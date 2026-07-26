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FIA F2 Hungaroring

FIA Formula 2 GP yarış: Noel León’dan strateji zaferi, Maini ikinci! 

2026 Formula 2 sezonunun Macaristan GP hafta sonundaki ana yarışını zirvede tamamlayan Noel León damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı.

Emine Kökçü
Düzenlendi:
Noel León, Campos Racing

Noel León, Campos Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın dokuzuncu ayağı ana yarışı, Macaristan’ın Hungaroring pistinde nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 

Pole pozisyonundan start alan ART Grand Prix pilotu Kush Maini, yarışın büyük bölümünü lider götürse de sanal güvenlik aracı (VSC) periyodunda avantajı ele geçiren Campos Racing pilotu Noel León, sezonun üçüncü galibiyetini elde etti.

Kush Maini, startta liderliğini korurken, üçüncü sıradaki León ilk viraj öncesinde Rafael Câmara’yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Laurens van Hoepen dördüncülüğe çıkarken, Joshua Duerksen ise alternatif strateji uygulayan Tasanapol Inthraphuvasak’ı geçerek beşinciliği aldı.

İlk bölümde yarışın temposunu tamamen belirleyen isim Kush Maini oldu. Hint pilot, üçüncü turda farkı 1.7 saniyeye çıkarırken altıncı turda en hızlı turunu geliştirerek avantajını 2.8 saniyeye yükseltti. Dokuzuncu tur itibarıyla ise liderin farkı 4.1 saniyeye ulaşmıştı.

Arka grupta sert hamur lastik kullanan pilotlar tempo kaybetmeye başlarken, Nikola Tsolov etkileyici bir yükseliş sergileyerek rakiplerini art arda geride bıraktı. Alternatif stratejide yarışan Inthraphuvasak ise uzun ilk bölümün ardından üst sıralara tırmanmayı başardı.

Yarışın kırılma anı pit stoplar sırasında yaşandı. Noel León erken pit stopunu gerçekleştirirken, Rafael Câmara pistte kalmayı tercih etti. Kısa süre sonra Villagómez’in aracının pist üzerinde kalması nedeniyle sanal güvenlik aracı ilan edildi. Bu gelişme, pit stopunu daha önce tamamlayan León’un lehine çalıştı ve Campos pilotu, Maini’nin pit çıkışının ardından net yarış liderliğini ele geçirdi.

Son bölümde Maini, León’u yakalamak için temposunu artırdı. Fark son turlarda bir saniyenin altına inse de Meksikalı pilot hata yapmadı ve liderliğini korumayı başardı. Rafael Câmara da Maini üzerinde baskı kurmasına rağmen ikincilik mücadelesinde sıralamayı değiştiremedi.

Alternatif stratejide dikkat çeken isimlerden Dino Beganovic ve Nikola Tsolov, yarışın son bölümünde önemli geçişlere imza atarak puan sıralamasında yükseldi. Tasanapol Inthraphuvasak ise beşinciliğe kadar tırmanarak başarılı bir performans sergiledi.

36 tur sonunda damalı bayrağı ilk gören isim Noel León oldu. Campos Racing pilotu böylece 2026 Formula 2 sezonundaki üçüncü ana yarış zaferini kazanırken, Kush Maini ikinci, Rafael Câmara ise üçüncü sırada podyumu tamamladı.

Dördüncü sırayı Laurens van Hoepen alırken, alternatif stratejiyi başarıyla uygulayan Tasanapol Inthraphuvasak beşinci oldu. Dino Beganovic yarışı altıncı sırada tamamlarken, Nikola Tsolov yedinci, Joshua Duerksen sekizinci ve Gabriele Minì dokuzuncu sırada damalı bayrağı gördü. Son puanın sahibi ise John Bennett oldu.

Macaristan’daki yarış hafta sonunun ardından Formula 2 sezonu yaz arasına girerken, şampiyona mücadelesi 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek bir sonraki yarışla kaldığı yerden devam edecek.

2. YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Tur Zaman Ara km/sa Pitler Puan Yarış dışı Bonus
1
N. León Campos Racing
 5 37

-

     1 25    
2 India K. Maini ART Grand Prix 16 37

+0.800

0.8

 0.800   1 18    
3
R. Câmara Invicta Racing
 1 37

+1.300

1.3

 0.500   1 15    
4
L. Van Hoepen Trident
 24 37

+4.900

4.9

 3.600   1 12    
5
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 37

+9.400

9.4

 4.500   1 10    
6
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 37

+12.500

12.5

 3.100   1 8    
7
N. Tsolov Campos Racing
 6 37

+13.300

13.3

 0.800   1 6    
8
J. Duerksen Invicta Racing
 2 37

+17.300

17.3

 4.000   1 4    
9
G. Minì MP Motorsport
 9 37

+19.000

19.0

 1.700   1 2    
10
J. Bennett Trident
 25 37

+23.900

23.9

 4.900   1 1    
11
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 37

+24.300

24.3

 0.400   1      
12
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 37

+38.600

38.6

 14.300   1      
13 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 37

+39.200

39.2

 0.600   1      
14
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 37

+39.400

39.4

 0.200   1      
15
M. Boya Prema Powerteam
 12 37

+48.900

48.9

 9.500   1      
16 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 37

+49.200

49.2

 0.300   1      
17 Brazil E. FittipaldiJr. AIX Racing 20 37

+50.300

50.3

 1.100   1      
18
O. Goethe MP Motorsport
 10 37

+50.800

50.8

 0.500   1      
19 United States C. Herta Hitech Racing 4 37

+55.400

55.4

 4.600   1      
20
C. Shields AIX Racing
 21 37

+59.900

59.9

 4.500   1      
21
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 35

2 laps

     2      
dnf Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 15

22 laps

         Kaza  
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