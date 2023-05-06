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Monako E-Prix: Fenestraz teknik ihlal nedeniyle pole'ü kaybetti, Hughes pole pozisyonunda

2023 Formula E Dünya Şampiyonasının 9. ayağı olan Monako E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Nissan pilotu Sacha Fenestraz'ın olmuştu ancak Fransız pilot, pole turunda izin verilen maksimum güç limiti olan 350 kW'ı aştığı gerekçesiyle pole pozisyonunu kaybetti. Böylelikle McLaren pilotu Jake Hughes pole pozisyonunu almış oldu.

Stefan Mackley
Ekleyen:
Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Final eşleşmesinde McLaren Jake Hughes ve Sacha Fenestraz karşılaştılar. Hughes, Sainte Devote Virajı'nda ufak bir an yaşasa da ilk sektörün sonunda daha hızlıydı ama İngiliz pilot, Nouvelle Şikanı'nı kesmesinin ardından pole pozisyonu şansını kaybetmiş oldu. 

Fenestraz'ın 1:29.131'lik derecesi, ona FE'deki ikinci pole pozisyonunu getirdi ama Fransız pilot, teknik bir ihlal şüphesiyle inceleme altında. Dolayısıyla Fenestraz da pole pozisyonu kaybedebilir. 

Güncelleme: Fenestraz, izin verilen maksimum güç limitini aştığı gerekçesiyle pole pozisyonunu kaybetti ve Hughes, ilk sıraya yükseldi. 

Nissan pilotu Fenestraz, yarı finale eşleşmesinde takım arkadaşı Norman Nato ile mücadele etti ve 1:28.773'lük derecesiyle -ki bu sıralama turlarındaki en hızlı dereceydi- takım arkadaşı Nato'yu geçerek finale kaldı. 

Hughes ise yarı finalde Maserati pilotu Maximilian Günther'i yenerek final biletini almıştı. 

Yarı finalde elenen Günther, aslında çeyrek finalde de rakibinden daha yavaştı. NIO333 pilotu Sergio Sette Camara, çeyrek finalde Günther'den daha hızlı bir derece kaydetmişti ama pit yolu ışığı kırmızıyken piste çıktığı için bu turu silindi ve Günther yarı finale kalmış oldu. 

Günther'in Maserati MSG takım arkadaşı Edoardo Mortara ise çeyrek finallerde finalist Hughes'a geçildi ve elendi. 

Pole adamı Fenestraz, çeyrek finalde NIO 333 pilotu Dan Ticktum'ı yenerek yarı finale kaldı. 

Çeyrek finallerin son eşleşmesinde ise Fenestraz'ın takım arkadaşı Nato ile Mitch Evans mücadele ettiler. Harika bir son sektörle rakibini geçen Nato, yarı finale kalmayı başardı.

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Grup aşamasına bakacak olursak; B grubunda en hızlı derece Günther'den gelmişti. Hughes, Mortara ve Sette Camara ise bu gruptan çıkan diğer isimler oldular. 

A grubunda ise Nissan 1-2 yaptı. Nato, 1:30.138 ile takım arkadaşının 0.011 saniye önünde liderdi. Ticktum ve Evans, ilk 4'ü tamamlayarak çeyrek final bileti alan diğer isimler oldular. 

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein bir kez daha sıralama turlarında zorlandı ve grup aşamasında elendi. A grubunu 6. sırada bitiren Wehrlein, yarışa 11. sıradan başlayacak. 

Wehrlein normalde 12. sıradan başlayacaktı ancak DS Penske pilotları Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne, lastik basıncı ihlallerinden dolayı tur zamanlarından oldular. Bu iki isim, gridin arkasından start alacaklar. 

Formula E - Monaco E-Prix yarış gridi: 

Güncelleme: Fenestraz, izin verilen maksimum güç limitini aştığı gerekçesiyle pole pozisyonunu kaybetti ve Hughes, ilk sıraya yükseldi. Fenestraz ise 2. sıradan start alacak. 

 Sıra   Pilot   Araç
1 Sacha Fenestraz Nissan
2 Jake Hughes Nissan
3 Norman Nato Nissan
4 Max Günther Maserati
5 Dan Ticktum NIO
6 Mitch Evans Jaguar
7 Edoardo Mortara Maserati
8 S.Sette Câmara NIO
9 André Lotterer Porsche
10 Nick Cassidy Jaguar
11 Pascal Wehrlein Porsche
12 Jake Dennis Porsche
13 René Rast Nissan
14 Oliver Rowland Mahindra
15 Sam Bird Jaguar
16 Sébastien Buemi Jaguar
17 Robin Frijns Mahindra
18 Nico Müller Mahindra
19 A.F.da Costa Porsche
20 Lucas di Grassi Mahindra
21 Jean-Éric Vergne DS
22 S.Vandoorne DS
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