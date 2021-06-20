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Formula E / Puebla E-Prix II Yarış raporu

Puebla E-Prix: Mortara, FE kariyerinin ikinci galibiyetini aldı

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Venturi Racing pilotu Edoardo Mortara, 2021 FE sezonunun 9. yarışı olan Puebla E-Prix'sini kazandı ve FE kariyerinin ikinci galibiyetine ulaştı.

Puebla E-Prix: Mortara, FE kariyerinin ikinci galibiyetini aldı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Oliver Rowland, iyi bir startla liderliğini korudu. İkinci sıradan start alan Pascal Wehrlein, Edoardo Mortara'ya geçildi, Jean Eric Vergne ise Jake Dennis'e sırasını kaybetti. 

Arkalarda Stoffel Vandoorne ve diğer birçok pilot oldukça yakınlaştı ve temaslar yaşandı. Kimse yarış sonlandırıcı bir hasar almasa da Vandoorne'un çamurluğu kırıldı.

İlk turun sonunda Rowland, Mortara, Wehrlein, Dennis, Vergne, Alexander Lynn sıralaması oluştu.

37. dakikaya geldiğimizde, lider Rowland, ilk 5'li içerisinde atak modunu alan ilk sürücü oldu. Sonrasında Mortara da atak modunu aldı. Mortara, erken atak modu kullanımıyla Wehrlein'ın önüne geçmeyi başardı ve ikinci sıraya yükseldi.

Rowland ise ilginç bir strateji uyguladı ve ilk atak modu biter bitmez, ikinci atak modunu da aldı. 

Bu esnada arkalarda Lucas di Grassi ve Nyck de Vries arasında temas yaşandı. Di Grassi, ön çamurluklarını kaybederken, de Vries'de aracın arkasına hasar aldı ve yarıştan çekildi. 

Bu kaza inceleme altına alındı ve di Grassi'ye pitten geçme cezası verildi.

Rowland'ın iki atak modunu üst üste alma stratejisi iyi bir strateji değildi. İngiliz pilot, Mortara'nın arkasına düştü. Böylelikle Mortara, atak modu kullanımlarının ardından liderliğe yükselmiş oldu.

Yarışa 8. sıradan başlayan Nick Cassidy de iyi bir stratejiyle pozisyonlar kazandı ve 4. sıraya yükseldi. 

Yarışı yarıladığımızda Mortara, Rowland, Wehrlein, Cassidy, Vergne, Dennis, Lynn sıralaması oluştu. 

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

İlerleyen dakikalarda, Wehrlein, ikinci sıra için Rowland'ın üzerinde baskı kurdu. Bu baskı sonuç verdi ve Rowland hata yaptı. Rowland'ın bu hatasını değerlendiren Wehrlein, 2. sıraya yükseldi. 

Wehrlein, ikinci sıraya yükselmesinin ardından lider Mortara'yı da yakaladı ve Mortara'nın üzerinde baskı kurmaya başladı.

Yarışın bitimine 8 dakika kala Vergne, kendisinden görmeye alışık olmadığımız bir şekilde spin attı ve 8. sıraya geriledi. Bu spinden birkaç dakika sonra diğer DS Techeetah pilotu Antonio Felix da Costa sert bir şekilde bariyerlere girdi ve yarışa veda etti. 

Hem Da Costa hem de Vergne için unutulası bir hafta sonu geride kalmış oldu. 

Ön tarafta Mortara-Wehrlein ikilisi arka arkaya yarışlarına devam ederken, bu ikilinin arkasında Cassidy ve Rowland'ın mücadelesi de vardı. Cassidy, Rowland'ı arkasında bıraktı ve 3. sıraya yükseldi. 

Wehrlein, Mortara'ya fazlasıyla baskı uygulasa da Mortara hata yapmadı ve kariyerindeki ikinci FE galibiyetine ulaştı. 

Wehrlein, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. İyi bir strateji ve güçlü bir tempoya sahip olan Cassidy, podyumu tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rowland, yarışın sonuna doğru tempo kaybetmesiyle birlikte 4. sıraya geriledi. 

Jake Dennis 5. olurken, Alex Lynn 6. oldu. Yarışın sonlarına doğru spin atan Vergne, yarışı 8. sırada tamamlarken, Vergne'i geçmeyi başaran Maximilian Günther damalı bayrağı 7. sırada gördü.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 32 46'41.685       25
2 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 32 46'43.981 2.296 2.296   18
3 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 32 46'45.854 4.169 1.873   15
4 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 32 46'48.597 6.912 2.743   12
5 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 32 46'51.671 9.986 3.074   10
6 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 32 46'52.315 10.630 0.644   8
7 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 32 46'52.653 10.968 0.338   6
8 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 32 47'02.796 21.111 10.143   4
9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 32 47'02.946 21.261 0.150   2
10 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 32 47'03.581 21.896 0.635   1
11 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 32 47'03.901 22.216 0.320    
12 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 32 47'09.630 27.945 5.729    
13 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 32 47'10.263 28.578 0.633    
14 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 32 47'17.405 35.720 7.142    
15 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 32 47'22.712 41.027 5.307    
16 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 32 47'22.714 41.029 0.002    
17 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 32 47'27.935 46.250 5.221    
18 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 32 48'08.158 1'26.473 40.223    
  United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 29 44'52.013 3 Laps 3 Laps    
  Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 25 37'12.868 7 Laps 4 Laps    
  United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 21 31'20.671 11 Laps 4 Laps    
  United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 16 28'38.147 16 Laps 5 Laps    
  France Norman Nato Monaco Venturi 12 17'58.256 20 Laps 4 Laps    
  Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 8 13'06.281 24 Laps 4 Laps    
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