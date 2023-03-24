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Formula E / Sao Paulo ePrix Antrenman raporu

Sau Paulo E-Prix 1. antrenman: Sau Paulo caddelerindeki ilk seansta Buemi lider

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Sau Paulo E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında en hızlı derece Envision Racing pilotu Sebastien Buemi'den geldi.

Can Çarpıcı
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Sau Paulo E-Prix 1. antrenman: Sau Paulo caddelerindeki ilk seansta Buemi lider
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Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, Meksika'da gerçekleştirilen ilk yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine gelmiş ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde piste çıkmıştı. 

Hindistan'da gerçekleştirilen heyecanlı yarışın ardından, Formula E için sırada yeni bir ilk vardı: Güney Afrika'da yarışmak. 

Güney Afrika'daki yarışın da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 aylık bir araya giren Formula E, Sau Paulo E-Prix ile geri döndü. 

Formula E tarihinde ilk kez Sau Paulo caddelerinde araçlar piste çıktılar ve pist aksiyonu, cuma günü gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başladı. 

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Nispeten olaysız ve kazasız bir şekilde geçen seanstaki en büyük olay muhtemelen Stoffel Vandoorne'un ilk viraj frenlemesini kaçırıp duvara çarpması oldu. Belçikalı pilot, ilk virajın frenlemesini kaçırmasının ardından bariyere direkt olarak aracın burnuyla çarptığından büyük hasar almadı ve yoluna devam edebildi, böylelikle seansın bölünmesine gerek kalmadı. 

Yerel kahraman Lucas di Grassi ve Oliver Rowland, ilk virajda frenlemeyi kaçıran diğer isimlerdi ama onlar bariyerlerle herhangi bir temas yaşamadılar. 

 

Sau Paulo'daki ilk seansta en hızlı derece Sebastien Buemi'den geldi. İsviçreli pilot 1:12.341'lik derecesiyle seansı zirvede tamamlarken; onun 0.112 saniye gerisinde ise Nissan pilotu Sacha Fenestraz yer aldı. NIO 333 pilotu Dan Ticktum ise ilk üçü tamamladı. 

Seans içerisinde bariyerlere çarptığı bir an yaşayan Vandoorne, bu temasına rağmen dördüncü olmayı başardı. Jaguar pilotu Mitch Evans ise beşinciydi. Evans'ın arkasında Rene Rast, Jake Hughes ve Maximilian Günther yer aldılar.

Yerel kahramanlar arka arkaya dizilmişlerdi. Brezilya'nın FE şampiyonu Lucas di Grassi 9. sırayı alırken, Sergio Sette Camara 10. oldu. 

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein ise ilk seansta en hızlı 12. zamanı kaydedebildi. 

Sau Paulo E-Prix hafta sonu, Cumartesi gerçekleştirilecek 2. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 20 1'12.341     147.302
2 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 20 1'12.453 0.112 0.112 147.074
3 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'12.464 0.123 0.011 147.052
4 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 17 1'12.471 0.130 0.007 147.038
5 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 19 1'12.481 0.140 0.010 147.017
6 Germany René Rast United Kingdom McLaren 20 1'12.533 0.192 0.052 146.912
7 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 20 1'12.579 0.238 0.046 146.819
8 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 19 1'12.674 0.333 0.095 146.627
9 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 18 1'12.740 0.399 0.066 146.494
10 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 19 1'12.782 0.441 0.042 146.409
11 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 18 1'12.824 0.483 0.042 146.325
12 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 20 1'12.850 0.509 0.026 146.273
13 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 20 1'12.897 0.556 0.047 146.178
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 18 1'12.911 0.570 0.014 146.150
15 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 19 1'13.092 0.751 0.181 145.788
16 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 19 1'13.235 0.894 0.143 145.504
17 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 21 1'13.427 1.086 0.192 145.123
18 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 18 1'13.717 1.376 0.290 144.552
19 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 19 1'13.740 1.399 0.023 144.507
20 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 18 1'13.751 1.410 0.011 144.486
21 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 17 1'14.317 1.976 0.566 143.385
22 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 17 1'14.598 2.257 0.281 142.845
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