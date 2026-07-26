Piastri olayında Ferrari ve Hamilton arasında ne yaşandı?

Macaristan GP sıralama turlarında pole pozisyonunu az farkla kaçırıp 2. olan Lewis Hamilton, seansın sonunda Oscar Piastri'yi engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası aldı.

Lewis Hamilton’ın Hungaroring’de yarışa 2. yerine 5. sıradan başlamasına yol açan cezanın perde arkası aralandı. Silverstone'daki hatalı start ve Spa'daki George Russell teması sonrası üst üste üçüncü yarışında da ceza alan Britanyalı pilot, bu kez tamamen takımla arasındaki telsiz iletişimsizliğinin kurbanı oldu.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Q3’ün son anlarında turun sonuna gelen Hamilton ile Ferrari yarış mühendisi Carlo Santi arasında geçen konuşma adım adım şu şekilde gelişti:

Carlo Santi: "Piastri hızlanıyor… Sarı bayrak, sarı bayrak."

"Piastri hızlanıyor… Sarı bayrak, sarı bayrak." Lewis Hamilton: "Piastri nerede?"

"Piastri nerede?" Carlo Santi: "Arkanda - sarı bayrak."

"Arkanda - sarı bayrak." Lewis Hamilton: "Sarı bayrak nerede?"

"Sarı bayrak nerede?" Carlo Santi: "Pist temiz. Max 14. virajda spin attı. Yavaşla lütfen."

(Piastri 1. viraj çıkışında Hamilton'ı geçtikten sonra)

"Pist temiz. Max 14. virajda spin attı. Yavaşla lütfen." (Piastri 1. viraj çıkışında Hamilton'ı geçtikten sonra) Lewis Hamilton: "Piastri hızlı turda mıydı yoksa değil miydi?"

(Uzun bir sessizlik yaşanır)

"Piastri hızlı turda mıydı yoksa değil miydi?" (Uzun bir sessizlik yaşanır) Carlo Santi: "Sarı bayrağa yakalandım, dikkatim dağıldı."

Ferrari hatayı kabul etti: "Çok geç kaldık"

Araç içi kameralarında Hamilton’ın 1. viraja yaklaşırken dikiz aynalarına baktığı görülse de F1 telsiz konuşmalarının sansür ve düzenleme nedeniyle ekranlara 5 ila 15 saniye gecikmeli gelmesi durumu karmaşıklaştırdı.

Basın toplantısında olayın tamamen kasıtsız olduğunu belirten Hamilton, "Bana Piastri tam arkamdayken haber verildi, bu yüzden hızlı turda geldiğinden haberim yoktu. Pit çıkışında önlerindeydim, herkes turun bitirdi sanıyordum" diyerek kendini savundu.

Frederic Vasseur, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ferrari takım patronu Fred Vasseur ise cezadan doğrudan takımı sorumlu tuttu: "Lewis’e Piastri’nin geldiğini haber verdik ama maalesef çok çok geç kalmıştık. Eğer bir ceza verilirse, bu tamamen bizim hatamızdır."

Bu 3 sıralık cezanın ardından Lewis Hamilton pazar günkü Macaristan GP’sine 5. sıradan; doğrudan şampiyona lideri Andrea Kimi Antonelli ve onun takım arkadaşı George Russell'ın önünden başlayacak.