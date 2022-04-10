Roma E-Prix: 2. yarış öncesinde pole pozisyonu Vergne'in

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Yarı finalde 1:37.97 ile Mitch Evans'ı eleyen Dennis, aynı turu finalde Vergne'e karşı gösteremedi.

Temiz bir tur atan Vergne, 1:38.268'lik derecesiyle Roma'daki ikinci yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Porsche'den Andre Lotterer 3. olurken onu dünkü ilk yarışı çok rahat bir şekilde kazanan Mitch Evans ve takım arkadaşı Sam Bird takip ettiler.

Robin Frijns 6. olurken onu Pascal Wehrlein takip etti. Roma'daki ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanan ve yarışta 3. olan Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne bu sefer ancak 8. olabildi.

Yarış bugün Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak ve Eurosport'ta yayınlanacak.

Rome E-Prix II - Sıralama Sonucu