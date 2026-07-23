Bottas, Macaristan GP’nin ilk antrenman seansında koltuğunu Colton Herta’ya devredecek
Cadillac, bu hafta sonu yapılacak Macaristan Grand Prix'sinin ilk serbest antrenman seansında Valtteri Bottas'ın koltuğunu çaylak pilot Colton Herta'ya devredeceğini açıkladı.
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images
IndyCar serisinde dokuz yarış galibiyeti bulunan Amerikalı pilot, Formula 1’de kalıcı bir koltuk elde etme hedefi doğrultusunda 2026 sezonu başında Cadillac’a gelişim pilotu olarak katılmıştı.
California doğumlu 26 yaşındaki pilot, Cadillac'taki görevlerinin yanı sıra 2026 sezonunda Formula 1'in alt kategorisi olan Formula 2'de de ilk sezonunu geçiriyor. Bu yıl F2'de şu ana kadar beş kez puan barajı içinde yer alan Herta, en iyi derecesini geçen ay Barselona'da 5. olarak elde etti.
Colton Herta, Cadillac Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Barselona hafta sonu, Herta için aynı zamanda bir ilk anlamına geliyordu. Amerikalı pilot, Sergio Perez'in yerine piste çıkarak kariyerinin ilk Formula 1 deneyimini yaşamıştı. İspanya GP'sinin ilk antrenman seansında en yavaş tur zamanına imza atan Herta, Bottas'ın yaklaşık iki saniye gerisinde kalmıştı.
Macaristan GP öncesinde Cadillac, Herta’nın Budapeşte'de bu kez Bottas'ın yerine MAC-26’nın direksiyonuna geçeceğini doğruladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Colton Herta şu ifadeleri kullandı: "Birinci antrenman seansında bir şans daha elde etmek gerçekten çok heyecan verici.”
“Bu durum benim kişisel deneyimim açısından harika bir fırsat fakat asıl hedefim takımın gelişimine katkıda bulunmak.”
Colton Herta
Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images
“Aracı son kullanışımdan bu yana altı hafta geçti ve bu süre zarfında pek çok güncelleme yapıldı."
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