Sau Paulo E-Prix 1. antrenman: Sau Paulo caddelerindeki ilk seansta Buemi lider

Haberi dinle

Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, Meksika'da gerçekleştirilen ilk yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı.

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak.

Güney Afrika'daki yarışın da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık bir araya giren Formula E, Sau Paulo E-Prix ile geri döndü.

Formula E tarihinde ilk kez Sau Paulo caddelerinde araçlar piste çıktılar ve pist aksiyonu, cuma günü gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı.

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Nispeten olaysız ve kazasız bir şekilde geçen seanstaki en büyük olay muhtemelen Stoffel Vandoorne'un ilk viraj frenlemesini kaçırıp duvara çarpması oldu. Belçikalı pilot, ilk virajın frenlemesini kaçırmasının ardından bariyere direkt olarak aracın burnuyla çarptığından büyük hasar almadı ve yoluna devam edebildi, böylelikle seansın bölünmesine gerek kalmadı.

Yerel kahraman Lucas di Grassi ve Oliver Rowland, ilk virajda frenlemeyi kaçıran diğer isimlerdi ama onlar bariyerlerle herhangi bir temas yaşamadılar.

Sau Paulo'daki ilk seansta en hızlı derece Sebastien Buemi'den geldi. İsviçreli pilot 1:12.341'lik derecesiyle seansı zirvede tamamlarken; onun 0.112 saniye gerisinde ise Nissan pilotu Sacha Fenestraz yer aldı. NIO 333 pilotu Dan Ticktum ise ilk üçü tamamladı.

Seans içerisinde bariyerlere çarptığı bir an yaşayan Vandoorne, bu temasına rağmen dördüncü olmayı başardı. Jaguar pilotu Mitch Evans ise beşinciydi. Evans'ın arkasında Rene Rast, Jake Hughes ve Maximilian Günther yer aldılar.

Yerel kahramanlar arka arkaya dizilmişlerdi. Brezilya'nın FE şampiyonu Lucas di Grassi 9. sırayı alırken, Sergio Sette Camara 10. oldu.

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein ise ilk seansta en hızlı 12. zamanı kaydedebildi.

Sau Paulo E-Prix hafta sonu, Cumartesi gerçekleştirilecek 2. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: