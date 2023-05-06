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Monako E-Prix 2. antrenman: Gunther ve Maserati en hızlısı!

Monako'da gerçekleştirilecek Formula E yarışı öncesinde 2. antrenman seansını Maserati sürücüsü Maximilian Gunther lider tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Maximilian Günther, Maserati Racing

Monako'da gerçekleştirilen 30 dakikalık ikinci antrenman seansında hava, sabaha kıyasla daha iyi durumdaydı ve sürücüler sorunsuz şekilde turlarını attılar.

Seans boyunca herhangi bir kaza veya olay olmazken, her şey sorunsuz geçti.

Hafta sonu boyunca 1:30'un altına inen ilk isimler Sacha Fenestraz ve Sebastien Buemi oldu. Fenestraz 1:28.788 yaparak, son 15 dakikalık bölüme lider girdi.

Sonrasında Buemi bu turu 1:29.679'a çekti. İlk seansın lideri Mitch Evans 1:29.584 yaparken, Jake Dennis 1:29.413 yaptı.

Son anlarda Maserati sürücüsü Maximilian Günther'den 1:29.269'luk bir tur geldi ve Alman pilot seansı lider tamamlayan isim oldu.

Böylelikle Maserati, hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Evans'ın 0.007 saniye geride ikinci olduğu seansta Dennis 0.144 saniye geride üçüncü oldu.

Sergio Setta Camara 0.299 saniye geride dördüncü, Stoffel Vandoorne beşinci ve Sam Bird altıncı oldu.

İlk onu Buemi, Fenestraz, Vergne ve Dan Ticktum tamamladı.

Sezona fırtına gibi başlayan Porsche ise antrenmanları Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa ile sırasıyla 14. ve 17. bitirdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 17 1'29.269  
2 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 16 1'29.276 0.007
3 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 16 1'29.413 0.144
4 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 17 1'29.568 0.299
5 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 17 1'29.642 0.373
6 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 17 1'29.671 0.402
7 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 17 1'29.679 0.410
8 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 17 1'29.788 0.519
9 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 17 1'29.824 0.555
10 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 17 1'29.837 0.568
11 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 16 1'29.891 0.622
12 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 18 1'29.897 0.628
13 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 17 1'30.099 0.830
14 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 17 1'30.265 0.996
15 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 18 1'30.517 1.248
16 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 17 1'30.533 1.264
17 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 17 1'30.601 1.332
18 Germany René Rast United Kingdom McLaren 17 1'30.626 1.357
19 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 16 1'30.677 1.408
20 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 17 1'30.775 1.506
21 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 16 1'30.795 1.526
22 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 16 1'31.276 2.007
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