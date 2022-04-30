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Formula E / Monaco ePrix Antrenman raporu

Monako E-Prix 2. antrenman: Da Costa, Techeetah ile zirvede

Monako E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa ilk sırada yer aldı.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Monako E-Prix 2. antrenman: Da Costa, Techeetah ile zirvede
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Monako'da gerçekleştirilecek sezonun altıncı yarışı öncesinde heyecan, bugünkü ikinci antrenman seansıyla devam etti.

İlk seans gibi 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı da Formula E standartlarında sorunsuz geçti.

Mercedes'in Hollandalı pilotu Nyck de Vries, seansın ilk bölümünü lider tamamlayan isimdi. Daha sonra liderlik 1:30.678 yapan Envision sürücüsü Robin Frijns'a geçti.

Son 13 dakikaya girilirken ilk virajda Dan Ticktum kaçış alanına girdi ve daha sonra aracını sorunsuz şekilde piste döndürdü. Saniyeler sonra kırmızı bayrak çıktı. Bunun sebebi Mahindra sürücüsü Alexander Sims'in mekanik sorunla yolda kalmasıydı.

Seansın tekrar başlamasıyla dereceler daha da gelişti. Antonio Felix da Costa 1:30.435'lik turuyla liderliğin yeni sahibi olurken, iki Techeetah da ilk dörde girdi.

Jean Eric Vergne son saniyelerde en hızlı turla gelirken duvarla temas etti ve bundan ötürü turu bırakmak zorunda kaldı.

Diğer isimler ise derecelerini geliştiremediler.. Sonuç olarak Da Costa, seansın en hızlı ismi olurken, Mitch Evans 0.209 saniye geride ikinci ve Frijns 0.243 saniye geride üçüncü oldu.

Vergne derecesini geliştirememesinin ardından 0.360 saniye geride dördüncü sırada yer aldı. Onu Maximilian Günther, De Vries, Pascal Wehrlein, Andre Lotterer ve Edoardo Mortara takip etti.

İlk onu Jake Dennis tamamlarken, Stoffel Vandoorne 11. olabildi ve yine ilk ona giremedi. Bu 11 isim sadece 0.598 saniye içerisinde dizildi.

Şampiyon sürücüler Lucas di Grassi ve Sebastien Buemi ancak 12. ve 15. olabildiler. Eski Alfa Romeo F1 pilotu Antonio Giovinazzi ise 22. oldu.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 14 1'30.435  
2 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 15 1'30.644 0.209
3 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 12 1'30.678 0.243
4 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 12 1'30.795 0.360
5 Germany Maximilian Gunther France DAMS 14 1'30.825 0.390
6 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 15 1'30.852 0.417
7 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 14 1'30.876 0.441
8 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 15 1'30.930 0.495
9 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 15 1'30.979 0.544
10 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 14 1'30.985 0.550
11 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 15 1'31.033 0.598
12 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 15 1'31.039 0.604
13 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 15 1'31.092 0.657
14 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 12 1'31.107 0.672
15 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 13 1'31.247 0.812
16 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 15 1'31.553 1.118
17 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 15 1'31.759 1.324
18 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 8 1'31.932 1.497
19 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 14 1'32.305 1.870
20 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 13 1'32.621 2.186
21 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 4 1'33.124 2.689
22 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 7 1'33.546 3.111
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FP1

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 17 1'31.154  
2 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 14 1'31.272 0.118
3 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 16 1'31.611 0.457
4 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 15 1'31.653 0.499
5 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 15 1'31.768 0.614
6 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 16 1'31.805 0.651
7 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 14 1'31.840 0.686
8 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 14 1'31.849 0.695
9 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 15 1'31.856 0.702
10 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 14 1'31.897 0.743
11 Germany Maximilian Gunther France DAMS 15 1'31.984 0.830
12 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 16 1'31.994 0.840
13 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 15 1'32.127 0.973
14 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 15 1'32.164 1.010
15 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 17 1'32.273 1.119
16 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 16 1'32.417 1.263
17 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 16 1'32.723 1.569
18 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 16 1'32.832 1.678
19 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 14 1'33.345 2.191
20 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 13 1'33.643 2.489
21 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 15 1'33.721 2.567
22 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 16 1'34.595 3.441
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