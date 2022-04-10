Roma E-Prix II: Evans, Roma'da ikide iki yaptı

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Tamamen elektrikli yarış serisi Formula E sezonunun 4 ve 5. yarışları, bu hafta sonu Roma'da gerçekleştiriliyor. FE'nin son yarışı tam 8 hafta önce Meksika'da gerçekleştirilmişti, 2 aylık aranın ardından araçlar yeniden piste çıktılar.

Dün Roma hafta sonunun ilk yarışı gerçekleştirildi ve bu yarışı, Jaguar pilotu Mitch Evans kazandı. Birinci yarışı kaçırdıysanız, raporumuza göz atabilirsiniz.

Roma'daki ikinci gün, antrenman seansları ile başladı ve sıralama turları ile devam etti. Pole pozisyonu, çifte şampiyon Jean-Eric Vergne'e gitmişti.

Vergne iyi bir start aldı ve ilk virajı rahat bir şekilde lider döndü. Vergne'ün arkasında yer alan Jake Dennis, Andre Lotterer'in baskısı altında kaldı ancak pozisyonunu korumayı başardı. Sonrasında dördüncü sırada yer alan Evans, Lotterer'i zorladı ancak geçiş yapamadı.

İlk tur genel olarak oldukça sakin geçti ve kaza yaşanmadı. İlk 5'te yer alan pilotlar sıralarını korudular. Böylelikle ilk turu Vergne, Dennis, Lotterer, Mitch Evans ve Sam Bird ilk 5 ile kapamış olduk.

Birkaç turun ardından, Lotterer, Dennis'i geçti ve 2. sıraya yükseldi. Dördüncü sırada yer alan Evans da Dennis'i baskı altına aldı ve geçti.

Dünkü yarışın galibi Evans, Dennis'i geçmesinin ardından Lotterer'i baskı altına aldı. Evans, Lotterer'i de temiz bir şekilde geçti ve ikinci sıraya yükselerek, lider Vergne'ü kovalamaya başladı.

Track action Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Arkalarda 9.'luk mücadelesinde temas yaşandı. Edoardo Mortara, Antonio Felix da Costa'ya 9.'luk için atak yaptı ancak da Costa kapıyı kapadı ve temas yaşandı. Mortara, sağ ön çamurluğunu kaybetti. İsviçreli pilot, sonrasında süspansiyon hasarından dolayı yarışa veda etti. Da Costa, kazaya neden olduğu gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası aldı.

Bu temastan biraz sonra, Antonio Giovinazzi yolda kaldı ve Porsche Taycan güvenlik aracı piste girdi. İlk 15 dakikayı geride bıraktığımızda ve güvenlik aracı çıktığında Vergne, Evans, Lotterer, Dennis, Frijns ilk 5'i vardı.

5 dakikalık güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başlatıldı. Evans, yeniden başlangıçta Vergne'e çok yakındı ve Vergne'ü rahat bir şekilde geçmeyi başararak liderliği eline geçirdi.

Lider ikilinin arkasında ise Dennis sıralar kaybetti ve 7. sıraya geriledi. Evans, Vergne, Lotterer, Frijns, Bird sıralaması oluşmuş oldu.

İlk 5 içerisinde atak modu alan ilk isimler Bird ile Frijns oldular. Roma'daki ikinci yarışta uzun atak modu uygulaması vardı. Yani bir kez atak modu alındı ama bu atak modu, 8 dakika sürdü.

Dolayısıyla takımların stratejilerini dikkatli uygulamaları gerekti. Atak modunu erken alan Frijns, atak modunun getirdiği ekstra gücü kullanarak atak modu almayan rakiplerini geçti ve liderliğe yükseldi ancak rakipleri henüz atak modunu almamışlardı.

Frijns'ın liderliği almasının ardından Vergne de atak modunu aldı ve 5. sırada geri döndü. Vergne, Bird'ün arkasında piste döndü ve Bird, pozisyonunu sert bir şekilde savundu.

