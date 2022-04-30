Monaco E-Prix: Wehrlein'ı mağlup eden Evans, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı

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Sıralama turlarında 22 sürücü, he zamanki zamanki gibi 11'erli gruplar halinde ikiye bölündüler ve A Grubu'nun en iyi zamanı, 1:31.326'lık turuyla Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne'dan geldi.

İlk dördü tamamlayan isimler Pascal Wehrlein, Jean Eric Vergne ve Lucas di Grassi olurken, bu dört pilot çeyrek finale kalmış oldu. Özellikle Sebastien Buemi'nin bu grubu son sırada tamamlaması, büyük hayal kırıklığı oldu.

B Grubu'nda ise dereceler daha yakındı. İlk altı isim sadece 0.2 saniye içerisinde dizilirken, Mitch Evans 1:31.245 ile bu bölümü lider tamamladı. Kendisiyle birlikte Nyck de Vries, Andre Lotterer ve Robin Firjns çeyrek finale kalan isimler oldular.

Çeyrek final ilk mücadelesinde Vandoorne, Frijns'i 0.158 saniye farkla geçerek yarı finale yükseldi.

Pascal Wehrlein, takım arkadaşı Andre Lotterer ile karşı karşıya geldi ve Alman pilotu 0.268 saniye ile geçerek o da yarı finale kaldı.

Vergne, hata yapan de Vries'i 0.5 saniye ile geçmesinin ardından rahat şekilde finale kalırken, Evans da Di Grassi'yi geride bıraktı.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarı finalde Wehrlein, Vandoorne ile karşı karşıya geldi ve 1:30.065'lik turuyla, 0.178 saniye farkla Mercedes pilotunu mağlup etti.

Son yarı final mücadelesinde Jaguar sürücüsü Evans 1:30.001 yaptı ve Vergne'i 0.117 saniye ile geçerek finale kaldı. Bu tur aynı zamanda hafta sonunun en iyi turuydu.

Final mücadelesinde Evans, bu hafta sonu 1:30'un altına inen ilk isim oldu ve 1:29.839'luk turuyla pole pozisyonunu kazandı. Wehrlein, yarı finaldeki turunun gerisinde kalmasıyla 0.257 saniye geride ikinci oldu.

Böylelikle Evans bu yılki ilk pole pozisyonunu kazanırken, Wehrlein ikinci, Vergne üçüncü ve Vandoorne dördüncü sırada yer aldı.

Bugünkü yarışa Di Grassi beşinci, Lotterer altıncı, Frijns yedinci ve De Vries sekizinci başlayacak. İlk onu Oliver Rowland ve Antonio Felix da Costa tamamlıyor.

Sam Bird, takım arkadaşının pole pozisyonunu kazandığı sıralama turlarında ancak 13. olurken, Venturi'de Edoardo Mortara 16. olabildi.

Ayrıca Antonio Giovinazzi, 19. olsa da, en azından takım arkadaşı Sergio Sette Camara'yı geçti.

Monaco E-Prix'si saat 16:00'da başlayacak.

Formula E Monaco E-Prix - Yarış gridi: