Antonelli, Macaristan GP’nin ilk antrenman seansına katılmayacak

Formula 1 kuralları gereği her takımın, sezon boyunca iki aracında da en az ikişer kez çaylak pilotlara şans verme zorunluluğu bulunuyor. Takımlar, Hungaroring pistinin yapısını ve bu hafta sonda sprint yarışı olmamasını fırsat bilerek ilk serbest antrenman seansında genç yeteneklere şans verme kararı aldı. Son olarak Mercedes’de Kimi Antonelli’nin ilk antrenman seansına katılmayacağını açıkladı.

İtalyan genç yetenek Antonelli'nin koltuğunu, Mercedes yedek pilotu Frederik Vesti devralacak. Geçen ay Barselona'da da Antonelli'nin aracıyla piste çıkan Vesti, bu sezon ikinci kez Mercedes W17'nin direksiyonuna geçecek.

Frederik Vesti, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Buna karşın Mercedes'in diğer pilotu George Russell henüz aracını bir çaylak pilota devretmedi. Bu yüzden İngiliz pilotun yaz arasından sonraki 11 yarışlık takvimde iki antrenman seansını kaçırması gerekecek.

2023 Formula 2 ikincisi Frederik Vesti, sürüş öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "W17'nin direksiyonuna yeniden geçeceğim ve bu araçla deneyim kazanmaya devam edeceğim için çok heyecanlıyım.”

“Bu benim için harika bir fırsat ve en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapacağım."