Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2 Sonraki / Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı
Formula E / Monako E-Prix Antrenman raporu

Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Monako caddelerinde gerçekleştirilen ikinci Formula E antrenman seansını Jaguar'dan Mitch Evans ilk sırada tamamladı.

Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2

Monako caddelerinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı 30 dakika üzerinden gerçekleştirildi ve hava, sabaha kıyasla daha da sıcaktı.

Sürücüler kısa seansı mümkün olduğunca iyi şekilde değerlendirebilmek adına seans başlar başlamaz piste çıktılar.

Seans boyunca herhangi bir kaza veya olay yaşanmadı.

İlk 10 dakikanın ardından liderlik 1:32.357'lik turuyla BMW sürücüsü Maximilian Gunther'deydi. Bu zaman, seansın büyük bir kısmında kimse tarafından geçilemedi. Gunther daha sonra bu turu 1:32.105'e çekti ve liderliğini pekiştirdi.

Ancak az bir süre kala kala peş peşe hızlı turlar gelmeye başladı ve dereceler 1:32'nin altına indi. Techeetah'tan Antonio Felix da Costa seansı lider tamamlayacak gibiydi ancak Mitch Evans 1:31.118 ile son saniyelerde liderliği almayı başardı.

Kalan bölümde Evans'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve Jaguar sürücüsü seansı ilk sırada tamamlamış oldu. Böylelikle Jaguar hem birinci hem de ikinci seansı lider tamamlamış oldu.

Sam Bird, son anlarda attığı turla Evans'ın 0.185 saniye gerisinde ikici sırada yer aldı ve Jaguar'ı yine 1-2 yaptı.

Felix da Costa 0.241 saniye geride üçüncü olurken, Andre Lotterer 0.353 saniye geride dördüncü ve Nissan sürücüsü Oliver Rowland 0.436 saniye geride beşinci oldu.

Envision Virgin Racing'de Robin Frijns 0.453 saniye geride altıncı en iyi zamanı yaptı. İlk onu Edoardo Mortara, Nyck de Vries, Pascal Wehrlein ve Jean Eric Vergne tamamladı.

Stoffel Vandoorne seansı ancak 15. tamamlarken, Sebastien Buemi de 21. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 14 1'31.118  
2 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 14 1'31.303 0.185
3 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 15 1'31.359 0.241
4 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 16 1'31.471 0.353
5 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 14 1'31.554 0.436
6 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 13 1'31.571 0.453
7 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 14 1'31.584 0.466
8 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 14 1'31.626 0.508
9 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 15 1'31.723 0.605
10 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 12 1'31.759 0.641
11 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 12 1'31.947 0.829
12 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 14 1'32.046 0.928
13 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 12 1'32.095 0.977
14 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 15 1'32.105 0.987
15 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 14 1'32.163 1.045
16 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 13 1'32.228 1.110
17 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 14 1'32.403 1.285
18 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 12 1'32.555 1.437
19 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 15 1'32.569 1.451
20 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 14 1'32.830 1.712
21 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 14 1'33.242 2.124
22 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 5 1'33.679 2.561
23 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 13 1'33.847 2.729
24 France Norman Nato Monaco Venturi 10 1'33.848 2.730
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2

Önceki haber

Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2

Sonraki haber

Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı

Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Monako E-Prix
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!

15s
2
GENEL

7-9 Mayıs Yarış Programı

1g
3
Formula 1

İspanya GP: Red Bull'un gerçek hızı, bu hafta sonu görülecek

35 dk
4
Formula 1

Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''

13s
5
Formula 1

Ferrari: "%90-95 oranında 2022'ye odaklandık"

1s
Son Haberler
Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı
Formula E

Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı

11dk
Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2
Formula E

Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2

1s
Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2
Formula E

Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2

2s
Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti
Formula E

Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti

6 May 2021
Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı
Formula E

Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı

4 May 2021
Son Videolar
Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak 03:29
Formula E
30 Nis 2021

Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
1 Mar 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
28 Şub 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: İspanya GP 3. antrenman seansı İspanya GP
Formula 1

Canlı anlatım: İspanya GP 3. antrenman seansı

F3 İspanya: İlk yarışta zafer Smolyar'ın Barselona
FIA F3

F3 İspanya: İlk yarışta zafer Smolyar'ın

Ferrari: "%90-95 oranında 2022'ye odaklandık" İspanya GP
Formula 1

Ferrari: "%90-95 oranında 2022'ye odaklandık"

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!
Formula 1 Formula 1

Formula 1, "kırmızı listeye" alınan Türkiye'yle ilgili değerlendirme yapıyor!

7-9 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

7-9 Mayıs Yarış Programı

İspanya GP: Red Bull'un gerçek hızı, bu hafta sonu görülecek
Formula 1 Formula 1

İspanya GP: Red Bull'un gerçek hızı, bu hafta sonu görülecek

Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ''Amacımız Mercedes ve Red Bull'un arkasında kalmak''

Ferrari: "%90-95 oranında 2022'ye odaklandık"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "%90-95 oranında 2022'ye odaklandık"

Aston Martin: "Red Bull - Mercedes arasındaki fark, düşük eğim şikayetimizi haklı çıkarıyor"
Formula 1 Formula 1

Aston Martin: "Red Bull - Mercedes arasındaki fark, düşük eğim şikayetimizi haklı çıkarıyor"

Wolff: ‘’Red Bull, 100 Mercedes personeliyle temasa geçti’’
Formula 1 Formula 1

Wolff: ‘’Red Bull, 100 Mercedes personeliyle temasa geçti’’

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!
Formula 1 Formula 1

Formula 1 heyecanı yine S Sport ve S Sport Plus'ta!

Son Haberler

Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı
Formula E Formula E

Nato, Monaco E-Prix'si için 2 sıra grid cezası aldı

Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2
Formula E Formula E

Monako E-Prix 2. antrenman: Evans lider, Jaguar yine 1-2

Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2
Formula E Formula E

Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2

Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti
Formula E Formula E

Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.