Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!

Yarışa ikinci sıradan başlayan Oliver Rowland iyi bir start alsa da pole pozisyonundan başlayan Stoffel Vandoorne, ilk sırasını korudu.

Yarışa 4. sıradan başlayan Nyck de Vries, ilk birkaç tur içinde Alex Lynn'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.

38. dakikaya geldiğimizde Sebastien Buemi ve Rene Rast, temas yaşadı. Buemi, ilk olarak Rast'a arkadan çarptı ve sonrasında Rast bariyerlere girdi. Bu temasın ardından Rast yolda kaldı ve güvenlik aracı içeri girdi.

Rast, temasın ardından yarış dışı kalırken; Buemi kazaya neden olmaktan ötürü 10 saniye dur-kalk cezası aldı.

Güvenlik aracının pistten çıkmasının ardından de Vries, ikinci sıradaki Oliver Rowland'ı da arkasında bıraktı ve böylelikle Mercedes ilk iki sırayı almış oldu.

Sonrasında Antonio Felix da Costa ve Andre Lotterer düzlükte bir araya geldiler. Bu sezon kazalarıyla ünlü olan Lotterer, da Costa'yı pit duvarına itti. Da Costa süspansiyonunu kırarak yarışa veda etti, Lotterer ise pitten geçme cezası aldı.

Bu olaydan dolayı da güvenlik aracı çıktı.

Güvenlik aracı arkasında ise ilginç bir olay yaşandı. Güvenlik aracı oldukça yavaş gitmekteydi, Audi pilotu Lucas di Grassi de start/finiş düzlüğünde güvenlik aracı arkasında gitmektense pit yoluna girdi ve ana düzlüğü güvenlik aracı arkasında gidenlerden daha hızlı geçerek lider olarak çıktı.

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Güvenlik aracının arkasında ilginç bir şekilde liderliğe geçen di Grassi'nin arkasında Vandoorne, Rowland, de Vries yer aldı.

Güvenlik aracının yeniden içeri girmesinin ardından Rowland frenlemeyi kaçırarak Vandoorne'a çarptı. Bu ikili gerilere düşerken, Rowland bu hatasından dolayı 5 saniyelik zaman cezası aldı.

Bu kazanın ardından 3. sıraya yükselen Lynn, de Vries'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Pit yolundan geçerek lider olan di Grassi'ye pitten geçme cezası geldi ancak di Grassi bu ceza için pite gelmedi.

Bunun üzerine di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi ve Lynn yarışı kazanmış oldu. Kendi evinde ilk FE galibiyetine ulaşan Lynn, oldukça duygusaldı.

De Vries, yarışı ikinci sırada bitirdi ve Londra'daki güçlü iki yarışın ardından, şampiyona liderliğine yükseldi.

Kaostan uzak duran Mitch Evans ise podyumu tamamladı. Robin Frijns, son birkaç yarışta puan alamamıştı. Hollandalı pilot, bu yarışı 4. sırada tamamladı ve yarışın en hızlı turunu da kaydetti.

Pascal Wehrlein ise Maximilian Günther'in önünde 5. oldu.

Londra'ya şampiyona lideri olarak gelen Sam Bird, yarışın son saniyelerinde Edoardo Mortara'yla temas yaşadı ve bu ikili yarışa veda etti.

Yarış sonucu:

Poz No Pilot Takım Tur Süre Fark 1 94 Alex Lynn Mahindra 30 46:29.532sn 2 17 Nyck de Vries Mercedes 30 46:30.131sn +0.599sn 3 20 Mitch Evans Jaguar 30 46:35.789sn +6.257sn 4 4 Robin Frijns Audi 30 46:36.214sn +6.682sn 5 99 Pascal Wehrlein Porsche 30 46:38.744sn +9.212sn 6 28 Max Guenther BMW 30 46:40.169sn +10.637sn 7 37 Nick Cassidy Audi 30 46:42.217sn +12.685sn 8 7 S.Sette Câmara Penske 30 46:48.769sn +19.237sn 9 27 Jake Dennis BMW 30 46:54.446sn +24.914sn 10 6 Joel Eriksson Penske 30 46:57.452sn +27.920sn 11 5 S.Vandoorne Mercedes 30 46:58.155sn +28.623sn 12 48 Edoardo Mortara Mercedes 30 46:58.615sn +29.083sn 13 25 Jean-Éric Vergne DS 30 46:59.447sn +29.915sn 14 23 Sébastien Buemi Nissan 30 46:59.823sn +30.291sn 15 8 Oliver Turvey NIO 30 47:00.896sn +31.364sn 16 29 Alexander Sims Mahindra 30 47:03.868sn +34.336sn 17 36 André Lotterer Porsche 30 47:04.736sn +35.204sn 18 22 Oliver Rowland Nissan 30 47:11.801sn +42.269sn 19 88 Tom Blomqvist NIO 29 47:14.484sn - 11 Lucas di Grassi Audi 30 - 71 Norman Nato Mercedes 27 - 10 Sam Bird Jaguar 27 - 13 A.F.da Costa DS 10 - 33 René Rast Audi 5

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images