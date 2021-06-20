Puebla E-Prix: Mortara, FE kariyerinin ikinci galibiyetini aldı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Oliver Rowland, iyi bir startla liderliğini korudu. İkinci sıradan start alan Pascal Wehrlein, Edoardo Mortara'ya geçildi, Jean Eric Vergne ise Jake Dennis'e sırasını kaybetti.

Arkalarda Stoffel Vandoorne ve diğer birçok pilot oldukça yakınlaştı ve temaslar yaşandı. Kimse yarış sonlandırıcı bir hasar almasa da Vandoorne'un çamurluğu kırıldı.

İlk turun sonunda Rowland, Mortara, Wehrlein, Dennis, Vergne, Alexander Lynn sıralaması oluştu.

37. dakikaya geldiğimizde, lider Rowland, ilk 5'li içerisinde atak modunu alan ilk sürücü oldu. Sonrasında Mortara da atak modunu aldı. Mortara, erken atak modu kullanımıyla Wehrlein'ın önüne geçmeyi başardı ve ikinci sıraya yükseldi.

Rowland ise ilginç bir strateji uyguladı ve ilk atak modu biter bitmez, ikinci atak modunu da aldı.

Bu esnada arkalarda Lucas di Grassi ve Nyck de Vries arasında temas yaşandı. Di Grassi, ön çamurluklarını kaybederken, de Vries'de aracın arkasına hasar aldı ve yarıştan çekildi.

Bu kaza inceleme altına alındı ve di Grassi'ye pitten geçme cezası verildi.

Rowland'ın iki atak modunu üst üste alma stratejisi iyi bir strateji değildi. İngiliz pilot, Mortara'nın arkasına düştü. Böylelikle Mortara, atak modu kullanımlarının ardından liderliğe yükselmiş oldu.

Yarışa 8. sıradan başlayan Nick Cassidy de iyi bir stratejiyle pozisyonlar kazandı ve 4. sıraya yükseldi.

Yarışı yarıladığımızda Mortara, Rowland, Wehrlein, Cassidy, Vergne, Dennis, Lynn sıralaması oluştu.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

İlerleyen dakikalarda, Wehrlein, ikinci sıra için Rowland'ın üzerinde baskı kurdu. Bu baskı sonuç verdi ve Rowland hata yaptı. Rowland'ın bu hatasını değerlendiren Wehrlein, 2. sıraya yükseldi.

Wehrlein, ikinci sıraya yükselmesinin ardından lider Mortara'yı da yakaladı ve Mortara'nın üzerinde baskı kurmaya başladı.

Yarışın bitimine 8 dakika kala Vergne, kendisinden görmeye alışık olmadığımız bir şekilde spin attı ve 8. sıraya geriledi. Bu spinden birkaç dakika sonra diğer DS Techeetah pilotu Antonio Felix da Costa sert bir şekilde bariyerlere girdi ve yarışa veda etti.

Hem Da Costa hem de Vergne için unutulası bir hafta sonu geride kalmış oldu.

Ön tarafta Mortara-Wehrlein ikilisi arka arkaya yarışlarına devam ederken, bu ikilinin arkasında Cassidy ve Rowland'ın mücadelesi de vardı. Cassidy, Rowland'ı arkasında bıraktı ve 3. sıraya yükseldi.

Wehrlein, Mortara'ya fazlasıyla baskı uygulasa da Mortara hata yapmadı ve kariyerindeki ikinci FE galibiyetine ulaştı.

Wehrlein, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. İyi bir strateji ve güçlü bir tempoya sahip olan Cassidy, podyumu tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rowland, yarışın sonuna doğru tempo kaybetmesiyle birlikte 4. sıraya geriledi.

Jake Dennis 5. olurken, Alex Lynn 6. oldu. Yarışın sonlarına doğru spin atan Vergne, yarışı 8. sırada tamamlarken, Vergne'i geçmeyi başaran Maximilian Günther damalı bayrağı 7. sırada gördü.

Yarış sonucu: