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Önceki / New York E-Prix: Bird pole pozisyonunda, Jaguar 1-2
Formula E / New York City E-Prix II Yarış raporu

New York E-Prix: Bird bu sezonki ikinci galibiyetine ulaştı, Evans son anda sorun yaşadı

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Jaguar Racing pilotu Sam Bird, ilk sırada başladığı yarışı çok iyi yönetti ve New York'ta galibiyete ulaştı.

New York E-Prix: Bird bu sezonki ikinci galibiyetine ulaştı, Evans son anda sorun yaşadı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sam Bird, iyi bir start aldı ve liderliğini korudu. Mitch Evans ve Nick Cassidy, ilk viraja doğru yan yana geldiler. İç çizgide yer alan Evans, pozisyonunu korumayı başardı. 

Sıralamada yaşadığı gaz pedalı problemi ardından yarışa sonuncu sıradan başlayan Jean-Eric Vergne, çizgiden kalkamadı ve güvenlik aracı çıktı. 

Yarış yeniden başladığında Rene Rast, Sebastian Buemi'yle yaşadığı temasın ardından aracın burnuna hasar aldı. Alman pilot pite girmek zorunda kaldı ve sonuncu sıraya geriledi. Rast, böylelikle şampiyonluk mücadelesinde ağır bir darbe almış oldu. 

Şampiyonluk mücadelesinde bir büyük darbe alan isimse Edoardo Mortara oldu. Ortak şampiyona lideri Mortara, yarışın bitimine 35 dakika kala Jake Dennis'le temas yaşadı ve hafifçe bariyerlere çarptı. 

İsviçreli pilot, piste geri dönerek yoluna devam edebildi ancak 21. sıraya geriledi. 

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bitime 30 dakika kaldığında, Bird, Evans, Cassidy, Wehrlein, Andre Lotterer, Sergio Sette Camara ilk 6'sı vardı. 

Yarışlarına arka arkaya devam eden Porsche pilotları, atak modlarını aynı anda almaya karar verdi. Atak modunu Porsche pilotlarına kıyasla daha erken alan Antonio Felix da Costa, iki Porsche pilotunu da arkasında bıraktı ve 4. sıraya yükseldi. 

Ön tarafta ise atak modu kullanımlarının ardından Bird, Evans, Cassidy ilk 3'ü bozulmadı. 

Bird, Evans'ın 1.3 sn önünde yarışına devam ederken; Cassidy, Evans'a oldukça yakın bir şekilde takibini sürdürdü. 

Son 15 dakikaya girdiğimizde bu üçlüyü da Costa da yakaladı. Sonrasında bu treni Porsche pilotları da yakaladı. 

Bird, arkasındakilere 2 saniyelik bir fark açarken; Bird'ün arkasında yer alan Evans, Cassidy, da Costa, Wehrlein, Lotterer yakın bir şekilde birbirilerini takip etmeye devam etti. 

Bitime 2 dakika kala, bu trenin en önünde yer alan Evans, duvara çarparak sol arka lastiğini patlattı ve 13. sıraya geriledi. 

Ön tarafta ise Bird, çok rahattı. Britanyalı pilot, mükemmel yönettiği bu yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü. 

Sam Bird, Diriye'deki galibiyetinin ardından New York'taki bu zaferiyle birlikte bu sezonki ikinci galibiyetini almış oldu. 

Bird, ayrıca bu galibiyetle 81 puana ulaştı ve şampiyonada liderliğe yükseldi. 

Cassidy, Evans'ın sorun yaşamasının ardından yarışı 2. sırada tamamladı. DS Techeetah pilotu da Costa ise podyumu tamamladı. 

Porsche pilotları Wehrlein ve Lotterer, yarışı sırasıyla 4 ve 5. sırada tamamladılar ve Alman takıma önemli puanlar kazandırdılar. 

Mahindra Racing pilotu Alexander Sims, Norman Nato'nun önünde 6. olmayı başardı. Robin Frijns, şampiyonadaki liderliğini kaybettiği yarışı 8. sırada noktaladı. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 37 46'15.909       25
2 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 37 46'20.076 4.167 4.167   18
3 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 37 46'20.749 4.840 0.673   15
4 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 37 46'23.063 7.154 2.314   12
5 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 37 46'23.671 7.762 0.608   10
6 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 37 46'32.195 16.286 8.524   8
7 France Norman Nato Monaco Venturi 37 46'40.892 24.983 8.697   6
8 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 37 46'40.993 25.084 0.101   4
9 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 37 46'41.314 25.405 0.321   2
10 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 37 46'41.918 26.009 0.604   1
11 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 37 46'42.250 26.341 0.332    
12 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 37 46'46.690 30.781 4.440    
13 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 37 46'46.866 30.957 0.176    
14 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 37 46'47.879 31.970 1.013    
15 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 37 46'48.894 32.985 1.015    
16 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 37 46'51.601 35.692 2.707    
17 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 37 46'51.833 35.924 0.232    
18 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 37 46'52.248 36.339 0.415    
19 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 37 47'07.293 51.384 15.045    
20 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 37 47'15.603 59.694 8.310    
21 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 37 47'21.236 1'05.327 5.633    
22 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 37 47'23.610 1'07.701 2.374    
  United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 29 37'20.097 8 Laps 8 Laps    
  France Jean-Eric Vergne China Techeetah 0          
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