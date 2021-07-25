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Formula E / Londra E-Prix II Yarış raporu

Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!

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Audi pilotu Lucas di Grassi, güvenlik aracı arkasında pit yolundan geçerek herkesin önünden çıktı ve liderliği eline geçirdi. Bunun üzerine di Grassi'ye siyah bayraklar gösterildi ve yarışı Alex Lynn kazandı. Mercedes pilotu Nyck de Vries ise yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyona liderliğine yükseldi.

Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!

Yarışa ikinci sıradan başlayan Oliver Rowland iyi bir start alsa da pole pozisyonundan başlayan Stoffel Vandoorne, ilk sırasını korudu. 

Yarışa 4. sıradan başlayan Nyck de Vries, ilk birkaç tur içinde Alex Lynn'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi. 

38. dakikaya geldiğimizde Sebastien Buemi ve Rene Rast, temas yaşadı. Buemi, ilk olarak Rast'a arkadan çarptı ve sonrasında Rast bariyerlere girdi. Bu temasın ardından Rast yolda kaldı ve güvenlik aracı içeri girdi. 

Rast, temasın ardından yarış dışı kalırken; Buemi kazaya neden olmaktan ötürü 10 saniye dur-kalk cezası aldı.

Güvenlik aracının pistten çıkmasının ardından de Vries, ikinci sıradaki Oliver Rowland'ı da arkasında bıraktı ve böylelikle Mercedes ilk iki sırayı almış oldu. 

Sonrasında Antonio Felix da Costa ve Andre Lotterer düzlükte bir araya geldiler. Bu sezon kazalarıyla ünlü olan Lotterer, da Costa'yı pit duvarına itti. Da Costa süspansiyonunu kırarak yarışa veda etti, Lotterer ise pitten geçme cezası aldı. 

Bu olaydan dolayı da güvenlik aracı çıktı. 

Güvenlik aracı arkasında ise ilginç bir olay yaşandı. Güvenlik aracı oldukça yavaş gitmekteydi, Audi pilotu Lucas di Grassi de start/finiş düzlüğünde güvenlik aracı arkasında gitmektense pit yoluna girdi ve ana düzlüğü güvenlik aracı arkasında gidenlerden daha hızlı geçerek lider olarak çıktı. 

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Güvenlik aracının arkasında ilginç bir şekilde liderliğe geçen di Grassi'nin arkasında Vandoorne, Rowland, de Vries yer aldı. 

Güvenlik aracının yeniden içeri girmesinin ardından Rowland frenlemeyi kaçırarak Vandoorne'a çarptı. Bu ikili gerilere düşerken, Rowland bu hatasından dolayı 5 saniyelik zaman cezası aldı. 

Bu kazanın ardından 3. sıraya yükselen Lynn, de Vries'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Pit yolundan geçerek lider olan di Grassi'ye pitten geçme cezası geldi ancak di Grassi bu ceza için pite gelmedi. 

Bunun üzerine di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi ve Lynn yarışı kazanmış oldu. Kendi evinde ilk FE galibiyetine ulaşan Lynn, oldukça duygusaldı.

De Vries, yarışı ikinci sırada bitirdi ve Londra'daki güçlü iki yarışın ardından, şampiyona liderliğine yükseldi. 

Kaostan uzak duran Mitch Evans ise podyumu tamamladı. Robin Frijns, son birkaç yarışta puan alamamıştı. Hollandalı pilot, bu yarışı 4. sırada tamamladı ve yarışın en hızlı turunu da kaydetti. 

Pascal Wehrlein ise Maximilian Günther'in önünde 5. oldu. 

Londra'ya şampiyona lideri olarak gelen Sam Bird, yarışın son saniyelerinde Edoardo Mortara'yla temas yaşadı ve bu ikili yarışa veda etti. 

Yarış sonucu:

Poz No Pilot Takım  Tur  Süre  Fark 
94 Alex Lynn Mahindra 30 46:29.532sn  
17 Nyck de Vries Mercedes 30 46:30.131sn +0.599sn
20 Mitch Evans Jaguar 30 46:35.789sn +6.257sn
4 Robin Frijns Audi 30 46:36.214sn +6.682sn
99 Pascal Wehrlein Porsche 30 46:38.744sn +9.212sn
28 Max Guenther BMW 30 46:40.169sn +10.637sn
37 Nick Cassidy Audi 30 46:42.217sn +12.685sn
7 S.Sette Câmara Penske 30 46:48.769sn +19.237sn
27 Jake Dennis BMW 30 46:54.446sn +24.914sn
10  6 Joel Eriksson Penske 30 46:57.452sn +27.920sn
11  5 S.Vandoorne Mercedes 30 46:58.155sn +28.623sn
12  48 Edoardo Mortara Mercedes 30 46:58.615sn +29.083sn
13  25 Jean-Éric Vergne DS 30 46:59.447sn +29.915sn
14  23 Sébastien Buemi Nissan 30 46:59.823sn +30.291sn
15  8 Oliver Turvey NIO 30 47:00.896sn +31.364sn
16  29 Alexander Sims Mahindra 30 47:03.868sn +34.336sn
17  36 André Lotterer Porsche 30 47:04.736sn +35.204sn
18  22 Oliver Rowland Nissan 30 47:11.801sn +42.269sn
19  88 Tom Blomqvist NIO 29 47:14.484sn  
11 Lucas di Grassi Audi 30    
71 Norman Nato Mercedes 27    
10 Sam Bird Jaguar 27    
13 A.F.da Costa DS 10    
33 René Rast Audi 5  
Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

 

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