Evans, atak modunu hâlâ almamıştı ve ilk 5'te atak modunu almayan tek isimdi. Evans, Frijns ile Lotterer'in arkasında 3. sıraya geriledi. Önde ise Lotterer, Frijns'ı zorlamaya başlamıştı. Alman pilot, atak modunu kullanarak Frijns'ı geçti ve liderliği aldı.

Vergne ise arkasında takılı kaldığı Bird'ü sonunda geçebildi ancak fazlasıyla zaman kaybetmişti bile. Bu geçişlerin ardından güvenlik aracı yeniden piste girdi. Alexander Sims'in aracı yolda kaldı ve aracın kaldırılması gerekti.

Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Güvenlik aracının arkasında Lotterer, Frijns, Evans, Vergne, Bird ilk 5'i vardı. Bu beş pilot arasında sadece Evans atak modunu almamıştı.

Sims'in aracı hızlıca kaldırıldı ve bitime 7 dakika kala, yeniden yarışmaya başladık. Yarışın yeniden başlamasıyla birlikte Evans, hemen atak modunu aldı. Yeni Zelandalı pilot, 4. sırada piste geri döndü ve atak modunu kullanarak yükselmeye başladı.

Evans, ilk olarak Vergne'ü geçti ve 3. sıraya yükseldi. Jaguar pilotu, sonrasında Frijns'ı avladı ve ikinci sıraya çıktı.

Evans'la zafer arasında sadece Lotterer kalmıştı. Evans, Lotterer'i de rahat bir şekilde geçti ve geç atak modu stratejisiyle yeniden liderliğe yükseldi. Vergne ise ikinci sırayı Lotterer'den aldı.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Bu esnada arkada 6. sıra mücadelesinde Bird ile Nick Cassidy arasında temas yaşandı ve güvenlik aracı piste çıktı.

Cassidy'nin aracı bariyerlerdeydi. Yeşil Envision Racing aracı kaldırıldı ve güvenlik aracının içeri girmesiyle birlikte 1 tur daha atıldı.

Evans, bu son turda da hata yapmadı ve Roma'da gerçekleştirilen ikinci yarışı da rahat bir şekilde kazandı. İlk 3 yarışta bir puan alabilen Evans, böylelikle şampiyonluk savaşına tamamıyla geri dönmüş oldu.

Pole'den başlayan Vergne ikinci oldu ve şampiyona liderliğine yükseldi. Frijns üçüncü sırayı aldı ve bu hafta sonu ikinci kez podyuma çıktı. Frijns, şampiyonada Vergne'in 2 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.

Andre Lotterer, iyi bir yarış çıkardı ve podyuma çok yaklaştı fakat dördüncü olabildi. Mercedes pilotu Vandoorne, 5. oldu ve Mercedes'e önemli puanlar kazandırdı. Porsche pilotu Pascal Wehrlein ise 6. sırada yer aldı.

Oliver Turvey, kaostan uzak durdu ve 7. olarak Nio333'e sezonunun ilk puanlarını getirdi. Lucas di Grassi ise Sebastien Buemi'nin önünde 8. oldu. Oliver Askew ilk 10'u tamamladı ve günün son puanlarını aldı.

Dan Ticktum, 11. oldu ve FE'deki ilk puanlarına çok yaklaştı. Mortara ile kaza yapan da Costa, aldığı cezayla birlikte 14. olabildi. Son şampiyon Nyck De Vries ise bu hafta sonunu yakın zamanda unutmak isteyecektir. Hollandalı pilot, günü 15. sırada tamamladı ve hafta sonundan puansız ayrıldı. Yarışın sonunda Cassidy'le temas yaşayan Bird, yarışı tamamlayamadı.

Formula E, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Monako E-Prix ile devam edecek.

Yarış sonucu:

Race winner Mitch Evans, Jaguar Racing celebrates with his team Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images