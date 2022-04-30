Monako E-Prix 2. antrenman: Da Costa, Techeetah ile zirvede

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Monako'da gerçekleştirilecek sezonun altıncı yarışı öncesinde heyecan, bugünkü ikinci antrenman seansıyla devam etti.

İlk seans gibi 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı da Formula E standartlarında sorunsuz geçti.

Mercedes'in Hollandalı pilotu Nyck de Vries, seansın ilk bölümünü lider tamamlayan isimdi. Daha sonra liderlik 1:30.678 yapan Envision sürücüsü Robin Frijns'a geçti.

Son 13 dakikaya girilirken ilk virajda Dan Ticktum kaçış alanına girdi ve daha sonra aracını sorunsuz şekilde piste döndürdü. Saniyeler sonra kırmızı bayrak çıktı. Bunun sebebi Mahindra sürücüsü Alexander Sims'in mekanik sorunla yolda kalmasıydı.

Seansın tekrar başlamasıyla dereceler daha da gelişti. Antonio Felix da Costa 1:30.435'lik turuyla liderliğin yeni sahibi olurken, iki Techeetah da ilk dörde girdi.

Jean Eric Vergne son saniyelerde en hızlı turla gelirken duvarla temas etti ve bundan ötürü turu bırakmak zorunda kaldı.

Diğer isimler ise derecelerini geliştiremediler.. Sonuç olarak Da Costa, seansın en hızlı ismi olurken, Mitch Evans 0.209 saniye geride ikinci ve Frijns 0.243 saniye geride üçüncü oldu.

Vergne derecesini geliştirememesinin ardından 0.360 saniye geride dördüncü sırada yer aldı. Onu Maximilian Günther, De Vries, Pascal Wehrlein, Andre Lotterer ve Edoardo Mortara takip etti.

İlk onu Jake Dennis tamamlarken, Stoffel Vandoorne 11. olabildi ve yine ilk ona giremedi. Bu 11 isim sadece 0.598 saniye içerisinde dizildi.

Şampiyon sürücüler Lucas di Grassi ve Sebastien Buemi ancak 12. ve 15. olabildiler. Eski Alfa Romeo F1 pilotu Antonio Giovinazzi ise 22. oldu.

İkinci antrenman sonucu:

FP1