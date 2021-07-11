Vergne: “İkinci olduğumuza üzülüyor olmamız güzel”

DS Techeetah pilotu Vergne, yarışın büyük bir bölümünü Envision Virgin Racing’den Cassidy’nin arkasında ikinci sırada geçirdi. Ancak 30. turda Vergne, liderliği almak için 10. virajda atak yaptı ve iki araç temas etti.

Bu durum Maximilian Gunther’ın üçüncü Formula E zaferini almasına izin verdi ve böylece Alman pilotun takımı Andretti Autosport, kendi evinde galibiyete uzanmış oldu. Vergne, bu temastan sonra Audi pilotu Lucas di Grassi’nin önünde finiş görerek ikinciliğini korudu ancak yarıştan sonra biraz hayal kırıklığına uğradığını kabul etti.

Vergne, “İkinci olduğumuza üzülmekten mutluyum. Bu pozisyonda olmamız, kötü bir gün geçirmediğimizi gösteriyor.” dedi.

Vergne, Cassidy’e karşı %1 enerji avantajına sahipti ve aradaki farkı kapamaya başlamıştı. Ardından Yeni Zelandalı rakibi, önden kayma sorunu yaşamaya başladı ve 4. sıraya geriledi.

Temasla sonuçlanan atağı sorulduğunda Vergne, “Geçiş yapmak kolay değildi. Bir hamle yapmam gerekiyordu. Aracımın ondan fazla enerjisi vardı ve hızım daha iyiydi. Ayrıca, o da biraz yavaşlamaya başlamıştı.”

“Bunu denemem gerekiyordu. Araçlarımız temas etti ve bir pozisyon kaybettim, bu yüzden bu üzücü bir durum. Ancak ikinci sıraya üzülmek güzel bir şey.”

Vergne, sezonun ilk yarışı olan Rome E-Prix’sinde galibiyet kazanmıştı ve DS E-Tense FE21 aracının Valensiya, Monako ve Puebla gibi pistlere kıyasla tümsekli pistlere daha uygun olduğunu düşünüyor.

“Puebla ya da Valensiya'nın aracımıza pek uygun olmadığını söylemek doğru olur. Bu tür bir pist bizim için daha iyiydi ki bu Londra'da bir sonraki yarış için de iyi bir şey.

"Londra yarışı da böyle olacak. Çok fazla dur kalk olacak.”

Ayrıca Vergne, temasın yaşanmasından önce 4. virajdan çıkarken fanboost’u kullanmıştı ancak Cassidy’i geçememişti.

Vergne’e galibiyet için 10. virajda bir hamle yapmasının gerekli olduğunu hissedip hissetmediği soruldu.

DS Techeetah pilotu, “Fanboost’u belki başka bir yerde kullanabilirdim. Ancak bunu daha fazla yarış kazanssaydım yapardım.” cevabını verdi.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images