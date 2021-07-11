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Formula E / New York City E-Prix II Haberler

New York E-Prix 3. Antrenman: Da Costa, tur rekorunu kırarak seansı birinci sırada tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

İkinci New York City E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarını Antonio Felix da Costa, tur rekorunu kırarak birinci sırada tamamladı.

New York E-Prix 3. Antrenman: Da Costa, tur rekorunu kırarak seansı birinci sırada tamamladı

DS Techeetah sürücüsü, cumartesi günkü ilk yarışın büyük bir kısmında araç dengesi ile mücadele etmişti ve yarışı 12. sırada tamamlamıştı.

Ancak aracın ayarların düzenlenmesinin ardından, Portekizli sürücü seansın bitimine 45 dakika kala zaman tablosunun ilk sırasına yerleşti.

1:08.472'lik tur atan da Cosa, bir önceki gün attığı en iyi turundan 0.9 saniye daha hızlıydı.

Da Costa, tam güç olan 250kW güç moduna geçmesiyle, Jaguar Racing'den Mitch Evans'ın 0.049 saniye yerleşti. Yeni Zelandalı sürücü, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde da Costa'ya en yakın olan şampiyona rakibiydi.

Cumartesi günkü pole pozisyonunun sahibi ve yarışı uzun süre lider götüren Nick Cassidy de Evans'ı 0.038 saniye farkla takip eden isim oldu.

24 araçlık gridin tamamı 1 saniye içine yerleşmişti. Sabahın erken saatlerindeki seansta tempoyu belirleyen bir sonraki kişi, Audi'den Rene Rast oldu.

Rast, 1:10.596'lik ilk zaman turuyla ilk sıraya yerleşti ve birinci yarışta podyuma çıkan Lucas di Grassi bu süreye ulaşmadan önce Rast, yaklaşık 0.7 saniye öndeydi.

Seans büyük ölçüde olaysız veya sorunsuz geçti ancak cumartesi gününün galibi Maximilian Gunther, duvara yaptığı temastan sonra aracını kontrol ettirmek zorunda olduğu için beş dakika kaçırdı.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

12. dakikadan sonra, Alexander Sims, 1:09.507'lik bir tur attı, bu da seansın en iyi zamanı olarak tablonun en tepesine yerleşti. Ancak İngiliz sürücü, da Costa tarafından yerinden edildi.

Da Costa'nın takım arkadaşı Jean-Eric Vergne, hafta sonunun ve tekrar düzenlenmiş olan Brooklyn Cadde Pisti'nin tarihinde 1:09'ların altına düşen ilk sürücü oldu. Sonrasında da Costa 1:08.042'lik turuyla birinci sıraya yerleşti.

Norman Nato, Mahindra Racing adına Porsche'den Pascal Wehrlein ve Alex Lynn'i geçerek altıncı sırada Mercedes motorlu araçların en iyi performansını göstermiş oldu.

Di Grassi dokuzuncu sıraya yerleşirken, Venturi'den Edoardo Mortara ilk 10'u tamamladı.

Eski takım arkadaşı Andre Lotterer'in arkasında kalan Vergne, 12. sıraya kadar geriledi ancak cumartesi günü kendini geçen Gunther'i 0.162 saniye farkla geride tutmayı başardı.

Mercedes fabrika takımı hızını gizlemek için iyi bir iş çıkardı ve Stoffel Vandoorne en hızlı 15. isim olurken, Nyck de Vries de 20. oldu.

1:09'ların altına düşemeyen sadece yedi isim vardı.

3. Antrenman sonuçları:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'08.472  
2 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'08.521 0.049
3 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'08.559 0.087
4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'08.565 0.093
5 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 1'08.597 0.125
6 France Norman Nato Monaco Venturi 1'08.630 0.158
7 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'08.643 0.171
8 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 1'08.671 0.199
9 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'08.732 0.260
10 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'08.744 0.272
11 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'08.747 0.275
12 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'08.755 0.283
13 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'08.917 0.445
14 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'08.950 0.478
15 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'08.958 0.486
16 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'08.990 0.518
17 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'08.993 0.521
18 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'09.122 0.650
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.141 0.669
20 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'09.180 0.708
21 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'09.227 0.755
22 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 1'09.243 0.771
23 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 1'09.300 0.828
24 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'09.507 1.035
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