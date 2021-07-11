New York E-Prix: Bird bu sezonki ikinci galibiyetine ulaştı, Evans son anda sorun yaşadı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sam Bird, iyi bir start aldı ve liderliğini korudu. Mitch Evans ve Nick Cassidy, ilk viraja doğru yan yana geldiler. İç çizgide yer alan Evans, pozisyonunu korumayı başardı.

Sıralamada yaşadığı gaz pedalı problemi ardından yarışa sonuncu sıradan başlayan Jean-Eric Vergne, çizgiden kalkamadı ve güvenlik aracı çıktı.

Yarış yeniden başladığında Rene Rast, Sebastian Buemi'yle yaşadığı temasın ardından aracın burnuna hasar aldı. Alman pilot pite girmek zorunda kaldı ve sonuncu sıraya geriledi. Rast, böylelikle şampiyonluk mücadelesinde ağır bir darbe almış oldu.

Şampiyonluk mücadelesinde bir büyük darbe alan isimse Edoardo Mortara oldu. Ortak şampiyona lideri Mortara, yarışın bitimine 35 dakika kala Jake Dennis'le temas yaşadı ve hafifçe bariyerlere çarptı.

İsviçreli pilot, piste geri dönerek yoluna devam edebildi ancak 21. sıraya geriledi.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bitime 30 dakika kaldığında, Bird, Evans, Cassidy, Wehrlein, Andre Lotterer, Sergio Sette Camara ilk 6'sı vardı.

Yarışlarına arka arkaya devam eden Porsche pilotları, atak modlarını aynı anda almaya karar verdi. Atak modunu Porsche pilotlarına kıyasla daha erken alan Antonio Felix da Costa, iki Porsche pilotunu da arkasında bıraktı ve 4. sıraya yükseldi.

Ön tarafta ise atak modu kullanımlarının ardından Bird, Evans, Cassidy ilk 3'ü bozulmadı.

Bird, Evans'ın 1.3 sn önünde yarışına devam ederken; Cassidy, Evans'a oldukça yakın bir şekilde takibini sürdürdü.

Son 15 dakikaya girdiğimizde bu üçlüyü da Costa da yakaladı. Sonrasında bu treni Porsche pilotları da yakaladı.

Bird, arkasındakilere 2 saniyelik bir fark açarken; Bird'ün arkasında yer alan Evans, Cassidy, da Costa, Wehrlein, Lotterer yakın bir şekilde birbirilerini takip etmeye devam etti.

Bitime 2 dakika kala, bu trenin en önünde yer alan Evans, duvara çarparak sol arka lastiğini patlattı ve 13. sıraya geriledi.

Ön tarafta ise Bird, çok rahattı. Britanyalı pilot, mükemmel yönettiği bu yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Sam Bird, Diriye'deki galibiyetinin ardından New York'taki bu zaferiyle birlikte bu sezonki ikinci galibiyetini almış oldu.

Bird, ayrıca bu galibiyetle 81 puana ulaştı ve şampiyonada liderliğe yükseldi.

Cassidy, Evans'ın sorun yaşamasının ardından yarışı 2. sırada tamamladı. DS Techeetah pilotu da Costa ise podyumu tamamladı.

Porsche pilotları Wehrlein ve Lotterer, yarışı sırasıyla 4 ve 5. sırada tamamladılar ve Alman takıma önemli puanlar kazandırdılar.

Mahindra Racing pilotu Alexander Sims, Norman Nato'nun önünde 6. olmayı başardı. Robin Frijns, şampiyonadaki liderliğini kaybettiği yarışı 8. sırada noktaladı.

Yarış sonucu: