New York E-Prix 3. Antrenman: Da Costa, tur rekorunu kırarak seansı birinci sırada tamamladı

DS Techeetah sürücüsü, cumartesi günkü ilk yarışın büyük bir kısmında araç dengesi ile mücadele etmişti ve yarışı 12. sırada tamamlamıştı.

Ancak aracın ayarların düzenlenmesinin ardından, Portekizli sürücü seansın bitimine 45 dakika kala zaman tablosunun ilk sırasına yerleşti.

1:08.472'lik tur atan da Cosa, bir önceki gün attığı en iyi turundan 0.9 saniye daha hızlıydı.

Da Costa, tam güç olan 250kW güç moduna geçmesiyle, Jaguar Racing'den Mitch Evans'ın 0.049 saniye yerleşti. Yeni Zelandalı sürücü, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde da Costa'ya en yakın olan şampiyona rakibiydi.

Cumartesi günkü pole pozisyonunun sahibi ve yarışı uzun süre lider götüren Nick Cassidy de Evans'ı 0.038 saniye farkla takip eden isim oldu.

24 araçlık gridin tamamı 1 saniye içine yerleşmişti. Sabahın erken saatlerindeki seansta tempoyu belirleyen bir sonraki kişi, Audi'den Rene Rast oldu.

Rast, 1:10.596'lik ilk zaman turuyla ilk sıraya yerleşti ve birinci yarışta podyuma çıkan Lucas di Grassi bu süreye ulaşmadan önce Rast, yaklaşık 0.7 saniye öndeydi.

Seans büyük ölçüde olaysız veya sorunsuz geçti ancak cumartesi gününün galibi Maximilian Gunther, duvara yaptığı temastan sonra aracını kontrol ettirmek zorunda olduğu için beş dakika kaçırdı.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

12. dakikadan sonra, Alexander Sims, 1:09.507'lik bir tur attı, bu da seansın en iyi zamanı olarak tablonun en tepesine yerleşti. Ancak İngiliz sürücü, da Costa tarafından yerinden edildi.

Da Costa'nın takım arkadaşı Jean-Eric Vergne, hafta sonunun ve tekrar düzenlenmiş olan Brooklyn Cadde Pisti'nin tarihinde 1:09'ların altına düşen ilk sürücü oldu. Sonrasında da Costa 1:08.042'lik turuyla birinci sıraya yerleşti.

Norman Nato, Mahindra Racing adına Porsche'den Pascal Wehrlein ve Alex Lynn'i geçerek altıncı sırada Mercedes motorlu araçların en iyi performansını göstermiş oldu.

Di Grassi dokuzuncu sıraya yerleşirken, Venturi'den Edoardo Mortara ilk 10'u tamamladı.

Eski takım arkadaşı Andre Lotterer'in arkasında kalan Vergne, 12. sıraya kadar geriledi ancak cumartesi günü kendini geçen Gunther'i 0.162 saniye farkla geride tutmayı başardı.

Mercedes fabrika takımı hızını gizlemek için iyi bir iş çıkardı ve Stoffel Vandoorne en hızlı 15. isim olurken, Nyck de Vries de 20. oldu.

1:09'ların altına düşemeyen sadece yedi isim vardı.

3. Antrenman sonuçları: