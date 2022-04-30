Monako E-Prix: Wehrlein lider giderken yolda kaldı, Vandoorne bu yılki ilk zaferini kazandı!

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Formula E'de sezonun altıncı yarışı bu hafta sonu Monako'da gerçekleştirilirken, yarışa Jaguar sürücüsü Mitch Evans ilk sıradan başladı.

Son iki yarışın galibi, iyi bir start almasının ardından liderliğini korudu. Ayrıca Pascal Wehrlein ikinci, Jean Eric Vergne üçüncü ve Stoffel Vandoorne da dördüncü sırada yer aldı.

Olaysız startın ardından özellikle arka tarafta yer değiştirmeler olsa da, ilk onda çok fazla değişiklik görülmedi.

Yarışın ilk 15 dakikalık bölümünde neredeyse hiç hareketlilik yoktu ve ön tarafta sürücüler birbirlerine yakın gitseler de atak yapacak mesafeye hiç gelemediler. Bundan ötürü de sıralama değişmedi. Sonrasında yavaş yavaş atak modları kullanılmaya başlandı ve orta grup hareketlendi.

Ön tarafta ise Wehrlein, Evans'ı tünel çıkışında geçmeye çalışsa da, Jaguar sürücüsü yerini korumayı sürdürdü.

İlk beşte atak modunu alan ilk isim Vergne olurken, altıncı sıraya kadar geriledi. Sonrasında önce Robin Frijns'ı ardından da Di Grassi'yi geçerek dördüncülüğe çıktı.

Yarışın lideri Evans, son 25 dakikaya girerken atak modunu aldı ve hem Wehrlein hem de Vergne'e geçildi. Aynı şekilde yarışı üçüncü götüren Vandoorne da atak modu sonrası dördüncülüğe geriledi.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu, yeni sıralamanın Wehrlein, Vergne, Evans ve Vandoorne şeklinde olduğu anlamına geliyordu.

Wehrlein bir tur sonra atak modunu aldığında, hem Vergne'e hem de Evans'a geçildi. Ancak Wehrlein tünel çıkışında daha iyi ivmelendi ve Evans'ı geçerek ikinciliği aldı. Daha sonra Vergne'i zorlamaya başlayan Wehrlein, tünel çıkışında Vergne'e Evans'a yaptığı atağın bir kopyasını yaptı ve liderliği eline geçirdi.

Vandoorne da üçüncülük için Evans'ı aynı noktada geçti ve Vergne'in peşine takıldı.

Wehrlein ön tarafta farkı yavaş yavaş açmaya başlasa da, bir anda yavaşladı ve sorun yaşadığı aracıyla yolda kaldı. Bu talihsiz olayın ardından Porsche garajında büyük şok yaşandı.

Yarışın lideri Vergne ise tüm pistte sarı bayraklar sallanmadan önce atak modunu almıştı ve sarı bayraklar nedeniyle dezavantajlı duruma düştü. Aynı şekilde Lucas di Grassi de atak modunu almıştı. Bu ikili sırasıyla üçüncü ve dördüncü sıraya geriledikleri gibi, atak modunun avantajını da kullanamadılar. Hal böyle olunca geriledikleriyle kaldılar.

Yarış yeniden başladığında Vergne ve Di Grassi'nin elinde 40 saniyelik bir atak modu vardı.

İkili, atak modu bitmeden herhangi bir hamle yapmadılar. Ön tarafta ise Vandoorne, bir tur sonra sorunsuz şekidle atak modunu aldı ve yarışa lider döndü.

Vandoorne'un atak modunu almasından saniyeler sonra bu kez Porsche sürücüsü Andre Lotterer ilk virajda bariyerlere çarptı ve güvenlik aracına neden oldu. Tekrarlarda Oliver Rowland ve Lotterer'in ilk virajda temas yaşadığı görüldü. Her halükarda iki pilot da yarışa veda etti ve pistin temizlenmesi için yarışa güvenlik aracı girdi.

Güvenlik aracı ardındaki sıralama Vandoorne, Evans, Vergne, Di Grassi ve Frijns şeklindeydi. Evans ve Da Costa'nın elinde ise bir atak modu vardı.

Pistin temizlenmesiyle bitime yaklaşık 9 dakika kala yarış tekrar başladı.

Yarışın normale dönmesinin ardından Frijns atak modunu kullandı ve Di Grassi'yi geçerek dördüncülüğe çıktı. Ön tarafta Evans da atak modunu almaya çalıştı ve bunu yaparken dördüncü sıraya kadar geriledi. Fakat önce Frijns, sonra da Vergne'i geçerek ikinciliği geri aldı.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Evans, Vergne'in arkasında epey zaman kaybettiği için atak modundan istediği kadar faydalanamadı ve bu da ön tarafta Vandoorne'un arayı biraz da olsa açmasına izin verdi.

Yarışa 4.5 dakikalık bir ekstra zaman eklenirken, Frijns üçüncülük için eski şampiyon Vergne'i sıkıştırmaya başladı fakat rakibini geçme fırsatı bulamadı.

Yarışın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, zafer Mercedes sürücüsü Vandoorne'un oldu. Bu, Belçikalı sürücünün geçen yılki Roma'dan bu yana ilk zaferi oldu.

Evans ilk sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve galibiyete ulaşamasa da, en azından podyuma çıkmış oldu.

Vergne yarışın güçlü isimlerinden birisiydi ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek üst üste ikinci podyumunu aldı.

Frijns yarışta iyi yükseliş gerçekleştiren isimlerden birisiydi ve dördüncü sırada finiş gördü. Aynı şekilde Antonio Felix da Costa da birkaç pozisyon kazanarak beşinci sırada finiş gördü. Techeetah bu sonuçla iki aracıyla da ilk beşe girmiş oldu.

Di Grassi atak modundaki şanssızlığının ardından altıncı olurken, Nick Cassidy yedinci, Sebastien Buemi sekizinci ve Jake Dennis dokuzuncu oldu. Özellikle Buemi, son sıradan başladığı yarışta sekizinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

İlk onu son şampiyon Nyck de Vries tamamladı.

Alfa Romeo'nun eski F1 pilotu Antonio Giovinazzi bu yılki en iyi yarışını çıkarsa da ancak 14. olabildi. Günther ise son saniyelerde enerjisinin bitmesiyle sonuncu oldu.

Formula E'de sezonun bir sonraki yarışı 14-15 Mayıs'ta Almanya'da yapılacak.

Yarış sonucu: