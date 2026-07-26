Resmi: Formula 1 Sepang’a dönüyor, Bahreyn GP Malezya’da düzenlenecek!

Bahreyn'de yapılması planlanan ancak Orta Doğu’daki gerilimler yüzünden gerçekleşemeyen yarış için Sepang Uluslararası Pisti kapılarını açtı. 2-4 Ekim tarihleri arasında Bakü ve Singapur yarışlarının arasına eklenecek olan Malezya GP, resmi onayların tamamlanmasıyla "Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia" adı altında gerçekleştirilecek.

Bu hamleyle 2026 sezonundaki toplam yarış sayısı 23'e çıkarılırken, takvimin geri kalanında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Domenicali: "Sepang, F1 tarihinde çok özel bir yere sahip"

Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali, açıklamanın ardından spordaki esnekliğe ve Malezya'nın geri dönüşüne dikkat çekti: "Malezya'nın 2026'da Bahreyn Grand Prix'sine ev sahipliği yapacağını doğrulamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

“Sporumuz bir kez daha hızlı adapte olma, çözüm üretme ve sunma yeteneğini kanıtlayarak tüm F1 severler için heyecan verici bir an yarattı.”

“Vizyonları, kararlılıkları ve hızlı çözümleriyle bu olağanüstü sonucu mümkün kılan Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Khalifa’ya, Veliaht Prens Salman bin Hamad Al Khalifa’ya ve Malezya Kralı Sultan Ibrahim ile hükümetlerine en içten teşekkürlerimi sunarım.”

“Tabii ki süreç boyunca sergilediği iş birliği ve ortaklık için FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem’e de teşekkür ediyorum.”

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Hepsinden önemlisi, bu gelişme taraftarlarımız için harika bir haber: Sadece dolu ve heyecan verici bir F1 takviminin tadını çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda sporumuzun muhteşem bir mekana geri dönüşüne tanıklık edecekler.”

“Malezya inanılmaz bir ülke ve Sepang, Formula 1 tarihinde çok özel bir yere sahip. Hem pistteki hem de ekran başındaki taraftarlar için unutulmaz bir deneyim sunacak."

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin (WMSC) nihai onayının ardından yürürlüğe girecek organizasyon için bilet satış tarihleri ve detaylı yarış programı F1 yönetimi tarafından kısa süre içerisinde paylaşılacak.