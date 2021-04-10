Mercedes: ‘’Gen3 kararımızı önümüzdeki haftalarda vereceğiz’’

Mercedes, geçen hafta yeni kural döneminde sporda yer almaya devam edip etmeyeceklerine yönelik son tarih olan 31 Mart'tan bir gün sonra, 2022-23'ten 2025-26'ya kadar sürecek dönemle ilgili kararını daha sonra vereceğini duyurmuştu.

Bir fabrika takımı olarak şampiyonadaki henüz ikinci yılında olan Mercedes, Gen3 dönemiyle ilgili ‘’bazı önemli detayların açıklığa kavuşturulması gerektiğini’’ söylemişti.

Mercedes takım patronu Ian James, Motorsport.com'a yaşadıkları gecikmeyi şöyle anlattı: ‘’Hâlâ, ticari hak sahibi Formula E Operations’la görüşme halindeyiz. Samimi bir bağlılık gösterebilmemiz için, bu detayları halletmeliyiz.’’

‘’Çünkü bu bağlılığın süresi oldukça uzun, haliyle bütün detayların doğru şekilde oluşturulması önemli.’’

Her üretici, FIA’nın planladığı yeni kurallar dahilinde, Gen3 dönemi bitene kadar 300.000 dolar kayıt ve homologasyon ücretini sezon başında ödemeye devam edecek.

James şunları ekledi: ‘’FIA, bu kuralları son derece haklı şekilde, dönem boyunca bağlılık ve istikrarlı olacak şekilde yapılandırdı.’’

31 Mart, yeni döneme katılmak için nihai son tarih değil ve Mercedes ya da diğer üreticiler daha sonraki tarihlerde de kurallara katılabilirler.

Ancak, kurallara dahil olmayan üreticiler, Formula E Teknik Çalışma Grubu’nun, Gen3 üreticileri olan Sparks Racing Technology, Williams Advanced Engineering ve Hankook’un verilerine ulaşmak adına 6 Nisan’da gerçekleştirilen toplantıyı kaçırdılar.

Ancak James, bunun ‘’dönülemeyecek bir nokta olmadığını’’ söyledi.

‘’Kalacak mıyız yoksa çekilecek miyiz, bunu söyleyebilecek konumda değilim.’’

‘’Şu anda önemli olan çalışmaya devam etmemiz ve bulduğumuz yoruma açık noktaları açıklığa kavuşturmamız. Sonrasında, umarım doğru yolda ilerleyebiliriz.’’

‘’Ancak bunu haftalar veya aylar boyunca yapamayız. Yani önümüzdeki haftalarda, son kararını vermemiz gerekiyor.

‘’Ancak, geç kalmamızın, herhangi bir soruna yol açacağı bir konumda olduğumuzu düşünmüyorum.’’

‘’Şu anda iki-üç üretici kurallara katılıp, birkaç yıl içerisinde çekilseydi, bu seri için çok zedeleyici olurdu.’’