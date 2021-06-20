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Formula E / Puebla E-Prix II Sıralama turları raporu

Puebla E-Prix: Rowland, Wehrlein'ın önünde pole pozisyonunda

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Oliver Rowland, dün arkasında kaldığı Pascal Wehrlein'i bu sefer geçmeyi başardı ve kariyerini 4. pole pozisyonunu kazandı.

Puebla E-Prix: Rowland, Wehrlein'ın önünde pole pozisyonunda

Üçüncü grupta yer alan Rowland, aracın arkasındaki yol tutuşundan şikayetçi olduğu turuyla Super Pole'e kalmayı başardı.

Rowland'ın Super Pole turu dağınık başlasa da İngiliz pilot, ikinci sektörde bugünkü en iyi dereceyi kaydetti ve Wehrlein'ın 0.192 sn önünde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Dünkü yarışta finiş çizgisini ilk sırada geçmesinin ardından teknik bir ihlalden ötürü diskalifiye edilen Wehrlein da superpole turunda ufak bir hata yaptı. Alman pilot, 15. virajda aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere hafifçe değdi. Wehrlein, bu temasa rağmen Edoardo Mortara'nın önünde 2. olmayı başardı.

Dünkü yarışta podyuma çıkan Venturi pilotu Mortara, bugünkü yarışa 3. sıradan başlayacak. İsviçreli pilotun son sektördeki dereceleri oldukça hızlıydı.

Alexander Lynn'ın Super Pole'deki turu 3. olmaya yetiyordu ancak teknik bir ihlalden dolayı Lynn'in turu silindi. Lynn, yarışa 6. sırada başlayacak.

Çifte şampiyon Jean Eric Vergne seansı 4. tamamlarken, 11. virajdaki büyük blokajıyla birlikte turunu kaybeden Jake Dennis ise 5. oldu

Dün zorlayıcı bir yarış geçiren Sebastian Buemi, 7. oldu ve Super Pole'e kalamayan ilk isim oldu.

Dünkü yarışta duvara çarpan Envision Virgin Racing pilotu Nick Cassidy, bugün gayet iyi performans gösterdi. Cassidy, yarışa 8. sıradan başlayacak.

Dördüncü grupta yer alan Tom Blomqvist, pist gelişimini avantajına kullanarak seansı 9. sırada tamamladı.

Andre Lotterer'in yol tutuşu bakımından zayıf Miguel E. Abed pistindeki zorlu hafta sonu devam ediyor. Alman pilot seansı takım arkadaşının 0.6sn arkasında, 10. sırada tamamladı.

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, celebrates upon arrival in Parc Ferme

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, celebrates upon arrival in Parc Ferme

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışı kazanan Lucas di Grassi, en hızlı Audi oldu ve seansı 13. sırada tamamladı. Alexander Sims 14. olurken; Jaguar pilotu Sam Bird, ilk virajda arka lastiklerini kitlemesinin ardından pistin hâlâ ıslak olan kısmına taştı ve lastiklerini ıslattı. İngiliz pilot, yarışa 15. sırada başlayacak. 

Bird, dün yarışı tamamlayamamasının ardından bugün daha iyi bir sonuç almayı umuyor.

Birinci grupta yine pist üstü pozisyonunu için mücadeleler ve yüksek profilli isimlerden hatalar gördük. 

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında ilk gruptaki pilotlar, ısınma turlarında pist üstü pozisyonu için mücadele etmişti ki bugün de aynısını gördük.

Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne, ilk virajda Antonio Felix da Costa'nın içerisine daldı. Da Costa ve Vandoorne temas yaşadı. 

Bu temasın ardından Da Costa 22. olurken, Vandoorne 17. sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Robin Frijns, turunun başında yalnızdı ve ilk sektörde 0.2 sn daha hızlıydı ancak sonrasında trafiğe takıldı ve burada zaman kaybetti. 

Frijns, yarışa 21. sıradan başlayacak.

Dünkü yarışı ikinci sırada tamamlayan Rene Rast, 4. virajda çime taşmasının ardından 3 saniye kadar yavaş kaldı. Rast, yarışa son sıradan başlayacak.

Yarış TSİ 00.04'te başlayacak ve Eurosport'tan naklen yayınlanacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark km/s
1 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'23.579   128.357
2 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'23.771 0.192 128.063
3 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'23.886 0.307 127.887
4 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'23.950 0.371 127.790
5 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'24.154 0.575 127.480
6 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing      
7 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'23.455   128.548
8 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'23.499   128.480
9 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'23.583 0.004 128.351
10 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'23.636 0.057 128.270
11 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'23.640 0.061 128.263
12 France Norman Nato Monaco Venturi 1'23.789 0.210 128.035
13 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'23.984 0.405 127.738
14 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'24.179 0.600 127.442
15 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'24.292 0.713 127.271
16 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'24.445 0.866 127.041
17 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'24.736 1.157 126.604
18 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'24.756 1.177 126.575
19 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'24.811 1.232 126.493
20 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'24.840 1.261 126.449
21 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'24.907 1.328 126.350
22 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'24.911 1.332 126.344
23 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 1'25.203 1.624 125.911
24 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt      
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