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Formula E / Monako E-Prix Sıralama turları raporu

Monako E-Prix sıralama turları: Da Costa 0.012 saniye farkla pole pozisyonunda

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İlk 4'ün 0.060s içinde olduğu seansta Antonio Felix Da Costa, bu sezon ikinci pole pozisyonunu Monako'da almış oldu.

Monako E-Prix sıralama turları: Da Costa 0.012 saniye farkla pole pozisyonunda

Grup 1

Nyck De Vries, Stoffel Vandoorne, Sam Bird, Mitch Evans, Robin Frijns, Rene Rast'ın bulunduğu birinci grup, sabahki seanslarda oldukça güçlü gözüken Jaguar ve Mercedes pilotlarını da içinde bulundurduğundan pole pozisyonunu için ciddi adaylar bu grupta bulunuyordu.

Ancak Envision Virgin Racing pilotu Frijns, mükemmel bir tur ile bu gruptaki ilk sırayı aldı. Jaguar pilotu Bird, Vandoorne'un sadece 0.004 arkasında 5. oldu. De Vries, turunun ortasında güç kaybetti ve şampiyona liderinden yaşadığı mekanik arızadan ötürü kötü bir tur geldi. 

İlk gruptaki sıralama şöyle oluştu: Frijns, Evans, Rast, Vandoorne, Bird, De Vries

Grup 2

İkinci gruptaki pilotlar daha iyi turlar attı. Jean Eric Vergne turuyla 3. sıraya yükseldi. Oliver Rowland 4, Pascal Wehrlein 5 ve Valensiya'daki son yarışın galibi Jake Dennis 7. sırada yer aldı.

Grup 3

Son Sürücüler şampiyonu  Antonio Felix Da Costa temiz bir tur ile 3. sırada yer aldı. Son yarışta podyuma çıkan Porsche pilotu Andre Lotterer sadece 15. olabilirken, Nick Cassidy 6. olarak kendini süper pole'e atmayı başardı.

Grup 4 

Max Günther mükemmel bir tur ile 3. sıraya yükseldi ve Cassidy'i süper pole pozisyonundan atmış oldu. İlk antrenman turlarındaki kazasının ardından 2 sıralık bir grid cezası alan Norman Nato, 10. sıraya otururken; Nato'nun arkadan çarptığı pilot Sergio Sette Camara, son virajda aracın arkasını kaybetti ve bariyerlere girdi. Bu kaza kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Süper Pole 

Robin Frijns, Mitch Evans, Max Gütnher, Jean Eric Vergne, Antonio Da Cost ve Oliver Rowland süper pole'e kalan isimler oldu. 6. sıradaki Rowland, piste ilk çıkan pilottu.

Rowland, 1:31.547 saniyelik derecesiyle ilk turu atan pilot olarak 1. sıraya oturdu. Ancak İngiliz pilotun turu, kırmızı ışık yanarken pitten çıktığı için silindi. Böylelikle Rowland, 6. sırada yer almış oldu.

Onu Vergne takip etti. Vergne, temiz bir tur attı ve 1:31.376 saniyelik derecesiyle ilk sıraya oturdu. Vergne'ün ardından takım arkadaşı Da Costa piste çıktı.

Portekizli pilot, takım arkadaşını sadece 0.059 saniye ile arkasında bıraktı ve liderliği almış oldu.

Da Costa'nın ardından BMW pilotu Günther turu için piste çıktı. Günther iyi bir ilk sektör zamanı kaydetse de bu tempoyu turun geri kalanında devam ettiremedi ve lider Da Costa'nın 0.7 saniye arkasında 3. sıraya oturdu.

5. sırada piste çıkan Evans, çok agresif bir tur attı ve Da Costa'nın sadece 0.051 saniye arkasında 2. sıraya oturdu. 

Piste son olarak Frijns çıktı. Frijns hatasız bir tur atsa da Da Costa'nın 0.012 saniye arkasında ikinci sıraya oturmuş oldu böylelikle, pole pozisyonunu Da Costa'ya gitti.

Aşırı yakın geçen seansta ilk 4, 0.060 saniye içinde yer almış oldu.

Yarış bugün TSİ 17.04'de başlayacak ve Eurosport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Takım Zaman
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah  
2 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing  
3 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing  
4 France Jean-Eric Vergne China Techeetah  
5 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport  
6 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS  
7 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing  
8 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team  
9 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing  
10 France Norman Nato Monaco Venturi  
11 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt  
12 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing  
13 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS  
14 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport  
15 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes  
16 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing  
17 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt  
18 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi  
19 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team  
20 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing  
21 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team  
22 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team  
23 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes  
24 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing  
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Seri Formula E
Etkinlik Monako E-Prix
Editör Can Çarpıcı

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