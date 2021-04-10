Rome E Prix: Kaotik yarışta zafer Vergne'in oldu!

Güvenlik aracı arkasında başlayan kaotik yarış, aynı şekilde güvenlik aracı arkasında bitti. Yarışın daha başlangıç turunda, ilk iki sıradan başlayan Andre Lotterer ve Stoffel Vandoorne kaza yaptı. Stratejik mücadelelerle dolu yarışta, bitime 4 dakika kala, Lucas di Grassi yolda kaldı. Kör bölümde onu son anda gören Vandoorne, ondan kaçmaya çalışırken bariyerlere çarptı ve güvenlik aracını çıkardı. Sonuç olarak Jean Eric Vergne yarışı kazanarak, bu sezonun 3. yarışında 3. farklı kazanan olmuş oldu.

Yarış raporu:

Sıralama turlarının ardından yağan yağmurdan ötürü pistin hafif şekilde ıslanmasına ve çiseleyen yağmura ek olarak, araçların dizaynından ötürü yarış içerisinde lastik değişimi yapılamadığı için yarış güvenlik aracı arkasında başladı. 45 dakikanın ilk 5 dakikası güvenlik aracı arkasında geçti ve şartlara bakıldı. Güvenlik aracı sona erdiğinde yeşil bayraklar ile yarış başlamış oldu.

Yarışın daha ilk turunda, Vandoorne’u yakından takip eden Lotterer kendini bir anda içeri attı. Ancak Vandoorne artık virajı almak için dönmeye başlamıştı. Lotterer, bariyerle Vandoorne arasında sıkıştı ve ikili büyük hasar alarak 1-2 giderken 7-12. sıraya gerilediler. Ayrıca pisti de kapattıkları için pek çok sürücü durmak veya yavaşlamak zorunda kaldı. Lotterer, bu sabırsız atağı nedeniyle kazaya sebep olduğu için 5 saniyelik bir ceza aldı.

Bu kazanın ardından liderliği alan Rowland ise sıralama turlarında 250kw limiti aştığı için, kazadan 2 dakika sonra pitten geçme cezası aldı. Böylelikle Lucas di Grassi kendini yarışın lideri olarak buldu ve di Grassi, Vergne, Frijns ilk üçü oluştu.

İlk 10, birbirinin 8 saniye kadar yakınında devam ederken 2. olan Vergne; lider di Grassi üzerinde baskısını hissettirdi. Yarışa 10. sırada başlayan Bird, ilk 20 dakikada 7.’liğe yükseldi. Yarışa 18. başlayan Da Costa ise 13.’lüğe kadar çıkmayı başardı.

Vergne, ilk beşte bulunup, atak modunu kullanan ilk pilot oldu. Bir sonraki tur, De Vries ve Frijns de buna cevap verdi ve atak modu çizgisini kullandı. Lider Di Grassi 2 tur sonrasında atak modunu kullanmaya karar verdi böylelikle Vergne ile Frijns onu geçmiş oldu.

Atak modunu daha geç kullanan di Grassi, önce onu geçen Frijns’i arkasında bıraktı sonrasında ise Vergne’in arkasına takıldı. Vergne, atak moduna sahip di Grassi tarafından geçileceğini düşündüğünden, yine farklı bir stratejik hamle yaparak 2. atak modunu almak için atak modu çizgisinden geçti.

Di Grassi böylelikle liderliği geri aldı, Lucas 2 tur sonra 2. atak modunu almak için çizgiden geçtiğinde Vergne önünde çıktı ve 2.’liği aldı. İkilinin önünde henüz atak modunu kullanmamış De Vries bulunuyordu.

Vergne, rahatlıkla De Vries’i arkasında bırakırken; di Grassi, De Vries’i geçerken ufak bir temas yaşadı ancak büyük bir hasar almadı.

Son 10 dakikaya girildiğinde Vergne, di Grassi, De Vries üçlüsü oluştu. Böylelikle atak modlarını daha erken kullanan Vergne, stratejik hamleleri ile Di Grassi’yi arkasında bırakmış oldu. Vandoorne, ilk turdaki kazanın ardından 5.’liğe kadar yükseldi. Yarışa 10. başlayan Bird, tırmanışını sürdürerek 3. sıraya oturdu.

Bitime 5 dakika kala düzlükte çok iyi bir momentum yakalayan di Grassi, Vergne’i temiz bir atakla arkasında bırakarak liderliği alırken; ilk 8, 8 saniye içinde birbirini takip etmeye devam etti.

Bitime 4 dakika kala ise kaos yaşandı. Önce lider Lucas di Grassi, teknik bir arıza nedeniyle düzlükte yavaşlamaya başladı. Onu son anda gören Vandoorne, ondan kaçmaya çalışırken bariyerlere girdi ve güvenlik aracının çıkmasına neden oldu.

Yarış güvenlik aracı ardında tamamlandı ve Jean Eric Vergne galibiyete ulaşırken, bu sezonun 3. yarışında 3. farklı kazanan olmuş oldu.

Yarış sonucu: