Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2

Monako caddelerinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve hava, sabaha kıyasla daha da sıcaktı.

Sürücüler kısa seansı mümkün olduğunca iyi şekilde değerlendirebilmek adına seans başlar başlamaz piste çıktılar.

Seans boyunca herhangi bir kaza veya olay yaşanmadı.

İlk 10 dakikanın ardından liderlik 1:32.357'lik turuyla BMW sürücüsü Maximilian Gunther'deydi. Bu zaman, seansın büyük bir kısmında kimse tarafından geçilemedi. Gunther daha sonra bu turu 1:32.105'e çekti ve liderliğini pekiştirdi.

Ancak az bir süre kala kala peş peşe hızlı turlar gelmeye başladı ve dereceler 1:32'nin altına indi. Techeetah'tan Antonio Felix da Costa seansı lider tamamlayacak gibiydi ancak Mitch Evans 1:31.118 ile son saniyelerde liderliği almayı başardı.

Kalan bölümde Evans'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve Jaguar sürücüsü seansı ilk sırada tamamlamış oldu. Böylelikle Jaguar hem birinci hem de ikinci seansı lider tamamlamış oldu.

Sam Bird, son anlarda attığı turla Evans'ın 0.185 saniye gerisinde ikici sırada yer aldı ve Jaguar'ı yine 1-2 yaptı.

Felix da Costa 0.241 saniye geride üçüncü olurken, Andre Lotterer 0.353 saniye geride dördüncü ve Nissan sürücüsü Oliver Rowland 0.436 saniye geride beşinci oldu.

Envision Virgin Racing'de Robin Frijns 0.453 saniye geride altıncı en iyi zamanı yaptı. İlk onu Edoardo Mortara, Nyck de Vries, Pascal Wehrlein ve Jean Eric Vergne tamamladı.

Stoffel Vandoorne seansı ancak 15. tamamlarken, Sebastien Buemi de 21. oldu.

Seans sonucu: