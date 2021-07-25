Audi, di Grassi'nin pit yolu olayında kurallara uyduğunu düşünüyor

DS Teecheetah pilotu Antonio Felix da Costa'yla Porsche pilotu Andre Lotterer'in düzlükte bir araya gelmesinin ardından güvenlik aracı çıkmıştı. Di Grassi, bu güvenlik aracı çıkmadan önce ilk 10'un içinde yer almıyordu.

Güvenlik aracı ise oldukça yavaş gitmekteydi, Audi pilotu Lucas di Grassi de start/finiş düzlüğünde güvenlik aracı arkasında gitmektense pit yoluna girdi, Audi garajı önünde kısa bir süre durdu ve ana düzlüğü güvenlik aracı arkasında gidenlerden daha hızlı geçerek Stoffel Vandoorne'un önünde lider olarak piste geri döndü.

Pit yolu kısa olduğundan ve güvenlik aracı fazlasıyla yavaş gittiğinden, bu taktik mükemmel çalıştı.

Ancak Audi'nin bu taktiği, yarış kontrol tarafından inceleme altında alındı ve di Grassi'ye "güvenlik aracı kuralları ihlali" gerekçesiyle pitten geçme cezası verildi.

Ancak Audi, bu cezayı çekmemeye karar verdi ve di Grassi pite gelmedi. Bundan dolayı da son turun başında di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi.

Audi takım patronu ve eski Le Mans 24 Saat galibi McNish, ceza kararının açıklanmasının ardından hakemlerin odasına koşarken görüntülenmişti.

McNish'e göre güvenlik aracı periyodu altında pitten geçmeyi yasaklayan bir kural bulunmadığından, Audi yanlış bir şey yapmadı.

McNish, ayrıca hakemlerin di Grassi'nin garajın önünde yeteri kadar durmadığını düşündüğünü belirtti.

"Basitçe anlatacak olursak, Londra'da pit yolu çok kısaydı ve güvenlik aracı anormal bir şekilde yavaştı. Bu yüzden de pit yolundan geçmek, güvenlik aracını ana düzlükte takip etmekten daha hızlıydı ki regülasyonlar pitten geçilmesine izin veriyor."

"Lucas geldi, durdu ve geri gitti. Onun ne kadar zaman kazandığını gördüğümüzde şaşırdık ancak maalesef hakemler onun garajın önünde tamamıyla durmadığına karar verdi."

"Bize göre o tamamıyla durdu, onlara göre durmadı."

"Ancak pitten geçme cezası, itiraz edebileceğiniz bir ceza değil bu yüzden ne yazık ki bütün regülasyonları yeniden gözden geçirmemiz gerekecek."

McNish, di Grassi'nin garajlarının önünde yeteri kadar durduğunu düşündüklerini dile getirdi ve devam etti: "Biz burada durup izliyoruz ve onlar verilere bakıyorlar. O, garajın önünde durduğunda kameralar reklam panolarından dolayı onu tam çekemedi bu yüzden görmek zordu ama bizim çocuklar onu oldukça açık bir şekilde gördüler."

"Regülasyonları anlıyoruz ve onlara uyduğumuzu düşünüyoruz ancak hakemler farklı düşünüyor."

McNish ayrıca, Audi'nin araçtan gelecek verileri analiz edeceğini de ekledi: "Henüz araçtan veri alamadık, FE'nin sorunlarından biri de bu. Verileri indirebilmek için aracın geri gelmesini beklememiz gerekiyor yani bunu yakın zamanda yapacağız."

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images