Monako E-Prix: Fenestraz teknik ihlal nedeniyle pole'ü kaybetti, Hughes pole pozisyonunda

Final eşleşmesinde McLaren Jake Hughes ve Sacha Fenestraz karşılaştılar. Hughes, Sainte Devote Virajı'nda ufak bir an yaşasa da ilk sektörün sonunda daha hızlıydı ama İngiliz pilot, Nouvelle Şikanı'nı kesmesinin ardından pole pozisyonu şansını kaybetmiş oldu.

Fenestraz'ın 1:29.131'lik derecesi, ona FE'deki ikinci pole pozisyonunu getirdi ama Fransız pilot, teknik bir ihlal şüphesiyle inceleme altında. Dolayısıyla Fenestraz da pole pozisyonu kaybedebilir.

Güncelleme: Fenestraz, izin verilen maksimum güç limitini aştığı gerekçesiyle pole pozisyonunu kaybetti ve Hughes, ilk sıraya yükseldi.

Nissan pilotu Fenestraz, yarı finale eşleşmesinde takım arkadaşı Norman Nato ile mücadele etti ve 1:28.773'lük derecesiyle -ki bu sıralama turlarındaki en hızlı dereceydi- takım arkadaşı Nato'yu geçerek finale kaldı.

Hughes ise yarı finalde Maserati pilotu Maximilian Günther'i yenerek final biletini almıştı.

Yarı finalde elenen Günther, aslında çeyrek finalde de rakibinden daha yavaştı. NIO333 pilotu Sergio Sette Camara, çeyrek finalde Günther'den daha hızlı bir derece kaydetmişti ama pit yolu ışığı kırmızıyken piste çıktığı için bu turu silindi ve Günther yarı finale kalmış oldu.

Günther'in Maserati MSG takım arkadaşı Edoardo Mortara ise çeyrek finallerde finalist Hughes'a geçildi ve elendi.

Pole adamı Fenestraz, çeyrek finalde NIO 333 pilotu Dan Ticktum'ı yenerek yarı finale kaldı.

Çeyrek finallerin son eşleşmesinde ise Fenestraz'ın takım arkadaşı Nato ile Mitch Evans mücadele ettiler. Harika bir son sektörle rakibini geçen Nato, yarı finale kalmayı başardı.

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Grup aşamasına bakacak olursak; B grubunda en hızlı derece Günther'den gelmişti. Hughes, Mortara ve Sette Camara ise bu gruptan çıkan diğer isimler oldular.

A grubunda ise Nissan 1-2 yaptı. Nato, 1:30.138 ile takım arkadaşının 0.011 saniye önünde liderdi. Ticktum ve Evans, ilk 4'ü tamamlayarak çeyrek final bileti alan diğer isimler oldular.

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein bir kez daha sıralama turlarında zorlandı ve grup aşamasında elendi. A grubunu 6. sırada bitiren Wehrlein, yarışa 11. sıradan başlayacak.

Wehrlein normalde 12. sıradan başlayacaktı ancak DS Penske pilotları Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne, lastik basıncı ihlallerinden dolayı tur zamanlarından oldular. Bu iki isim, gridin arkasından start alacaklar.

Formula E - Monaco E-Prix yarış gridi:

Güncelleme: Fenestraz, izin verilen maksimum güç limitini aştığı gerekçesiyle pole pozisyonunu kaybetti ve Hughes, ilk sıraya yükseldi. Fenestraz ise 2. sıradan start alacak.