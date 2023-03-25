Sau Paulo E-Prix 2. antrenman: Da Costa lider, tüm grid 1.3 saniye içerisinde!
2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Sau Paulo E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı derece Porsche pilotu Antonio Felix da Costa'dan geldi.
Formula E tarihinde ilk kez Sau Paulo caddelerinde araçlar piste çıkıyorlar ve pist aksiyonu, cuma günü gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı.
Pist üstü aksiyonu, bugün 2. antrenman seansı ile devam etti. Bu seans, sıralama turları öncesindeki son seanstaki ve takımlarla pilotlar, son hazırlıklarını yaptılar.
Bu yoğun seansta kaza yapan olmadı, sadece pistten taşan isimler gördük. Pistin tümsekli yapısı, bazı noktalarda frenlemeyi oldukça zorlaştırıyor. Özellikle de 1 ve 6. virajdaki çetrefilli frenleme noktaları, birçok sürücüyü hataya sürükledi.
Bu heyecanlı seansta ilk 10'da 9 takım yer alırken, 20 pilot 1 saniye içerisine dizildiler. Seansın en hızlı derecesi ise son yarışın galibi Antonio Felix da Costa'dan geldi.
2.933 kilometrelik cadde pistini 1:11.496 saniyede turlayan Portekizli pilot, sıralama turları öncesindeki son seansı zirvede tamamladı.
Onun en yakın takipçisi konumunda Maserati pilotu Maximilian Günther yer aldı. Da Costa'nın 0.2 saniye kadar gerisinde olan Alman pilotu ise Norman Nato takip etti. Nato ile Günther arasında sadece 0.001 saniye vardı.
Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
CapeTown'da kabus gibi bir hafta sonu geçiren şampiyona lideri Pascal Wehrlein dördüncüydü, Jake Dennis ise ilk 5'i tamamladı.
Onları Nick Cassidy, Jake Hughes, Stoffel Vandoorne ve Dan Ticktum takip ettiler. İlk 10'u ise Nico Müller tamamladı. Böylelikle ilk 10'da 9 farklı takım yer almış oldu!
1. antrenmanın en hızlı ismi Sebastien Buemi 12. sırayı alırken; yerel kahramanlar Lucas di Grassi ve Sergio Sette Camara arka arkaya dizildiler. Di Grassi 15, Sette Camara 16. sıradaydı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Antonio Felix da Costa
|Porsche Team
|19
|1'11.496
|149.043
|2
|Maximilian Gunther
|Maserati Racing
|20
|1'11.762
|0.266
|0.266
|148.490
|3
|Norman Nato
|Nissan e.dams
|21
|1'11.763
|0.267
|0.001
|148.488
|4
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|17
|1'11.853
|0.357
|0.090
|148.302
|5
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|17
|1'11.872
|0.376
|0.019
|148.263
|6
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|19
|1'11.921
|0.425
|0.049
|148.162
|7
|Jake Hughes
|McLaren
|18
|1'11.939
|0.443
|0.018
|148.125
|8
|Stoffel Vandoorne
|Dragon Racing
|20
|1'11.949
|0.453
|0.010
|148.104
|9
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|21
|1'11.952
|0.456
|0.003
|148.098
|10
|Nico Müller
|Audi Sport Team Abt
|20
|1'11.966
|0.470
|0.014
|148.069
|11
|René Rast
|McLaren
|17
|1'12.037
|0.541
|0.071
|147.923
|12
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|20
|1'12.073
|0.577
|0.036
|147.850
|13
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|21
|1'12.134
|0.638
|0.061
|147.725
|14
|Andre Lotterer
|Andretti Autosport
|17
|1'12.194
|0.698
|0.060
|147.602
|15
|Lucas di Grassi
|Mahindra Racing
|18
|1'12.203
|0.707
|0.009
|147.583
|16
|Sergio SetteCamara
|NIO Formula E Team
|21
|1'12.203
|0.707
|0.000
|147.583
|17
|Edoardo Mortara
|Maserati Racing
|20
|1'12.329
|0.833
|0.126
|147.326
|18
|Jean-Eric Vergne
|Dragon Racing
|19
|1'12.350
|0.854
|0.021
|147.284
|19
|Robin Frijns
|Audi Sport Team Abt
|18
|1'12.475
|0.979
|0.125
|147.030
|20
|Sacha Fenestraz
|Nissan e.dams
|20
|1'12.504
|1.008
|0.029
|146.971
|21
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|17
|1'12.582
|1.086
|0.078
|146.813
|22
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|19
|1'12.847
|1.351
|0.265
|146.279
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