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Formula 1 Belçika GP

Aston Martin garajında bekleyiş sürüyor: Güncellenmiş araç gecikti

Macaristan Grand Prix’si öncesinde büyük güncellemeler yapan Aston Martin'in aracı garaja geç ulaştı.

Neşe Akkoyun
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sezonun başından beri rekabet mücadelesine dahil olamayan Aston Martin, sezon başında belirlediği bir stratejiyle aracına adım adım güncellemeler getirmek yerine tek bir kapsamlı güncelleme üzerine yoğunlaşmayı seçmişti. Takım, bu strateji doğrultusunda bazı yarışları veri toplamak ve aracı test etmek amacıyla değerlendirdiklerini bile söylemişti.

Fakat GPBlog'un haberine göre takımın Macaristan GP’de piste çıkarmayı planladığı güncellenmiş araç, hafta sonu için çalışmalar sürerken henüz garaja ulaşmadı.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pistte görev yapan yabancı basın mensuplarının aktardığı son bilgilere göre diğer tüm takımlar hazırlıklarını sürdürürken, Aston Martin garajında bekleyiş sürüyor. Lance Stroll ve Fernando Alonso için hazırlanan yeni şasinin yakın zamanda piste ulaşması bekleniyor fakat bu gecikme, araçları hafta sonuna yetiştirmeye çalışan mekanikerlerin zamanını oldukça kısıtlamış durumda.

Takımın sezon başından bu yana kullandığı güncellenmemiş araçsa garaja ulaştı. Ancak bu aracın getirilme sebebi aslında yarışmak değil; takım, güncellenmemiş AMR26’yı önümüzdeki hafta yapmayı planladığı çekim günü organizasyonu için Macaristan’a getirdi. 

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