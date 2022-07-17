Di Grassi: "Kariyerimin en büyük kazasını geçirdim"

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30. turda başlayan sağanak yağmur, lider Nick Cassidy'nin ve hemen arkasındaki di Grassi'nin 6. virajda kızaklama yapmalarına ve bariyere gömülmelerine sebep oldu.

Hemen ardından ise Stoffel Vandoorne yoldan çıktı ve kaza geçiren iki araca birden çarptı -bu da kırmızı bayrak çıkmasına ve yarışın bir daha başlatılmamasına sebep oldu.

Olaydan önce pistin "sürülemez" hale geldiğinden şikayet ettiğini söyleyen ve Cassidy'nin aracına çarparken 100 km/s hızla ilerlediğini belirten di Grassi, Gen2 Formula E araçlarının ne kadar güvenli olduğuna dikkat çekti.

Di Grassi, "Araçlar suda kızaklama yaptığımız düzlüklerde bile çok fazla kayıyordu. Takıma 'aracın sürülemez olduğunu, sürmenin güvenli olmadığını' söyledim. Ancak FIA karar almakta gecikti, bu da altıncı virajda büyük bir kaza yaşamamıza sebep oldu."

"Neyse ki bu araçlar son derece güvenli çünkü bu muhtemelen Formula E kariyerimin en büyük kazasıydı. Hatta muhtemelen bile değil, kesinlikle en büyük kazasıydı."

"Neyse ki hiçbir sorunum yok; araç büyük ölçüde tahrip oldu, ancak bu, bu araçların ne kadar güvenli olduğunu gösteriyor."

"Nick'e en az 100 km/s'de çarptım ve sonra Stoffel de bana benzer bir hızla çarptı. Bu yüzden aracın güvenliğinden ve günü sıfır çürükle kapatmaktan çok memnunum."

Lucas Di Grassi, ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Di Grassi, yağmurdan önce yarışın "olaysız" geçtiğini ve etrafındaki araçların hepsinin benzer enerji seviyesinde olduğunu, dolayısıyla normal şartlarda son turların epey eğlenceli geçeceğini belirtiyor.

Eski şampiyon, "Yarışın büyük bir bölümünde Nick'in peşindeydim, ayrıca Stoffel ile gerçekten uzun bir mücadele veriyordum. Her ne kadar geçilsem de sonradan yerimi geri aldım."

"Fakat Formula E standartlarına göre olaysız bir yarıştı, çevremdeki herkes oldukça hızlıydı ve enerji konusunda benzer seviyedeydi."

"Bence son turlarda kimin en iyi enerji-araç dengesini tutturabildiğini görmek oldukça ilginç olabilirdi. Ancak yağmur geldi ve araçlar her tur daha da çok kaymaya başladı." dedi.