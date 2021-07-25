Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!
Audi pilotu Lucas di Grassi, güvenlik aracı arkasında pit yolundan geçerek herkesin önünden çıktı ve liderliği eline geçirdi. Bunun üzerine di Grassi'ye siyah bayraklar gösterildi ve yarışı Alex Lynn kazandı. Mercedes pilotu Nyck de Vries ise yarışı 2. sırada tamamlayarak şampiyona liderliğine yükseldi.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Oliver Rowland iyi bir start alsa da pole pozisyonundan başlayan Stoffel Vandoorne, ilk sırasını korudu.
Yarışa 4. sıradan başlayan Nyck de Vries, ilk birkaç tur içinde Alex Lynn'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi.
38. dakikaya geldiğimizde Sebastien Buemi ve Rene Rast, temas yaşadı. Buemi, ilk olarak Rast'a arkadan çarptı ve sonrasında Rast bariyerlere girdi. Bu temasın ardından Rast yolda kaldı ve güvenlik aracı içeri girdi.
Rast, temasın ardından yarış dışı kalırken; Buemi kazaya neden olmaktan ötürü 10 saniye dur-kalk cezası aldı.
Güvenlik aracının pistten çıkmasının ardından de Vries, ikinci sıradaki Oliver Rowland'ı da arkasında bıraktı ve böylelikle Mercedes ilk iki sırayı almış oldu.
Sonrasında Antonio Felix da Costa ve Andre Lotterer düzlükte bir araya geldiler. Bu sezon kazalarıyla ünlü olan Lotterer, da Costa'yı pit duvarına itti. Da Costa süspansiyonunu kırarak yarışa veda etti, Lotterer ise pitten geçme cezası aldı.
Bu olaydan dolayı da güvenlik aracı çıktı.
Güvenlik aracı arkasında ise ilginç bir olay yaşandı. Güvenlik aracı oldukça yavaş gitmekteydi, Audi pilotu Lucas di Grassi de start/finiş düzlüğünde güvenlik aracı arkasında gitmektense pit yoluna girdi ve ana düzlüğü güvenlik aracı arkasında gidenlerden daha hızlı geçerek lider olarak çıktı.
Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Güvenlik aracının arkasında ilginç bir şekilde liderliğe geçen di Grassi'nin arkasında Vandoorne, Rowland, de Vries yer aldı.
Güvenlik aracının yeniden içeri girmesinin ardından Rowland frenlemeyi kaçırarak Vandoorne'a çarptı. Bu ikili gerilere düşerken, Rowland bu hatasından dolayı 5 saniyelik zaman cezası aldı.
Bu kazanın ardından 3. sıraya yükselen Lynn, de Vries'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Pit yolundan geçerek lider olan di Grassi'ye pitten geçme cezası geldi ancak di Grassi bu ceza için pite gelmedi.
Bunun üzerine di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi ve Lynn yarışı kazanmış oldu. Kendi evinde ilk FE galibiyetine ulaşan Lynn, oldukça duygusaldı.
De Vries, yarışı ikinci sırada bitirdi ve Londra'daki güçlü iki yarışın ardından, şampiyona liderliğine yükseldi.
Kaostan uzak duran Mitch Evans ise podyumu tamamladı. Robin Frijns, son birkaç yarışta puan alamamıştı. Hollandalı pilot, bu yarışı 4. sırada tamamladı ve yarışın en hızlı turunu da kaydetti.
Pascal Wehrlein ise Maximilian Günther'in önünde 5. oldu.
Londra'ya şampiyona lideri olarak gelen Sam Bird, yarışın son saniyelerinde Edoardo Mortara'yla temas yaşadı ve bu ikili yarışa veda etti.
Yarış sonucu:
|Poz
|No
|Pilot
|Takım
|Tur
|Süre
|Fark
|1
|94
|Alex Lynn
|Mahindra
|30
|46:29.532sn
|2
|17
|Nyck de Vries
|Mercedes
|30
|46:30.131sn
|+0.599sn
|3
|20
|Mitch Evans
|Jaguar
|30
|46:35.789sn
|+6.257sn
|4
|4
|Robin Frijns
|Audi
|30
|46:36.214sn
|+6.682sn
|5
|99
|Pascal Wehrlein
|Porsche
|30
|46:38.744sn
|+9.212sn
|6
|28
|Max Guenther
|BMW
|30
|46:40.169sn
|+10.637sn
|7
|37
|Nick Cassidy
|Audi
|30
|46:42.217sn
|+12.685sn
|8
|7
|S.Sette Câmara
|Penske
|30
|46:48.769sn
|+19.237sn
|9
|27
|Jake Dennis
|BMW
|30
|46:54.446sn
|+24.914sn
|10
|6
|Joel Eriksson
|Penske
|30
|46:57.452sn
|+27.920sn
|11
|5
|S.Vandoorne
|Mercedes
|30
|46:58.155sn
|+28.623sn
|12
|48
|Edoardo Mortara
|Mercedes
|30
|46:58.615sn
|+29.083sn
|13
|25
|Jean-Éric Vergne
|DS
|30
|46:59.447sn
|+29.915sn
|14
|23
|Sébastien Buemi
|Nissan
|30
|46:59.823sn
|+30.291sn
|15
|8
|Oliver Turvey
|NIO
|30
|47:00.896sn
|+31.364sn
|16
|29
|Alexander Sims
|Mahindra
|30
|47:03.868sn
|+34.336sn
|17
|36
|André Lotterer
|Porsche
|30
|47:04.736sn
|+35.204sn
|18
|22
|Oliver Rowland
|Nissan
|30
|47:11.801sn
|+42.269sn
|19
|88
|Tom Blomqvist
|NIO
|29
|47:14.484sn
|-
|11
|Lucas di Grassi
|Audi
|30
|-
|71
|Norman Nato
|Mercedes
|27
|-
|10
|Sam Bird
|Jaguar
|27
|-
|13
|A.F.da Costa
|DS
|10
|-
|33
|René Rast
|Audi
|5
Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images