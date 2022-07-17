New York E-Prix II: İkinci yarışı da Costa kazandı, Vandoorne şampiyona liderliğine yükseldi

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Formula E sezonunun 11 ve 12. ayakları bu hafta sonu New York'ta gerçekleştiriliyor. Hafta sonunun ilk yarışı dün gerçekleştirilmişti, ikinci yarışı ise bugün gerçekleştirildi.

Dün gerçekleştirilen kaos dolu ilk yarış, yağmurdan ötürü yaşanan kazaların ardından çıkan kırmızı bayraklardan dolayı erken sonuçlanmıştı ve zafer Cassidy'e gitmişti.

Bugünkü ikinci yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu yine Nick Cassidy'e gitti ama yarış öncesinde Cassidy ceza aldı ve gridin son sırasına geriledi. Bu da Antonio Felix da Costa'nın ilk sıraya yükselmesini sağladı.

5 kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte, Manhattan'daki ikinci yarış başladı. Pole adamı da Costa ve ikinci sıradaki Alexander Sims gayet iyi startlar aldılar ve ilk viraja girerken sıralarını korudular. 3. sıradan kalkan Andre Lotterer, cebinden çok geç hareket edebildi ve 11. sıraya geriledi.

Dünün aksine, ilk tur gayet sakin geçti ve temas yaşandığını görmedik. İlk turun sonunda da Costa, Sims, Stoffel Vandoorne, Sergio Sette Camara, Nyck de Vries ilk 5'i oluştu.

İkinci sıradaki Sims, lider da Costa'dan daha hızlı duruyordu ve Portekizli pilotun üzerinde hemen baskı kurmaya başladı.

Nyck de Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Jake Dennis, Avalanche Andretti, BMW iFE.21, Maximilian Gunther, Nissan e.dams, Nissan IM03, Andre Lotterer, Tag Heuer Porsche, Porsche 99X Electric Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İlk 15 dakikanın geride kalmasının ardından pilotlar atak modlarını aldılar. Bu yarış, hafta sonunun ikinci yarışı olduğundan pilotların 8 dakikalık tek bir atak modu kullanım hakkı vardı.

Bu tek atak modu kullanımının ardından ise sıralamada pek bir değişim yaşanmadı. Da Costa, Sims, Vandoorne, Mitch Evans, Nyck de Vries sıralaması ile devam ettik.

Son 20 dakikaya girdiğimizde ise Vandoorne, ikinci sıradaki Sims'i geçti. Ardından Evans, de Vries'e bir atak denedi. Evans, düzlükte yarış çizgisinden çıktı ve geçişi yapmak için sola geçti ancak bu bölümde büyük bir tümsek vardı ve Evans, bu tümsekten sekerek aracın kontrolünü tamamen kaybetti.

Yeni Zelandalı pilot, bariyerlerle ufak bir temas yaşasa da aracı pistte tuttu ve yoluna devam etti ancak elbette geçişi tamamlayamadı.

Birkaç dakika sonra ise bu sefer de De Vries aynı tümseğe çıktı ve aracının kontrolünü kaybetti ancak o da aracını pistte tutmayı başardı. Bu hatayla birlikte Evans, 4. sıraya yeniden tırmanmış oldu. De Vries'i ardından Sam Bird de geçti. Bird bu geçişle 5. sıraya yükseldi.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 5 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu noktadan sonra, Vandoorne her ne kadar baskı kursa da Da Costa'yı geçebilen olmadı ve Portekizli pilot bu sezon ilk kez zafere ulaştı.

Vandoorne ikinci oldu ve şampiyona liderliğine yükseldi. Evans ise podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Sezon sonunda Formula E'den ayrılacak olan Sims, podyuma fazlasıyla yaklaşsa da dördüncü sırada finiş gördü. Bird, bu sezonun en iyi sonuçlarından birisini aldı ve damalı bayrağı 5. sırada gördü.

Robin Frijns, bir diğer Hollandalı olan De Vries'in önünde 6. sırayı aldı. Tümseğe çıkmasının ardından aracının kontrolünü kaybeden de Vries, yarışı 7. sırada tamamlayabildi.

Jake Dennis 8. olurken, startta aracını kaldıramayan ve 11. sıraya gerileyen Lotterer 9. oldu. Günün son puanı ise eski şampiyona lideri Mortara'ya gitti.

Yarışın sonunda yaşanan bir kazaya karışan Jean-Eric Vergne, Lucas di Grassi ve Andrew Askew yarışı tamamlayamadılar. New York hafta sonu öncesinde şampiyonluk mücadelesinde yer alan Vergne, New York'taki iki yarıştan da 0 puanla ayrılıyor. Bu, Fransız pilotun şampiyonluk şanslarını büyük ölçüde azalttı.

Bu sonuçlarla birlikte Vandoorne şampiyona liderliğine yükseldi ve 155 puana sahip. Aldığı grid cezasından dolayı gridin arkalarından başlayan ve 10. olan Mortara ise liderliğini kaybetti ve Vandoorne'un 11 puan arkasında yer alıyor. Evans ise 139 puanla üçüncü sırada. New York'tan 0 puanla ayrılan Vergne ise 128 puana sahip ve dördüncü sırada yer alıyor.

Markalar Şampiyonası'nda ise Mercedes, Venturi Racing'in önünde ilk sıraya yükseldi.

Formula E sezonu, 30-31 Temmuz'da Londra'da gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.

Yarış sonucu: