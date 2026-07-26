FIA Formula 2 GP yarış: Noel León’dan strateji zaferi, Maini ikinci!
2026 Formula 2 sezonunun Macaristan GP hafta sonundaki ana yarışını zirvede tamamlayan Noel León damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı.
Noel León, Campos Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın dokuzuncu ayağı ana yarışı, Macaristan’ın Hungaroring pistinde nefes kesen mücadelelere sahne oldu.
Pole pozisyonundan start alan ART Grand Prix pilotu Kush Maini, yarışın büyük bölümünü lider götürse de sanal güvenlik aracı (VSC) periyodunda avantajı ele geçiren Campos Racing pilotu Noel León, sezonun üçüncü galibiyetini elde etti.
Kush Maini, startta liderliğini korurken, üçüncü sıradaki León ilk viraj öncesinde Rafael Câmara’yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Laurens van Hoepen dördüncülüğe çıkarken, Joshua Duerksen ise alternatif strateji uygulayan Tasanapol Inthraphuvasak’ı geçerek beşinciliği aldı.
İlk bölümde yarışın temposunu tamamen belirleyen isim Kush Maini oldu. Hint pilot, üçüncü turda farkı 1.7 saniyeye çıkarırken altıncı turda en hızlı turunu geliştirerek avantajını 2.8 saniyeye yükseltti. Dokuzuncu tur itibarıyla ise liderin farkı 4.1 saniyeye ulaşmıştı.
Arka grupta sert hamur lastik kullanan pilotlar tempo kaybetmeye başlarken, Nikola Tsolov etkileyici bir yükseliş sergileyerek rakiplerini art arda geride bıraktı. Alternatif stratejide yarışan Inthraphuvasak ise uzun ilk bölümün ardından üst sıralara tırmanmayı başardı.
Yarışın kırılma anı pit stoplar sırasında yaşandı. Noel León erken pit stopunu gerçekleştirirken, Rafael Câmara pistte kalmayı tercih etti. Kısa süre sonra Villagómez’in aracının pist üzerinde kalması nedeniyle sanal güvenlik aracı ilan edildi. Bu gelişme, pit stopunu daha önce tamamlayan León’un lehine çalıştı ve Campos pilotu, Maini’nin pit çıkışının ardından net yarış liderliğini ele geçirdi.
Son bölümde Maini, León’u yakalamak için temposunu artırdı. Fark son turlarda bir saniyenin altına inse de Meksikalı pilot hata yapmadı ve liderliğini korumayı başardı. Rafael Câmara da Maini üzerinde baskı kurmasına rağmen ikincilik mücadelesinde sıralamayı değiştiremedi.
Alternatif stratejide dikkat çeken isimlerden Dino Beganovic ve Nikola Tsolov, yarışın son bölümünde önemli geçişlere imza atarak puan sıralamasında yükseldi. Tasanapol Inthraphuvasak ise beşinciliğe kadar tırmanarak başarılı bir performans sergiledi.
36 tur sonunda damalı bayrağı ilk gören isim Noel León oldu. Campos Racing pilotu böylece 2026 Formula 2 sezonundaki üçüncü ana yarış zaferini kazanırken, Kush Maini ikinci, Rafael Câmara ise üçüncü sırada podyumu tamamladı.
Dördüncü sırayı Laurens van Hoepen alırken, alternatif stratejiyi başarıyla uygulayan Tasanapol Inthraphuvasak beşinci oldu. Dino Beganovic yarışı altıncı sırada tamamlarken, Nikola Tsolov yedinci, Joshua Duerksen sekizinci ve Gabriele Minì dokuzuncu sırada damalı bayrağı gördü. Son puanın sahibi ise John Bennett oldu.
Macaristan’daki yarış hafta sonunun ardından Formula 2 sezonu yaz arasına girerken, şampiyona mücadelesi 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek bir sonraki yarışla kaldığı yerden devam edecek.
2. YARIŞ
|Sıra
|Pilot
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Pitler
|Puan
|Yarış dışı
|Bonus
|1
|
N. León Campos Racing
|5
|37
|
-
|1
|25
|2
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|37
|
+0.800
0.8
|0.800
|1
|18
|3
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|37
|
+1.300
1.3
|0.500
|1
|15
|4
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|37
|
+4.900
4.9
|3.600
|1
|12
|5
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|37
|
+9.400
9.4
|4.500
|1
|10
|6
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|37
|
+12.500
12.5
|3.100
|1
|8
|7
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|37
|
+13.300
13.3
|0.800
|1
|6
|8
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|37
|
+17.300
17.3
|4.000
|1
|4
|9
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|37
|
+19.000
19.0
|1.700
|1
|2
|10
|
J. Bennett Trident
|25
|37
|
+23.900
23.9
|4.900
|1
|1
|11
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|37
|
+24.300
24.3
|0.400
|1
|12
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|37
|
+38.600
38.6
|14.300
|1
|13
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|37
|
+39.200
39.2
|0.600
|1
|14
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|37
|
+39.400
39.4
|0.200
|1
|15
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|37
|
+48.900
48.9
|9.500
|1
|16
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|37
|
+49.200
49.2
|0.300
|1
|17
|E. FittipaldiJr. AIX Racing
|20
|37
|
+50.300
50.3
|1.100
|1
|18
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|37
|
+50.800
50.8
|0.500
|1
|19
|C. Herta Hitech Racing
|4
|37
|
+55.400
55.4
|4.600
|1
|20
|
C. Shields AIX Racing
|21
|37
|
+59.900
59.9
|4.500
|1
|21
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|35
|
2 laps
|2
|dnf
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|15
|
22 laps
|Kaza
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