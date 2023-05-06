Monako E-Prix 2. antrenman: Gunther ve Maserati en hızlısı!

Monako'da gerçekleştirilen 30 dakikalık ikinci antrenman seansında hava, sabaha kıyasla daha iyi durumdaydı ve sürücüler sorunsuz şekilde turlarını attılar.

Seans boyunca herhangi bir kaza veya olay olmazken, her şey sorunsuz geçti.

Hafta sonu boyunca 1:30'un altına inen ilk isimler Sacha Fenestraz ve Sebastien Buemi oldu. Fenestraz 1:28.788 yaparak, son 15 dakikalık bölüme lider girdi.

Sonrasında Buemi bu turu 1:29.679'a çekti. İlk seansın lideri Mitch Evans 1:29.584 yaparken, Jake Dennis 1:29.413 yaptı.

Son anlarda Maserati sürücüsü Maximilian Günther'den 1:29.269'luk bir tur geldi ve Alman pilot seansı lider tamamlayan isim oldu.

Böylelikle Maserati, hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Evans'ın 0.007 saniye geride ikinci olduğu seansta Dennis 0.144 saniye geride üçüncü oldu.

Sergio Setta Camara 0.299 saniye geride dördüncü, Stoffel Vandoorne beşinci ve Sam Bird altıncı oldu.

İlk onu Buemi, Fenestraz, Vergne ve Dan Ticktum tamamladı.

Sezona fırtına gibi başlayan Porsche ise antrenmanları Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa ile sırasıyla 14. ve 17. bitirdi.

Seans sonucu: