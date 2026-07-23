Aston Martin’in Macaristan güncellemesi garajda: Yeni AMR26 ilk kez görüntülendi

Sezonun ilk büyük güncelleme paketiyle kötü gidişatına son vermeyi hedefleyen Aston Martin'in yenilenmiş AMR26 aracı, yaşanan kısa süreli gecikmenin ardından nihayet Hungaroring padokuna ulaştı.

Aston Martin’in 2026 sezonuna çalkantılı başlangıcı, yılın en çok konuşulan konularından biri olmuştu. Sezonun açılış yarışı Avustralya GP’sine ciddi motor titreşimi sorunlarıyla gelen takım, Fernando Alonso ve Lance Stroll ile ilk birkaç yarışı tamamlayamamıştı. Titreşim problemleri büyük oranda çözülse de efsanevi tasarımcı ve Takım Patronu Adrian Newey önderliğindeki İngiliz ekibi, güç ünitesi ve aerodinamik eksiklikler nedeniyle gridin en arkasına demir attı.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Küçük ve kademeli değişiklikler yapmak yerine tek bir büyük paket getirmeyi tercih eden Aston Martin için Budapeşte hafta sonu büyük önem taşıyor. Hungaroring’e getirilen yenilenmiş AMR26’da takımın temel odak noktaları aerodinamik geliştirmeler ve ciddi ağırlık azaltma çözümleri oldu.

Takım, bir sonraki adım olan Honda güç ünitesindeki büyük güncellemeyişe yaz arasının ardından Hollanda’daki Zandvoort yarışına yetiştirmeyi hedefliyor.

Gecikmeli de olsa garaja ulaşan araçla ilgili konuşan Adrian Newey, güncellenen AMR26’nın doğru yönde "büyük bir adım" olmasını umduğunu belirtti. Ancak takım, düzenli olarak puan barajına girebilmek için Macaristan sonrasında da yapılması gereken çok iş olduğunun bilincinde.

Yeni AMR26 garajda Fotoğraf: Mateusz Mroz

Gözlerin Aston Martin’in üzerinde olmasının bir diğer önemli sebebiyse Fernando Alonso’nun belirsiz geleceği. Bir hafta sonra 45 yaşına basacak olan İspanyol pilotun, Formula 1 kariyerini noktalayıp noktalamayacağı konusundaki kararını yaz arasında vermesi bekleniyor.

Ancak iki kez dünya şampiyonu pilot, F1’deki geleceğini Aston Martin'in performansının belirlemeyeceğini vurguluyor. 2026 kurallarına yönelik en sert eleştirileri yapan isimlerden biri olan Alonso için asıl belirleyici unsur, sporun mevcut durumu ve kurallar olacak.