Monako E-Prix 1. antrenman: Evans hızlı başladı, Vandoorne ikinci!

Formula E'de sezonun dokuzuncu yarışı Monako'da yapılacak ve hafta sonu bugün gerçekleştirilen 30 dakikalık ilk antrenman seansıyla başladı.

Monako caddelerinde gerçekleştirilen seanstaki tek olay Lucas di Grassi'nin ilk viraja gelirken spin atıp bariyerlere çarpmasıydı. Ancak araç sağlam olduğu için kendi başına pite dönmeyi başardı.

İlk 15 dakikanın ardından lider Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne'di. Oliver Rowland, Mahindra ile en iyi dereceyi 1:32.236'ya çekerken, dereceler gelişmeye devam etti.

Son üç dakikaya girerken Vandoorne 1:31.183 ile liderliği almış, Vergne ise takım arkadaşının hemen ardında ikinci sıraya çıkmış durumdaydı.

Ancak son üç dakikalık bölümde zaman tablosu tamamen değişti. Maserati sürücüsü Edoardo Mortara en hızlı turu 1:30.655'e kadar çekerken, Evans 1:30.361 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Vandoorne son saniyelerde attığı 1:30.487'lik turuyla 0.126 saniye geride ikinci, Maximilian Gunther ise 0.269 saniye geride üçüncü oldu.

Maserati sürücüsü Mortara 0.294 saniye geride ilk dördü tamamlarken, Vergne 0.3 saniye geride beşinci oldu.

McLaren pilotu Rene Rast'ın altıncı olduğu seansta, ilk onu Sergio Sette Camara, Sebastien Buemi, Andre Lotterer ve Sam Bird tamamladı.

Porsche sürücüleri Wehrlein ve Da Costa sırasıyla 12. ve 13. olabildiler.

Seans sonucu: