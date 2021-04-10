Formula E
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Yarış devam ediyor . . .
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma ePrix II
11 Nis
Antrenman 1:
14 Saat
:
55 Dakika
:
01 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
İptal edildi
R
Formula E
Valensiya ePrix
24 Nis
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Valencia ePrix II
25 Nis
Sıradaki Etkinlik
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Monako E-Prix
08 May
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
22 May
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-Prix
23 May
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-Prix
19 Haz
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-Prix
10 Tem
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix I
24 Tem
Sıradaki Etkinlik
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix II
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
105 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti
Formula E / Son dakika

Mercedes: ‘’Gen3 kararımızı önümüzdeki haftalarda vereceğiz’’

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Mercedes Formula E patronu Ian James, Alman üreticinin Gen3 kurallarına katılıp katılmama kararını ilerleyen haftalarda vereceklerini duyurdu.

Mercedes: ‘’Gen3 kararımızı önümüzdeki haftalarda vereceğiz’’

Mercedes, geçen hafta yeni kural döneminde sporda yer almaya devam edip etmeyeceklerine yönelik son tarih olan 31 Mart'tan bir gün sonra, 2022-23'ten 2025-26'ya kadar sürecek dönemle ilgili kararını daha sonra vereceğini duyurmuştu.

Bir fabrika takımı olarak şampiyonadaki henüz ikinci yılında olan Mercedes, Gen3 dönemiyle ilgili ‘’bazı önemli detayların açıklığa kavuşturulması gerektiğini’’ söylemişti.

Mercedes takım patronu Ian James, Motorsport.com'a yaşadıkları gecikmeyi şöyle anlattı: ‘’Hâlâ, ticari hak sahibi Formula E Operations’la görüşme halindeyiz. Samimi bir bağlılık gösterebilmemiz için, bu detayları halletmeliyiz.’’

‘’Çünkü bu bağlılığın süresi oldukça uzun, haliyle bütün detayların doğru şekilde oluşturulması önemli.’’

Her üretici, FIA’nın planladığı yeni kurallar dahilinde, Gen3 dönemi bitene kadar 300.000 dolar kayıt ve homologasyon ücretini sezon başında ödemeye devam edecek.

James şunları ekledi: ‘’FIA, bu kuralları son derece haklı şekilde, dönem boyunca bağlılık ve istikrarlı olacak şekilde yapılandırdı.’’

31 Mart, yeni döneme katılmak için nihai son tarih değil ve Mercedes ya da diğer üreticiler daha sonraki tarihlerde de kurallara katılabilirler.

Ancak, kurallara dahil olmayan üreticiler, Formula E Teknik Çalışma Grubu’nun, Gen3 üreticileri olan Sparks Racing Technology, Williams Advanced Engineering ve Hankook’un verilerine ulaşmak adına 6 Nisan’da gerçekleştirilen toplantıyı kaçırdılar.

Ancak James, bunun ‘’dönülemeyecek bir nokta olmadığını’’ söyledi.

‘’Kalacak mıyız yoksa çekilecek miyiz, bunu söyleyebilecek konumda değilim.’’

‘’Şu anda önemli olan çalışmaya devam etmemiz ve bulduğumuz yoruma açık noktaları açıklığa kavuşturmamız. Sonrasında, umarım doğru yolda ilerleyebiliriz.’’

‘’Ancak bunu haftalar veya aylar boyunca yapamayız. Yani önümüzdeki haftalarda, son kararını vermemiz gerekiyor.

‘’Ancak, geç kalmamızın, herhangi bir soruna yol açacağı bir konumda olduğumuzu düşünmüyorum.’’

‘’Şu anda iki-üç üretici kurallara katılıp, birkaç yıl içerisinde çekilseydi, bu seri için çok zedeleyici olurdu.’’

paylaşım
yorumlar
Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti

Önceki haber

Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Takımlar Mercedes
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

19s
2
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

3 ay
3
Formula 1

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

5s
4
Formula 1

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

16g
5
Formula 1

Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti

1g
Son Haberler
Mercedes: ‘’Gen3 kararımızı önümüzdeki haftalarda vereceğiz’’
Formula E

Mercedes: ‘’Gen3 kararımızı önümüzdeki haftalarda vereceğiz’’

52dk
Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti
Formula E

Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti

2s
Dennis, antrenmanlardaki kaza için sarı bayrakların yokluğunu suçladı
Formula E

Dennis, antrenmanlardaki kaza için sarı bayrakların yokluğunu suçladı

3s
Roma E-Prix 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Gunther
Formula E

Roma E-Prix 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Gunther

4s
FIA, FE takımlarına fren sistemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi
Formula E

FIA, FE takımlarına fren sistemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi

5s
Son Videolar
Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
1 Mar 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
28 Şub 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer 00:29
Formula E
26 Şub 2021

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer

Daha fazlası
Matt Kew
Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti Roma E-Prix
Formula E / Sıralama turları raporu

Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti

Dennis, antrenmanlardaki kaza için sarı bayrakların yokluğunu suçladı Roma E-Prix
Formula E / Haberler

Dennis, antrenmanlardaki kaza için sarı bayrakların yokluğunu suçladı

FIA, FE takımlarına fren sistemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi Roma E-Prix
Formula E / Haberler

FIA, FE takımlarına fren sistemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi

Daha fazlası
Mercedes
Mercedes'in teknik direktörü değişiyor, Allison yeni CTO olacak!
Formula 1 / Haberler

Mercedes'in teknik direktörü değişiyor, Allison yeni CTO olacak!

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’
Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Red Bull sayesinde Mercedes, 2013’te hissettiği heyecanı hissediyor ‘’

Wolff, Brown'ın Verstappen ve Russell ile ilgili iddiasına yanıt vermekten kaçındı
Formula 1 / Son dakika

Wolff, Brown'ın Verstappen ve Russell ile ilgili iddiasına yanıt vermekten kaçındı

Çok Okunanlar Bugün

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 takvimiyle ilgili şüpheler devam ediyor

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Leclerc'e SF90'ı hediye etti

Leclerc: "2021 araçlarını viraj girişlerinde kontrol etmek daha zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "2021 araçlarını viraj girişlerinde kontrol etmek daha zor"

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

Leclerc: "Ayrıntıların önemini Vettel'den öğrendim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ayrıntıların önemini Vettel'den öğrendim"

Son Haberler

Mercedes: ‘’Gen3 kararımızı önümüzdeki haftalarda vereceğiz’’
Formula E Formula E / Son dakika

Mercedes: ‘’Gen3 kararımızı önümüzdeki haftalarda vereceğiz’’

Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti
Formula E Formula E / Sıralama turları raporu

Roma E-Prix sıralama turları: Pole pozisyonu Vandoorne'un oldu, Rowland duvara temas etti

Dennis, antrenmanlardaki kaza için sarı bayrakların yokluğunu suçladı
Formula E Formula E / Haberler

Dennis, antrenmanlardaki kaza için sarı bayrakların yokluğunu suçladı

Roma E-Prix 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Gunther
Formula E Formula E / Antrenman raporu

Roma E-Prix 2. antrenman: Kırmızı bayraklı seansın lideri Gunther

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.