formula E: Gunther, 1. New York E-Prix'nin galibi oldu 00:36
Formula E
12 Tem 2021

Formula E: Gunther, 1. New York E-Prix'nin galibi oldu

Jaguar Racing| New York City E-Prix öncesi 00:29
Formula E
8 Tem 2021

Jaguar Racing| New York City E-Prix öncesi

Puebla E-Prix: Wehrlein yarışın ardından diskalifiye edildi, galibiyet di Grassi'ye gitti 00:32
Formula E
21 Haz 2021

Puebla E-Prix: Wehrlein yarışın ardından diskalifiye edildi, galibiyet di Grassi'ye gitti

Daha fazlası
Matt Kew
FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü
Formula E

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış" New York City E-Prix II
Formula E

Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"

Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor New York City E-Prix II
Haber video
Formula E

Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Verstappen'le mücadelelerde, aramızdaki saygıyı tekrar kazanmalıyız"

Leclerc: "Hamilton - Verstappen teması yarış olayından fazlası değil"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Hamilton - Verstappen teması yarış olayından fazlası değil"

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

F1, FIA ve Mercedes, Hamilton'a yönelik ırkçı söylemleri kınadı
Formula 1 Formula 1

F1, FIA ve Mercedes, Hamilton'a yönelik ırkçı söylemleri kınadı

Son Haberler

FE, Londra E-Prix'sinde kullanılacak pist düzenini tanıttı
Formula E Formula E

FE, Londra E-Prix'sinde kullanılacak pist düzenini tanıttı

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü
Formula E Formula E

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"
Formula E Formula E

Yarış kazanamadan FE şampiyonu olması, Frijns'ın "umurunda olmazmış"

Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor
Haber video
Formula E Formula E

Evans, "kabul edilemez" kazasıyla Jaguar'ı "hayal kırıklığına" uğrattığını düşünüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.