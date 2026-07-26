Bearman: “Aston Martin ile mücadele etmeyi beklemiyorduk”
Macaristan GP’de 17. sırayı elde eden Haas pilotu Oliver Bearman, Fernando Alonso'nun gerisinde kaldığı için büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Hungaroring’deki sıralama turlarında Q1 barajında elenerek 17. sırayı alan Haas pilotu Oliver Bearman, seansın ardından sert açıklamalarda bulundu. Monako’dan bu yana ilk kez takım arkadaşı Esteban Ocon’un gerisinde kalan ve 0.107 saniyelik bir farkla Q2 biletini Aston Martin’den Fernando Alonso’ya kaptıran Britanyalı genç yetenek Bearman, takımın form eksikliğine dikkat çekti.
Aston Martin’in Q2’ye kalabilmek adına Q1’de 3 set yeni lastik kullandığını, kendilerininse yarış stratejisini düşünerek 2 setle sınırlı kaldığını belirten Bearman, durumun kendisi için "acı verici" olduğunu gizlemedi.
2026 sezonundaki ilk büyük güncelleme paketiyle sıçrama yapan Aston Martin ile çekişmelerini değerlendiren 21 yaşındaki pilot, durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı: "Aston Martin Q1'de 3 set yeni lastik kullandı ve bu durum onlara kesinlikle yardımcı oldu.”
“Bizim elimizde sadece 3 set olduğu için 2 set kullanmaktan başka çaremiz yoktu; bu da en azından yarış için elimize fazladan bir set veriyor.”
“Ancak dürüst olmak gerekirse şu ana kadar bizim için çok zor bir hafta sonu oluyor. Aston Martin ile mücadele etmeyi beklemiyorduk.”
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Bu durum gerçekten acı verici ve şu anda ne kadar zorlandığımızı, mücadele etmekte yetersiz kaldığımızı açıkça gösteriyor.”
“Hungaroring düzlüklerin en kısa olduğu pist, bu yüzden durumun sonsuza kadar böyle kalacağını sanmıyorum ama bu sonuç bize kendimizi geliştirmemiz gerektiğini hatırlatan ciddi bir uyarı oldu."
Çaylak kuralı gereği FP1 seansını yedek pilot Ryo Hirakawa’ya devreden ve FP2’de de araç dengesini bulmakta zorlanan Bearman, seans hazırlığının eksikliğinden etkilendiğini söyledi: "Cuma günü bizim açımızdan tamamen verimsiz geçti. FP1'de sürüş yapamadım, FP2'de ise Spa'da bıraktığımız yerden devam etmeyi umuyordum.”
“Ancak araç dengesi açısından sanki 2-3 yarış öncesine geri dönmüş gibi hissettim.”
“Viraj içlerindeki denge son derece kötüydü. Araca hiçbir şekilde güvenip zorlayamadım; viraj girişlerinde sürekli kaymalar yaşadım.”
“Özellikle bu kadar virajlı bir pistte araç dengesizliği yaşadığınızda, bu durum kartopu etkisi yaratarak tüm turu berbat ediyor.”
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