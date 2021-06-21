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Wehrlein, yarışın ardından aldığı cezayla birlikte podyum pozisyonunu kaybetti

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Can Çarpıcı

Pascal Wehrlein, fanboost'unu yanlış kullandığı gerekçesiyle 5 saniye zaman cezasına çarptırıldı. Alman pilot bu cezayla birlikte bu hafta sonu ikinci kez podyumu kaçırmış oldu.

Wehrlein, yarışın ardından aldığı cezayla birlikte podyum pozisyonunu kaybetti

Cumartesi günü Porsche'nin yarış öncesinde hangi lastikleri kullanacağını takımın teknik pasaportunda bildirmemesinin ardından, Wehrlein kazandığı yarıştan diskalifiye edilmiş ve galibiyeti kaçırmıştı.

Wehrlein, dün gece saatlerinde gerçekleştirilen hafta sonunun ikinci yarışını ikinci sırada tamamlamıştı ki Alman pilot, fanboost'unu yanlış kullandığı gerekçesiyle 5 saniyelik bir zaman cezasına çarptırıldı ve 4. sıraya geriledi. 

Yarış raporu:

Wehrlein, ilk olarak fazla güç kullanımından ötürü inceleme altına alınmıştı. Bu ihlal, genellikle araçlar tümseklerden geçtiğinde yaşanabiliyor ancak FIA, bu olayda durumun bu olmadığı ve ihlalin "yanlış fanboost kullanımından" ötürü kaynaklandığını açıkladı.

Pilotlar, taraftarların oy kullanarak seçtiği ve aracın gücünü kısa süreliğine arttıran "fanboost"u kullanmak zorundalar. 

Wehrlein, fanboost'unu kullanmak için yarışın sonlarına kadar beklemişti. Bundan dolayı da aracında minimum yeniden kullanılabilir enerji seviyesi olan 240 kW'a ulaşamadı.

FIA'nın bülteninde şu ifadelere yer verildi: "Hakemler, fazla güç kullanımıyla alakalı bir rapor aldılar. Hakemler, fazla güç kullanımı olmadığına ancak fanboost'un yanlış kullanıldığında karar verdi."

"Teknik data, pilotun fanboost'unu araçta az seviyede enerji kalmasından ötürü kullandığını ve minimum seviye olan 240 kW'a ulaşılmadığını gösteriyor."

"Teknik datalar ayrıca maksimum enerji seviyesi olan 100 kJ'ün de tamamen kullanılmadığını gösteriyor. 

"Bu kanıtlara dayanılarak, hakemler fazla güç kullanımı olmadığına karar vererek, yukardaki cezayı (Yarış zamanına 5 saniye eklenecek) uygun görmüştür." 

Bu açıklama yarışın tamamlanmasından 3 saat sonra yayınlandı. Bu cezayla birlikte Virgin Racing'in çaylak pilotu Nick Cassidy, 3. sıraya yükselirken; Nissan e.dams pilotu Oliver Rowland 2. oldu.

Bu cezayla birlikte Wehrlein, bu hafta sonu tam 32 puan kaybetmiş oldu. Alman pilot, Pilotlar Şampiyonası'nda şampiyona lideri Mortara'nın 24 puan arkasında 9.sırada bulunuyor. 

Wehrlein, yarış sonrasında düzenlenen basın toplantılarına katıldığında, inceleme altında olduğu ona yeni söylenmişti. Porsche bu hafta sonu çıkan cezalara itiraz edecek ancak Wehrlein'ın Cumartesi günkü yarışta kaybettiği puanlar, Pazar günü onun sıralama turlarına katıldığı grubu etkilediğinden, bu kararların değişmesi zor gibi duruyor.

Pascal Wehrlein, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric, Maximilian Guenther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21, Jake Dennis, BMW I Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Pascal Wehrlein, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric, Maximilian Guenther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21, Jake Dennis, BMW I Andretti Motorsport, BMW iFE.21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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