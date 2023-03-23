Frijns, dört yarışın ardından Sao Paulo'da Formula E'ye dönüyor

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Sezonun ilk yarışında Norman Nato'nun Nissan'ının arkasına çarpan ve sol bileğini kırn Frijns, ameliyat süreci nedeniyle son dört yarışı kaçırdı ve yerini yedek sürücü Kelvin van der Linde'ye bıraktı.

Güney Afrikalı van der Linde'nin Cape Town'da kendi evinde de piste çıkması planlanıyordu, ancak Abt ve teknik ortakları Mahindra, arka süspansiyon arızası nedeniyle oluşan güvenlik endişelerini gerekçe göstererek hafta sonundan çekildiler.

Geçen hafta direksiyon başına dönen ve WEC Sebring 1000 Mil mücadelesinde WRT LMP2 ile sınıfında altıncı olan Frijns, artık Formula E'ye dönmeye de hazır.

Frijns, "Nico [Muller, takım arkadaşı] ve tüm ekiple birlikte yeniden bir yarışa hazırlanıyor olmak inanılmaz iyi hissettiriyor. Geri dönmek çok güzel."

"Geçtiğimiz iki ay sonsuzluk gibi geldi. Ekibe, FIA'ya, tüm doktorlara, fizyoterapistlere ve çok sabırsız olmama rağmen bana karşı sabırlı davranan tüm Formula E padokuna çok teşekkürler." dedi.

Takım patronu Thomas Biermaier, "Robin'in takıma geri dönmesinden çok memnunum, tecrübesiyle bize kesinlikle destek olacak."

"Cape Town'da verdiğimiz ara tüm takım için iyi oldu, herkes derin bir nefes alabildi ve güç toplayabildi."

"Aynı zamanda, geçtiğimiz iki ay boyunca pistte ve pist dışında muazzam bir iş çıkaran ve elbette takımın bir parçası olarak kalacak olan Kelvin'e de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Robin Frijns, ABT CUPRA Racing, Mahindra M9Electro Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images