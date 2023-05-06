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Formula E / Monako ePrix Antrenman raporu

Monako E-Prix 1. antrenman: Evans hızlı başladı, Vandoorne ikinci!

Monako'da gerçekleştirilecek Formula E yarışı öncesinde 1. antrenman seansını Jaguar Racing'den Mitch Evans lider tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Formula E'de sezonun dokuzuncu yarışı Monako'da yapılacak ve hafta sonu bugün gerçekleştirilen 30 dakikalık ilk antrenman seansıyla başladı.

Monako caddelerinde gerçekleştirilen seanstaki tek olay Lucas di Grassi'nin ilk viraja gelirken spin atıp bariyerlere çarpmasıydı. Ancak araç sağlam olduğu için kendi başına pite dönmeyi başardı.

İlk 15 dakikanın ardından lider Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne'di. Oliver Rowland, Mahindra ile en iyi dereceyi 1:32.236'ya çekerken, dereceler gelişmeye devam etti.

Son üç dakikaya girerken Vandoorne 1:31.183 ile liderliği almış, Vergne ise takım arkadaşının hemen ardında ikinci sıraya çıkmış durumdaydı.

Ancak son üç dakikalık bölümde zaman tablosu tamamen değişti. Maserati sürücüsü Edoardo Mortara en hızlı turu 1:30.655'e kadar çekerken, Evans 1:30.361 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Vandoorne son saniyelerde attığı 1:30.487'lik turuyla 0.126 saniye geride ikinci, Maximilian Gunther ise 0.269 saniye geride üçüncü oldu.

Maserati sürücüsü Mortara 0.294 saniye geride ilk dördü tamamlarken, Vergne 0.3 saniye geride beşinci oldu.

McLaren pilotu Rene Rast'ın altıncı olduğu seansta, ilk onu Sergio Sette Camara, Sebastien Buemi, Andre Lotterer ve Sam Bird tamamladı.

Porsche sürücüleri Wehrlein ve Da Costa sırasıyla 12. ve 13. olabildiler.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 12 1'30.361  
2 Belgium Stoffel Vandoorne United States Dragon Racing 16 1'30.487 0.126
3 Germany Maximilian Gunther Monaco Maserati Racing 17 1'30.630 0.269
4 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Maserati Racing 17 1'30.655 0.294
5 France Jean-Eric Vergne United States Dragon Racing 16 1'30.664 0.303
6 Germany René Rast United Kingdom McLaren 17 1'30.681 0.320
7 Brazil Sergio SetteCamara United Kingdom NIO Formula E Team 17 1'30.893 0.532
8 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 17 1'31.066 0.705
9 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 11 1'31.086 0.725
10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 17 1'31.089 0.728
11 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 17 1'31.283 0.922
12 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 12 1'31.322 0.961
13 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 12 1'31.337 0.976
14 France Sacha Fenestraz Japan Nissan e.dams 16 1'31.498 1.137
15 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 11 1'31.743 1.382
16 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 15 1'31.799 1.438
17 France Norman Nato Japan Nissan e.dams 16 1'32.074 1.713
18 United Kingdom Jake Hughes United Kingdom McLaren 17 1'32.252 1.891
19 Switzerland Nico Müller Germany Audi Sport Team Abt 14 1'32.280 1.919
20 Netherlands Robin Frijns Germany Audi Sport Team Abt 10 1'33.210 2.849
21 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 17 1'33.349 2.988
22 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 14 1'33.683 3.322
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