Önceki / Roma E-Prix II: Vergne, sabah antrenmanlarını yine ilk sırada tamamladı Sonraki / Roma E-Prix II: Evans, Roma'da ikide iki yaptıFormula E / Rome ePrix II Sıralama turları raporu
Roma E-Prix: 2. yarış öncesinde pole pozisyonu Vergne'in
Jean-Eric Vergne, Roma'da gerçekleştirilecek 2. yarış öncesindeki sıralamalarda Jake Dennis'i geçerek 2021-22 Formula E sezonundaki ilk pole pozisyonunu kazandı.
Ekleyen: Jake Boxall-Legge
Çeviren: Abdullah Çelik
Haberi dinle
Yarı finalde 1:37.97 ile Mitch Evans'ı eleyen Dennis, aynı turu finalde Vergne'e karşı gösteremedi.
Temiz bir tur atan Vergne, 1:38.268'lik derecesiyle Roma'daki ikinci yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu.
Porsche'den Andre Lotterer 3. olurken onu dünkü ilk yarışı çok rahat bir şekilde kazanan Mitch Evans ve takım arkadaşı Sam Bird takip ettiler.
Robin Frijns 6. olurken onu Pascal Wehrlein takip etti. Roma'daki ilk yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanan ve yarışta 3. olan Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne bu sefer ancak 8. olabildi.
Yarış bugün Türkiye saati ile 16:00'da başlayacak ve Eurosport'ta yayınlanacak.
Rome E-Prix II - Sıralama Sonucu
paylaşım
yorumlar
Bet here
Önceki haber
Roma E-Prix II: Vergne, sabah antrenmanlarını yine ilk sırada tamamladı
Sonraki haber
Roma E-Prix II: Evans, Roma'da ikide iki yaptı
Yorumları görüntüle
paylaşım
yorumlar