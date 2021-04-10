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Formula E / Roma E-Prix / Haberler

Vandoorne’un kazasına bir rögar kapağı neden olmuş

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne, bir rögar kapağının hem kendisinin hem de takım arkadaşı Nyck de Vries'in Roma E-Prix'de yarış dışı kalmasına neden olduğunu açıkladı.

Vandoorne’un kazasına bir rögar kapağı neden olmuş

Roma yarışı, şiddetli yağmur ve kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik aracının arkasından başladı.

Vandoorne, yarışın ilk turunda Andre Lotterer’in aracıyla temasın ardından 13. sıraya kadar düştü fakat iyi bir yükselişle ilk beşe dönmeyi başardı.

Ancak yarış lideri Lucas di Grassi, mekanik bir arıza nedeniyle 6. virajda bir anda yavaşlayınca, Vandoorne buna dikkat etmeye çalışırken kendini duvarda buldu ve sonrasında ise takım arkadaşı Nyck de Vries de ona çarptı.

Vandoorne, kazasının sebebinin, di Grassi'ye çarpmamaya çalışmaktan ziyade bir rögar kapağından kaynaklı olduğunu söyledi.

Televizyon kanalları, Belçikalı'nın aracının arka tekerleklerinin yerden kalktığını gösterdi.

Vandoorne, Autosport’a şunları söyledi: “Daha yeni 5. sıraya ulaşmıştım.”

“Sonra Lucas, 6. virajı alırken bir problem yaşadı ve aslında bu viraj pistin en hızlı virajıdır.”

“Birçok araç onla temastan kaçınmaya çalıştı ve ben de bunu yaptım.”

“Virajı dışarıdan almam gerekti ama orda bir rögar kapağı vardı.”

“Resmen, o rögar kapağına değdiğimde araba havalandı. Lastikler artık yerde değildi.”

“Sadece bir yolcu haline gelmiştim.”

“Çok, çok büyük bir etkisi oldu çünkü orda yüksek hızda oluyorsunuz.”

“Araç büyük hasar gördü.”

Vandoorne, pistin yüzeyindeki büyük tümseğin, di Grassi'nin yavaşlayan Audi'sini geçmek için sınırlı seçeneği olduğu anlamına geldiğini de söyledi.

"Tümsek çok büyük. Sadece bir yarış çizgisi var.”

"Jaguar sürücüleri Sam Bird ve Mitch Evans bile zar zor geçti.”

"Di Grassi’nin orada hızı nerdeyse sıfırdı. Hız farkı, oldukça fazlaydı.”

De Vries takım arkadaşını takip etti ancak Vandoorne kontrolü kaybettiğinde ve dönmeye başladığında, 2019 FIA Formula 2 şampiyonu De Vries duvara çarptı.

Hollandalı yarışçı Autosport'a şunları söyledi: "[Lucas] yarış çizgisindeydi."

"Stoffel dışarıdan dolaşmak zorunda kaldı ve açıkçası, pistin şekli de bunu çok zor ve engebeli hale getiriyor.

"Aracın kontrolünü kaybetti. Benim de gidecek bir yerim yoktu. Sadece bir yarış çizgisi var.”

De Vries, di Grassi'yi hatalı bulmasa da, 2016-17 şampiyonunun yarış çizgisinde uzaklaşmak için daha fazlasını yapıp yapamayacağını sorguladı.

De Vries, "Mekanik arızayı nereden aldığından emin değilim. Belki de 5 virajı içeriden alabilirdi."

"Sadece sağda kalsaydı biraz daha iyi olabilirdi. Yine onu asla suçlamıyorum. Sadece talihsiz bir zamanlamaydı.” dedi.

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Seri Formula E
Etkinlik Roma E-Prix
Editör Matt Kew

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