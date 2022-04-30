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Formula E / Monaco ePrix Sıralama turları raporu

Monaco E-Prix: Wehrlein'ı mağlup eden Evans, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı

Jaguar sürücüsü Mitch Evans, Monako'da gerçekleştirilen sıralama turlarında 2019-20 sezonundan bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Monaco E-Prix: Wehrlein'ı mağlup eden Evans, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı
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Sıralama turlarında 22 sürücü, he zamanki zamanki gibi 11'erli gruplar halinde ikiye bölündüler ve A Grubu'nun en iyi zamanı, 1:31.326'lık turuyla Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne'dan geldi.

İlk dördü tamamlayan isimler Pascal Wehrlein, Jean Eric Vergne ve Lucas di Grassi olurken, bu dört pilot çeyrek finale kalmış oldu. Özellikle Sebastien Buemi'nin bu grubu son sırada tamamlaması, büyük hayal kırıklığı oldu.

B Grubu'nda ise dereceler daha yakındı. İlk altı isim sadece 0.2 saniye içerisinde dizilirken, Mitch Evans 1:31.245 ile bu bölümü lider tamamladı. Kendisiyle birlikte Nyck de Vries, Andre Lotterer ve Robin Firjns çeyrek finale kalan isimler oldular.

Çeyrek final ilk mücadelesinde Vandoorne, Frijns'i 0.158 saniye farkla geçerek yarı finale yükseldi.

Pascal Wehrlein, takım arkadaşı Andre Lotterer ile karşı karşıya geldi ve Alman pilotu 0.268 saniye ile geçerek o da yarı finale kaldı.

Vergne, hata yapan de Vries'i 0.5 saniye ile geçmesinin ardından rahat şekilde finale kalırken, Evans da Di Grassi'yi geride bıraktı.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarı finalde Wehrlein, Vandoorne ile karşı karşıya geldi ve 1:30.065'lik turuyla, 0.178 saniye farkla Mercedes pilotunu mağlup etti.

Son yarı final mücadelesinde Jaguar sürücüsü Evans 1:30.001 yaptı ve Vergne'i 0.117 saniye ile geçerek finale kaldı. Bu tur aynı zamanda hafta sonunun en iyi turuydu.

Final mücadelesinde Evans, bu hafta sonu 1:30'un altına inen ilk isim oldu ve 1:29.839'luk turuyla pole pozisyonunu kazandı. Wehrlein, yarı finaldeki turunun gerisinde kalmasıyla 0.257 saniye geride ikinci oldu.

Böylelikle Evans bu yılki ilk pole pozisyonunu kazanırken, Wehrlein ikinci, Vergne üçüncü ve Vandoorne dördüncü sırada yer aldı.

Bugünkü yarışa Di Grassi beşinci, Lotterer altıncı, Frijns yedinci ve De Vries sekizinci başlayacak. İlk onu Oliver Rowland ve Antonio Felix da Costa tamamlıyor.

Sam Bird, takım arkadaşının pole pozisyonunu kazandığı sıralama turlarında ancak 13. olurken, Venturi'de Edoardo Mortara 16. olabildi.

Ayrıca Antonio Giovinazzi, 19. olsa da, en azından takım arkadaşı Sergio Sette Camara'yı geçti.

Monaco E-Prix'si saat 16:00'da başlayacak.

Formula E Monaco E-Prix - Yarış gridi:

Sıra # Sürücü Takım
1 9 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing
2 94 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team
3 25 France Jean-Eric Vergne France Techeetah
4 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes
5 11 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi
6 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team
7 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing
8 17 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes
9 30 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing
10 13 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah
11 22 Germany Maximilian Gunther France DAMS
12 28 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport
13 10 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing
14 33 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team
15 27 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport
16 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi
17 29 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing
18 37 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing
19 99 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing
20 7 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing
21 3 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team
22 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS
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