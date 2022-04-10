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Formula E / Rome ePrix II Sıralama turları raporu

Roma E-Prix: 2. yarış öncesinde pole pozisyonu Vergne'in

Jean-Eric Vergne, Roma'da gerçekleştirilecek 2. yarış öncesindeki sıralamalarda Jake Dennis'i geçerek 2021-22 Formula E sezonundaki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Roma E-Prix: 2. yarış öncesinde pole pozisyonu Vergne'in
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Yarı finalde 1:37.97 ile Mitch Evans'ı eleyen Dennis, aynı turu finalde Vergne'e karşı gösteremedi.

Temiz bir tur atan Vergne, 1:38.268'lik derecesiyle Roma'daki ikinci yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Porsche'den Andre Lotterer 3. olurken onu dünkü ilk yarışı çok rahat bir şekilde kazanan Mitch Evans ve takım arkadaşı Sam Bird takip ettiler.

Robin Frijns 6. olurken onu Pascal Wehrlein takip etti. Roma'daki ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanan ve yarışta 3. olan Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne bu sefer ancak 8. olabildi.

Yarış bugün Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak ve Eurosport'ta yayınlanacak.

Rome E-Prix II - Sıralama Sonucu

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 France Jean-Eric Vergne France Techeetah    
2 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport    
3 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team    
4 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing    
5 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing    
6 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing    
7 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team    
8 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes    
9 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah    
10 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing    
11 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi    
12 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi    
13 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes    
14 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing    
15 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS    
16 Germany Maximilian Gunther France DAMS    
17 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport    
18 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing    
19 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing    
20 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team    
21 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing    
22 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team    
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