Diriyah E-Prix: Antrenmanların lideri Bird

Riyad’daki pistin yenilenen asfaltı üzerinde kumların yer almasıyla beraber çok düşük yol tutuş vardı, günün başındaki düşük sıcaklıklar da durumu daha zor hale getirdi.

İlk antrenman seansında Bird’ün takım arkadaşı Robin Frijns 1:16.137’lik turuyla ilk sırada yer alırken, NIO sürücüsü Ma Qing Hua piste çıkış turunda kaza yaptı ve kırmızı bayrakların sallanmasına sebep oldu.

Daha sonra Dragon sürücüsü Brendon Hartley de 4. virajda aracının arka tarafının kontrolünü kaybetti ve duvara temas ederek süspansiyonunu kırdı.

İkinci antrenman seansı öncesinde 4. virajın iç tarafındaki duvar, asfaltın parçalandığı bölgede yer alan bir rögar kapağının pist dışına alınması için biraz daha pist içine doğru kaydırıldı.

İkinci seansın başında sürücüler yine çokça yol tutuş eksikliği yaşadılar.

DS Techeetah’ın yeni sürücüsü Antonio Felix da Costa, Virgin’den Bird, Nissan’dan Oliver Rowland ve Mercedes’ten Stoffel Vandoorne seansın ilk bölümünde liderlikte yer alan isimler oldular, ancak Frijns’in ilk seansındaki derecesinden yavaştılar.

Ancak seansın yarısı geride kaldıktan sonra Bird, 1:16.033 yaparak takım arkadaşının ilk seanstaki derecesini geçmeyi başardı. Ancak daha sonra Frijns’ten 1:15.824 geldi.

Bu dereceyle beraber Frijns, seansın son bölümüne kadar ilk sırada yer aldı.

Daha sonra Nissan sürücüleri Rowland, Sebastien Buemi ve Venturi sürücüsü Edoardo Mortara ilk sıraya yerleşen isimler oldular.

Ancak damalı bayrakla beraber son turunda 1:14.353’lük bir tur atan Bird, 1:15’in altında turlayan tek isim olarak seansı lider tamamladı.

Da Costa 0.794 saniye geride ikinci olurken, Mortara üçüncü, Buemi dördüncü, Rowland beşinci sırada yer aldı.

Audi sürücüsü Daniel Abt’ın altıncı olduğu seansta, Mahindra’dan Jerome D’Ambrosio yedinci, Frijns sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u ise Porsche’den Andre Lotterer ve Mahindra’dan Pascal Wehrlein tamamladı.

Son şampiyon Jean-Eric Vergne ise 11. sırada yer aldı, ancak seanstaki son turunda BMW sürücüsü Alexander Sims’e temas etti.

Sims 14. olabilirken, Mercedes ikilisi Vandoorne ve Nyck de Vries sırasıyla 19. ve 21. oldu. Porsche’den Neel Jani ise Mercedes’lerin arasında 20. sırada yer aldı.

2. antrenman seansı sonucu: