Bird, takım arkadaşı Evans'ı ünlü futbolcu Jack Grealish'le karşılaştırdı

New York'ta gerçekleştirilen ikinci yarışa pole'den başlayan Bird, yarışı mükemmel bir biçimde yönetti ve Nick Cassidy'nin 4.1 sn önünde galibiyete ulaştı.

Neredeyse bütün yarışı Bird'ün arkasında 2. sırada götüren Evans, bitime 2 dakika kala duvarla ufak bir temas yaşamasının ardından sol arka süspansiyonuna hasar verdi ve yarışı 13. sırada tamamlayabildi.

Evans, Bird'ü ilk atak modlarında koruyabilmek için onunla aynı anda atak modunu aldı. Evans, sonrasında da ikinci atak modu kullanımlarının ardından Cassidy'i geçti ve Bird'ün ön tarafta farkı açmasına yardımcı oldu.

Yarış sonrası kutlamalarında İngiltere forması giyen Bird, İngiltere'nin İtalya'yla oynadığı Avrupa Şampiyonası finali başlamadan önce verdiği röportajlarda takım arkadaşının yarıştaki yardımını övdü.

Bird, Evans'ı Aston Villa'da forma giyen Grealish'e benzetirken; kendisinin de Harry Kane olduğunu ve takım arkadaşının desteğinin ardından golü atmak için sadece topa dokunması gerektiğini belirtti.

Bird, "Sanırım Evans benim Jack Grealish'imdi, bana yardımcı oldu. Ben de sanırım Harry Kane'dim, sadece topu filelere gönderdim." dedi.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-Type V Fotoğraf: Andreas Beil

Bird, ayrıca ilk antrenman seansındaki kazasının ardından kendisine yeni bir şasi hazırlayan mekanikerlerine teşekkür etti ve şöyle devam etti: "Aracı dün [Cumartesi] kötü bir hâle getirmiştim, araç kurtarılabilir durumda değildi ve yedek şasiyi kullanmak zorunda kaldık."

"[Kapalı park kurallarının devreye girmesine] 6 saniye kala aracı hazır hâle getirdiler, 6 saniye... Araç yerdeydi, hazır değildi ama gride kadar gidebildim."

"Kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir günü hayata geçirdik. Bugün sadece en hızlı turu alamadık."

"Grup aşamasında birinci olmak, pole'ü almak, yarışı kazanmak, her turu lider götürmek, mükemmel gündü."

Bird, Puebla'da gerçekleştirilen iki yarışın ardından Meksika'dan şampiyonada 11. sırada yer alarak ayrılmıştı. Britanyalı pilot, New York'taki galibiyetinin ardından ise Antonio Felix da Costa ve Robin Frijns'ın önünde şampiyonada ilk sırada yer alıyor.

Şampiyonadaki yükselişi hakkında konuşan Bird, "Bu yeniden canlanma gibi bir olay değil, sezon başından beri yarış tempomuza bakarsanız bunu görebilirsiniz. Biri bunu araştırmak isterse bakabilir, yarış tempomuz hep güçlüydü."

"Sadece birkaç neden yüzünden sıralama turları çok iyi geçmedi. Sıralama turları daha iyi geçseydi, bu sezon daha iyi işlere imza atabilirdim ancak geçmedi."

"Bu, sıralama turlarını ön sıralarda tamamladığımızda, ön sıralarda yarışabildiğimizi gösteriyor çünkü güçlü bir araca sahibiz." ifadelerini kullandı.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21, Norman Nato, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images