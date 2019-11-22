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Formula E / Ad Diriyah E-prix / Antrenman raporu

Diriyah E-Prix: Antrenmanların lideri Bird

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Diriyah E-Prix: Antrenmanların lideri Bird
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
22 Kas 2019 08:34

Envision Virgin Racing sürücüsü Sam Bird, 2019/20 Formula E sezonunun ilk ayağı olan Diriyah’daki cuma antrenmanlarını ilk sırada tamamladı.

Riyad’daki pistin yenilenen asfaltı üzerinde kumların yer almasıyla beraber çok düşük yol tutuş vardı, günün başındaki düşük sıcaklıklar da durumu daha zor hale getirdi.

İlk antrenman seansında Bird’ün takım arkadaşı Robin Frijns 1:16.137’lik turuyla ilk sırada yer alırken, NIO sürücüsü Ma Qing Hua piste çıkış turunda kaza yaptı ve kırmızı bayrakların sallanmasına sebep oldu.

Daha sonra Dragon sürücüsü Brendon Hartley de 4. virajda aracının arka tarafının kontrolünü kaybetti ve duvara temas ederek süspansiyonunu kırdı.

İkinci antrenman seansı öncesinde 4. virajın iç tarafındaki duvar, asfaltın parçalandığı bölgede yer alan bir rögar kapağının pist dışına alınması için biraz daha pist içine doğru kaydırıldı.

İkinci seansın başında sürücüler yine çokça yol tutuş eksikliği yaşadılar.

DS Techeetah’ın yeni sürücüsü Antonio Felix da Costa, Virgin’den Bird, Nissan’dan Oliver Rowland ve Mercedes’ten Stoffel Vandoorne seansın ilk bölümünde liderlikte yer alan isimler oldular, ancak Frijns’in ilk seansındaki derecesinden yavaştılar.

Ancak seansın yarısı geride kaldıktan sonra Bird, 1:16.033 yaparak takım arkadaşının ilk seanstaki derecesini geçmeyi başardı. Ancak daha sonra Frijns’ten 1:15.824 geldi.

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Bu dereceyle beraber Frijns, seansın son bölümüne kadar ilk sırada yer aldı.

Daha sonra Nissan sürücüleri Rowland, Sebastien Buemi ve Venturi sürücüsü Edoardo Mortara ilk sıraya yerleşen isimler oldular.

Ancak damalı bayrakla beraber son turunda 1:14.353’lük bir tur atan Bird, 1:15’in altında turlayan tek isim olarak seansı lider tamamladı.

Da Costa 0.794 saniye geride ikinci olurken, Mortara üçüncü, Buemi dördüncü, Rowland beşinci sırada yer aldı.

Audi sürücüsü Daniel Abt’ın altıncı olduğu seansta, Mahindra’dan Jerome D’Ambrosio yedinci, Frijns sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk 10’u ise Porsche’den Andre Lotterer ve Mahindra’dan Pascal Wehrlein tamamladı.

Son şampiyon Jean-Eric Vergne ise 11. sırada yer aldı, ancak seanstaki son turunda BMW sürücüsü Alexander Sims’e temas etti.

Sims 14. olabilirken, Mercedes ikilisi Vandoorne ve Nyck de Vries sırasıyla 19. ve 21. oldu. Porsche’den Neel Jani ise Mercedes’lerin arasında 20. sırada yer aldı.

2. antrenman seansı sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 GBR Sam Bird Envision Virgin Racing 1'14.353  
2 POR Antonio Felix da Costa DS Techeetah Formula E Team 1'15.147 0.794
3 SUI Edoardo Mortara Venturi Formula E Team 1'15.302 0.949
4 SUI Sebastien Buemi Nissan e.Dams 1'15.329 0.976
5 GBR Oliver Rowland Nissan e.Dams 1'15.430 1.077
6 GER Daniel Abt Audi Sport ABT Schaeffler 1'15.446 1.093
7 BEL Jerome D' Ambrosio Mahindra Racing 1'15.578 1.225
8 HOL Robin Frijns Envision Virgin Racing 1'15.824 1.471
9 GER Andre Lotterer TAG Heuer Porsche Formula E Team 1'15.961 1.608
10 GER Pascal Wehrlein Mahindra Racing 1'15.962 1.609
11 FRA Jean-Eric Vergne DS Techeetah Formula E Team 1'16.019 1.666
12 BRA Felipe Massa Venturi Formula E Team 1'16.166 1.813
13 BRA Lucas di Grassi Audi Sport ABT Schaeffler 1'16.582 2.229
14 GBR Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport 1'16.609 2.256
15 NZL Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 1'16.765 2.412
16 GER Maximilian Günther BMW i Andretti Motorsport 1'16.871 2.518
17 SUI Nico Müller Geox Dragon 1'16.919 2.566
18 GBR Oliver Turvey NIO 333 FE Team 1'17.119 2.766
19 BEL Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1'17.340 2.987
20 SUI Neel Jani TAG Heuer Porsche Formula E Team 1'17.474 3.121
21 HOL Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ Formula E Team 1'17.998 3.645
22 GBR James Calado Panasonic Jaguar Racing 1'19.843 5.490
23 CHN Ma Qinghua NIO 333 FE Team 1'24.830 10.477
24 NZL Brendon Hartley Geox Dragon    

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Ad Diriyah E-prix
Pilotlar Sam Bird
Takımlar Virgin Racing
Editör Alex Kalinauckas

Yarış merkezi

Ad Diriyah E-prix

Ad Diriyah E-prix

22 Kas - 22 Kas
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