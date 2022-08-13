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Formula E / Seul ePrix I Yarış raporu

Seul E-Prix: Evans rahat kazandı, şampiyonluk ümitlerini son yarışa taşıdı

Formula E'de sezonun 15. yarışında zafer Jaguar pilotu Mitch Evans'ın olurken, şampiyona lideri Stoffel Vandoorne yarışı 5. sırada tamamladı. Böylelikle şampiyonluk mücadelesi son yarışa taşınmış oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Seul E-Prix: Evans rahat kazandı, şampiyonluk ümitlerini son yarışa taşıdı
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Formula E, tarihinde ilk kez Güney Kore'ye geldi ve 8. Formula E sezonunun son 2 yarışı bu hafta sonu Seul'da gerçekleştiriliyor.

Hafta sonunun ilk yarışı öncesinde gözler şampiyonluk mücadelesindeydi. Yarış öncesinde şampiyona lideri Stoffel Vandoorne, en yakın rakibi Mitch Evans'ın 36 puan önünde bulunuyordu. 

Sıralama turlarında pole Mahindra pilotu Oliver Rowland'a gitmişti. Şampiyonluk mücadelesi veren isimlerden Evans üçüncü, Vandoorne ise yedinci sıradaydı. 

Sıralama raporu :

Sıralama turlarında etkisini gösteren yağmur, yarış öncesinde durdu ancak zemin hâlâ ıslaktı ve çetrefilli koşullar pilotları bekliyordu. 5 kırmızı ışığın sönmesiyle yarış başladı ve ikinci sıradaki Lucas di Grassi, pole adamı Rowland'ı geçerek ilk sıraya yükseldi.

3. sıradaki Evans ise harika bir startla di Grassi'nin yanına geldi ve ikili ilk viraja yan yana girdiler. Rowland ise arkasındaki iki kişiye geçilmesiyle 3. sıraya geriledi. 

Evans, 2. sırada uzun süre kalmadı ve ilk virajdan hemen sonra di Grassi'ye agresif bir atak yaparak liderliği eline geçirdi. Ardından Rowland da di Grassi'yi arkasında bırakmayı başardı ve ikinci sıraya yükseldi. 

7. sıradan start alan Vandoorne ise kaostan uzak durdu ve hasar almadan ilk turu atlatmayı başardı. Böylelikle Evans, Rowland, di Grassi, Jake Dennis, Edoardo Mortara, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne ilk 7'si oluştu. 

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

İlk tur, Formula E standartlarına göre oldukça olaysız ve temassız geçse de ikinci turda 8 pilotun karıştığı büyük bir kaza yaşandığını gördük. Pistin bazı bölümleri diğer bölümlere kıyasla daha ıslaktı ve nispeten daha ıslak olan bir virajda pilotlar kızaklanma yaşayarak bariyerlere girdiler. 

Norman Nato, Oliver Turvey, Sebastien Buemi, Dan Ticktum, Andre Lotterer, Nyck de Vries, Oliver Askew ve Nick Cassidy aynı virajda bariyerlere girdiler. Sebastien Buemi, de Vries'in üstüne çıkarken; sadece Nato ile Cassidy garajına geri dönebildiler. 

Böylelikle Turvey, Buemi, Ticktum, Lotterer, de Vries ve Askew yarışa veda etmiş oldu. Bu büyük kazanın ardından kırmızı bayraklar çıktı ve yolda kalan araçların temizlenmesi için operasyon başladı. 

Yaklaşık 40 dakika süren temizleme çalışmalarının ardından yarışa geri kalan 16 araçla devam ettik. Evans, Rowland, di Grassi, Dennis, Mortara, Vergne, Vandoorne, Pascal Wehrlein, Sette Camara, Antonio Giovinazzi, Antonio Felix da Costa, Maximilian Günther, Robin Frijns, Alexander Sims, Norman Nato, Nick Cassidy sıralaması ile yarış yeniden başladı. 

8 aracın karıştığı ve kırmızı bayraklara neden olan kaza

8 aracın karıştığı ve kırmızı bayraklara neden olan kaza

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Evans sorunsuz bir şekilde yarışı yeniden başlattı ve yarış temposuna dönüldü. İlk 4 sakin bir şekilde ilerlerken; Vergne, 5. sıra için Mortara'ya atak yaptı. Mortara, Vergne'ü arkasında tutabilmek için frenleme altında birkaç kez hareket etti ve Vergne, Mortara'nın arkasına çarptı. 

Mortara, temasın etkisiyle pistten uçtu ve iki sıra kaybederek 7. sırada piste geri döndü. Sonrasında, frenlemede birden fazla kez çizgi değiştirdiği için Mortara'ya 5 saniye zaman cezası verildi. 

Bu olaydan birkaç dakika sonra ilk atak modu kullanımlarını gördük. İlk atak modu kullanımlarının ardından sıralamada bir değişim yaşanmadı ve Evans, Rowland, di Grassi, Dennis, Vergne, Vandoorne, Mortara ilk 7'si ile yarış devam etti. 

Arkalarda ise Alexander Sims ile Giovinazzi arasında temas yaşandı. Sims, kazaya neden olduğundan dolayı 5 saniyelik bir zaman cezası aldı. 

Bitime 20 dakika kala, pilotlar ikinci ve son atak modlarını almaya başladılar. Lider Evans ikinci atak modunu alan ilk isim oldu ve ilk sırada piste geri dönmeyi başardı. Rowland ile di Grassi de sıralarını korudular. 

Onların arkalarında Vandoorne, 5. sıra için Vergne'ü geçmeyi başardı ve atak modu kullanımlarının ardından da 5. sırada kalmayı başardı. Bu geçiş, Belçikalı pilot açısından önemliydi. 

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Bitime 10 dakika kala herkes atak modlarını kullanmıştı ve Evans yarışı kontrol altında götürüyordu. Bu noktada Mortara lastik patlattı ve yarışa veda etti. İsviçreli pilot,  Fas'ta şampiyona liderliğine yükselmişti ve Londra yarışları öncesinde şampiyonluk için ciddi bir adaydı ancak Londra'daki iki yarışta ve Seul'daki ilk yarışta yarış dışı kaldı. 

3 yarış üst üste yarış dışı kalması, Mortara'nın bu yıl da şampiyonluk hayallerine veda etmesine neden oldu. Venturi pilotu, geçtiğimiz yıl da şampiyonluk için sonuna kadar mücadele etmişti ancak son yarışlarda mücadeleyi kaybetmişti. 

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Bitime 2 dakika kala ise Sims bariyerlere girdi. Sıralama turlarında da bariyerlere giren Sims, yarışta da aracına hasar verdi ve yarışa veda etti. Bu kazanın ardından güvenlik aracı piste girdi. 

Sims'in aracı kalan süre içerisinde temizlenemedi ve yarış böylelikle güvenlik aracı altında tamamlanmış oldu. Evans, ilk turda liderliği almasının ardından bir daha zirveyi kimseye bırakmadı ve Seul'daki ilk yarışta zafere ulaşarak şampiyonluk ümitlerini son yarışa taşıdı. 

Rowland ikinci sırayı alarak Mahindra'ya podyumu getirirken, son yarışın galibi di Grassi podyumun son basamağında kendine yer buldu. 

Londra'daki ilk yarışı kazanan Dennis çizgiyi dördüncü sırada geçerken, şampiyona lideri Vandoorne 5. sırayı aldı. Belçikalı pilot, şampiyonluğa henüz ulaşamamış olsa da 5. sıra kendisi için ideal bir sonuçtu ve yarınki final yarışı öncesinde hâlâ 21 puanlık büyük bir avantaja sahip. 

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-Type V

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-Type V

Fotoğraf: Andreas Beil

Yarış içerisinde Mortara ile temas yaşayan Vergne altıncı sırayı alırken, Wehrlein 7. oldu. İlk 10'u Frijns, da Costa, Cassidy tamamladı. Cassidy, yarışın başındaki 8 araçlı kazaya karışmasının ardından bariyerlerden çıktı ve yine de puan almayı başardı. 

Bu sonuçlarla birlikte, son yarış öncesinde Vandoorne'un şampiyonada 21 puanlık bir avantajı bulunuyor. Markalar Şampiyonası'nda ise Mercedes en yakın rakibini Venturi Racing'in 31 puan önünde. 

Sezonun son yarışı yarın TSİ 10.00'da başlayacak. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 30 1:29'55.478       25
2 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 30 1:29'56.298 0.820 0.820   21
3 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 30 1:29'56.871 1.393 0.573   15
4 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 30 1:29'57.380 1.902 0.509   13
5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 30 1:29'57.948 2.470 0.568   10
6 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 30 1:29'59.435 3.957 1.487   8
7 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 30 1:29'59.627 4.149 0.192   6
8 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 30 1:29'59.986 4.508 0.359   4
9 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 30 1:30'00.448 4.970 0.462   2
10 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 30 1:30'00.803 5.325 0.355   1
11 Germany Maximilian Gunther France DAMS 30 1:30'01.088 5.610 0.285    
12 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 30 1:30'01.599 6.121 0.511    
13 France Norman Nato United Kingdom Jaguar Racing 30 1:30'53.023 57.545 51.424    
  United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 26 1:22'07.830 4 Laps 4 Laps    
  Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 24 1:20'16.103 6 Laps 2 Laps    
  Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 20 1:13'24.923 10 Laps 4 Laps    
  United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 0 19.471 30 Laps 20 Laps    
  Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 0 19.795 30 Laps 0.324    
  Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 0 20.505 30 Laps 0.710    
  United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 0 21.298 30 Laps 0.793    
  Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 0 21.921 30 Laps 0.623    
  United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 0 22.281 30 Laps 0.360    
Tüm sonuçları görüntüle
Lucas di Grassi, Venturi Racing, 3rd position, Mitch Evans, Jaguar Racing, 1st position, Oliver Rowland, Mahindra Racing, 2nd position, celebrate on the podium

Lucas di Grassi, Venturi Racing, 3rd position, Mitch Evans, Jaguar Racing, 1st position, Oliver Rowland, Mahindra Racing, 2nd position, celebrate on the podium

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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