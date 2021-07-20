FE, Londra E-Prix'sinde kullanılacak pist düzenini tanıttı

FE, turun belli bir bölümünün ExCeL Centre'ın içinden geçtiği bu pist düzenini ilk olarak 2019 senesinin Mart ayında duyurmuştu. Ancak FIA ve FE yönetimi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde 3 sektörde de düzenlemeler yaptı ve tur uzunluğunu 1.3 mil kadar kısalttı.

1 ve 2. virajın bulunduğu şikan, darlaştırıldı. İlk viraj artık 90 derecelik bir viraj değil. İkinci sektörde daha çok değişikliğe gidildi. Saat yönünün tersine gidilen 10 ve 11. "U" virajlarda artık saat yönüne doğru gidilecek.

Pilotlar, 180 derecelik sağa dönen 10. viraja girecek ve sola dönülen 11. virajdan dar bir şikana doğru çıkacaklar.

Son sektörde de değişikliklere gidildi. 16. viraj "U" viraja döndürülürken; pilotlar ardından sondan bir önceki virajda da şikandan geçecekler.

Son sektördeki değişiklikler, sektörün çok hızlı olacağından endişelenmesinin ardından geldi. Ancak son 2 sektöre, büyük frenleme noktaları ve daha dar virajlar getirilmesi pilotların enerjilerini geri kazanmalarını fazlasıyla kolaylaştıracak.

Normalde, FE pilotlarının bir yarışta finişi görebilmek için harcadıkları enerjinin %30-%35 kadarını geri kazanmaları gerekiyor.

Takımlar tarafından açıklanan ilk verilerde ise Londra'daki pistin yapısı gereği pilotların enerjilerini %5 kadar daha az geri kazanması gerekeceği görülüyordu.

Bu da takımlar üzerinde şöyle bir endişe oluşturdu: Pilotların daha az enerji geri kazanması gerekeceğinden, stratejilerin pek de farklılık göstermemesi ve ortaya oldukça sıkıcı bir yarış çıkması.

Ayrıca, pilotların enerjilerini çok da koruması gerekmemesi, pilotların bu dar pistte daha agresif olmasına ve birçok kaza yaşanmasına neden olabilir.

FIA, padoktaki bu endişelerin ardından, bu yarış özelinde takımların toplam enerjilerinden 4 kWh kesileceğini açıklamıştı. Böylelikle maksimum enerji miktarı 52 kWh'dan 48 kWh'a düşürülmüş oldu.

FIA tarafından Autosport'a yollanan açıklamada, "Londra E-Prix'sindeki enerji tüketimi üzerine yapılan ön hazırlık analizlerinin ardından, mevcut 52 kWh'luk kapasitesiyle enerji tasarrufu gereksinimlerinin yeteri kadar etkili olmayacağının farkına varıldı.

"ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın en önemli elementlerinden biri enerji tüketimini yönetebilmektir. Tam gaz geçilen yarışları önlemek için Londra'daki yarışlardaki maksimum enerji miktarı 48 kWh'a indirildi." ifadelerine yer verildi.

Bu düzenleme, Formula E teknik regülasyonlarının 7.6 maddesindeki esneklik sayesinde yapılabildi. Bu madde, enerjinin maksimum 52 kWh olacağını belirtirken; enerjinin düşürülmesine izin vermeyen bir ifade bulunmuyor.

Londra E-Prix'si, Battersea Park'ta 2015-16 sezonunda gerçekleştirilen Londra E-Prix'sinden bu yana ilk defa bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2 yarışla geri dönecek.