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Formula E / Sao Paulo ePrix Antrenman raporu

Sau Paulo E-Prix 2. antrenman: Da Costa lider, tüm grid 1.3 saniye içerisinde!

2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Sau Paulo E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı derece Porsche pilotu Antonio Felix da Costa'dan geldi.

Can Çarpıcı
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Sau Paulo E-Prix 2. antrenman: Da Costa lider, tüm grid 1.3 saniye içerisinde!
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Formula E tarihinde ilk kez Sau Paulo caddelerinde araçlar piste çıkıyorlar ve pist aksiyonu, cuma günü gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı. 

Pist üstü aksiyonu, bugün 2. antrenman seansı ile devam etti. Bu seans, sıralama turları öncesindeki son seanstaki ve takımlarla pilotlar, son hazırlıklarını yaptılar. 

Bu yoğun seansta kaza yapan olmadı, sadece pistten taşan isimler gördük. Pistin tümsekli yapısı, bazı noktalarda frenlemeyi oldukça zorlaştırıyor. Özellikle de 1 ve 6. virajdaki çetrefilli frenleme noktaları, birçok sürücüyü hataya sürükledi. 

Bu heyecanlı seansta ilk 10'da 9 takım yer alırken, 20 pilot 1 saniye içerisine dizildiler. Seansın en hızlı derecesi ise son yarışın galibi Antonio Felix da Costa'dan geldi. 

2.933 kilometrelik cadde pistini 1:11.496 saniyede turlayan Portekizli pilot, sıralama turları öncesindeki son seansı zirvede tamamladı. 

Onun en yakın takipçisi konumunda Maserati pilotu Maximilian Günther yer aldı. Da Costa'nın 0.2 saniye kadar gerisinde olan Alman pilotu ise Norman Nato takip etti. Nato ile Günther arasında sadece 0.001 saniye vardı. 

Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

CapeTown'da kabus gibi bir hafta sonu geçiren şampiyona lideri Pascal Wehrlein dördüncüydü, Jake Dennis ise ilk 5'i tamamladı. 

Onları Nick Cassidy, Jake Hughes, Stoffel Vandoorne ve Dan Ticktum takip ettiler. İlk 10'u ise Nico Müller tamamladı. Böylelikle ilk 10'da 9 farklı takım yer almış oldu! 

1. antrenmanın en hızlı ismi Sebastien Buemi 12. sırayı alırken; yerel kahramanlar Lucas di Grassi ve Sergio Sette Camara arka arkaya dizildiler. Di Grassi 15, Sette Camara 16. sıradaydı. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 19 1'11.496     149.043
2 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 20 1'11.762 0.266 0.266 148.490
3 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 21 1'11.763 0.267 0.001 148.488
4 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 17 1'11.853 0.357 0.090 148.302
5 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 17 1'11.872 0.376 0.019 148.263
6 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 19 1'11.921 0.425 0.049 148.162
7 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 18 1'11.939 0.443 0.018 148.125
8 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 20 1'11.949 0.453 0.010 148.104
9 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'11.952 0.456 0.003 148.098
10 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 20 1'11.966 0.470 0.014 148.069
11 Germany René Rast United Kingdom McLaren 17 1'12.037 0.541 0.071 147.923
12 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 20 1'12.073 0.577 0.036 147.850
13 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 21 1'12.134 0.638 0.061 147.725
14 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 17 1'12.194 0.698 0.060 147.602
15 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 18 1'12.203 0.707 0.009 147.583
16 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'12.203 0.707 0.000 147.583
17 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 20 1'12.329 0.833 0.126 147.326
18 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 19 1'12.350 0.854 0.021 147.284
19 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 18 1'12.475 0.979 0.125 147.030
20 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 20 1'12.504 1.008 0.029 146.971
21 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 17 1'12.582 1.086 0.078 146.813
22 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 19 1'12.847 1.351 0.265 146.279
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