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Lotterer, 2023'te LMDh departmanına geçecek olsa da Porsche FE ile bağlarını korumak istiyor

2023'te Porsche'nin LMDh pilot kadrosuna katılacak olan Andre Lotterer, Porsche FE takımıyla bağlarını koparmamayı umuyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Lotterer, 2023'te LMDh departmanına geçecek olsa da Porsche FE ile bağlarını korumak istiyor
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Nisan ayında Autosport.com ile özel bir röportaj gerçekleştiren Lotterer, Formula E'de bulunmayı sevdiğini ve bu seride devam etmeyi umduğunu ancak Porsche'nin kendisiyle ilgili vereceği her kararla mutlu olacağını belirtmişti. 

Bu röportajdan birkaç ay sonra, Lotterer, Porsche Penske Motorsport'un fabrika aracı 963 LMDh'nin pilot kadrosunun bir parçası olarak açıklandı. Porsche'nin motor sporları patronu Thomas Laudenbach, Alman pilotun artık FE takımında yer almayacağını da ifade etmişti. 

Lotterer, dayanıklılık yarışlarına geri dönme ve Le Mans'ı 4. kez kazanma fırsatı bulduğu için heyecanlı olsa da Porsche'nin Formula E takımıyla bağlarını korumak da istiyor. 

Autosport.com'a konuşan Lotterer, "Evet, dayanıklılık yarışlarına döneceğim için heyecanlıyım. Ben dayanıklılık yarışlarından çıkmış bir pilotum ve Audi dayanıklılık yarışlarını bırakınca Porsche'ye katıldım ki Porsche'ye katılmak her zaman benim için bir rüyaydı. Birlikte 2017'de zafere yaklaştık ama kazanamadık."

"Le Mans'ı kazanma fırsatı yeniden karşımızda. Birlikte masaya oturduğumuzda ve dayanıklılık ekibi bir opsiyon olduğunda, iki taraf da karşılıklı olarak bunu yapmaya karar verdi ve bu fırsatı yeniden bulmak gerçekten güzel." 

"Le Mans'da Porsche görmek oldukça farklı bir şey ve yeniden Le Mans'da mücadele etmek için motiveyim." 

"Aynı zamanda, FE'deki bağlarımız da nasıl devam eder buna bakıyoruz. Çünkü takımla çok tecrübem var ve en iyi takım olabilmek için onları desteklemek isterim." 

"Yani Formula E'yi tamamen arkamda bırakmak istemiyorum." dedi. 

Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric

Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Gelecek sezon bir yedek pilot ya da gelişim rolünde yer alıp alamayacağı sorulan Lotterer, şu an için ana odağının Porsche'nin FE'deki şampiyonluk mücadelesi olduğunu ve gelecek sezonki rollerini düşünmek için zaman bulunduğunu belirtti. 

Lotterer, "Görelim. Yani şu anda şampiyonaya odaklanıyoruz. Bu oldukça yoğun olmaya yetiyor ancak takımı ve genel olarak Porsche'yi nasıl destekleyebileceğimizin bir yolunu bulmak için de zamanımız var." dedi. 

Lotterer, şu anda şampiyonada takım arkadaşı Pascal Wehrlein'ın 6 puan önünde 9. sırada yer alıyor. 

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