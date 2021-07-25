Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!
Formula E / Londra E-Prix II Haberler

Audi, di Grassi'nin pit yolu olayında kurallara uyduğunu düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Audi Formula E şefi Allan McNish, Lucas di Grassi'ye siyah bayrakların gösterilmesine neden olan cezayı aldığı pit yolu olayında takımının kurallara uyduğunu düşünüyor.

Audi, di Grassi'nin pit yolu olayında kurallara uyduğunu düşünüyor

DS Teecheetah pilotu Antonio Felix da Costa'yla Porsche pilotu Andre Lotterer'in düzlükte bir araya gelmesinin ardından güvenlik aracı çıkmıştı. Di Grassi, bu güvenlik aracı çıkmadan önce ilk 10'un içinde yer almıyordu. 

Yarış raporu:

Güvenlik aracı ise oldukça yavaş gitmekteydi, Audi pilotu Lucas di Grassi de start/finiş düzlüğünde güvenlik aracı arkasında gitmektense pit yoluna girdi, Audi garajı önünde kısa bir süre durdu ve ana düzlüğü güvenlik aracı arkasında gidenlerden daha hızlı geçerek Stoffel Vandoorne'un önünde lider olarak piste geri döndü. 

Pit yolu kısa olduğundan ve güvenlik aracı fazlasıyla yavaş gittiğinden, bu taktik mükemmel çalıştı. 

Ancak Audi'nin bu taktiği, yarış kontrol tarafından inceleme altında alındı ve di Grassi'ye "güvenlik aracı kuralları ihlali" gerekçesiyle pitten geçme cezası verildi. 

Ancak Audi, bu cezayı çekmemeye karar verdi ve di Grassi pite gelmedi. Bundan dolayı da son turun başında di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi. 

Audi takım patronu ve eski Le Mans 24 Saat galibi McNish, ceza kararının açıklanmasının ardından hakemlerin odasına koşarken görüntülenmişti.  

McNish'e göre güvenlik aracı periyodu altında pitten geçmeyi yasaklayan bir kural bulunmadığından, Audi yanlış bir şey yapmadı. 

McNish, ayrıca hakemlerin di Grassi'nin garajın önünde yeteri kadar durmadığını düşündüğünü belirtti. 

"Basitçe anlatacak olursak, Londra'da pit yolu çok kısaydı ve güvenlik aracı anormal bir şekilde yavaştı. Bu yüzden de pit yolundan geçmek, güvenlik aracını ana düzlükte takip etmekten daha hızlıydı ki regülasyonlar pitten geçilmesine izin veriyor."

"Lucas geldi, durdu ve geri gitti. Onun ne kadar zaman kazandığını gördüğümüzde şaşırdık ancak maalesef hakemler onun garajın önünde tamamıyla durmadığına karar verdi."

"Bize göre o tamamıyla durdu, onlara göre durmadı."

"Ancak pitten geçme cezası, itiraz edebileceğiniz bir ceza değil bu yüzden ne yazık ki bütün regülasyonları yeniden gözden geçirmemiz gerekecek."

McNish, di Grassi'nin garajlarının önünde yeteri kadar durduğunu düşündüklerini dile getirdi ve devam etti: "Biz burada durup izliyoruz ve onlar verilere bakıyorlar. O, garajın önünde durduğunda kameralar reklam panolarından dolayı onu tam çekemedi bu yüzden görmek zordu ama bizim çocuklar onu oldukça açık bir şekilde gördüler."

"Regülasyonları anlıyoruz ve onlara uyduğumuzu düşünüyoruz ancak hakemler farklı düşünüyor." 

McNish ayrıca, Audi'nin araçtan gelecek verileri analiz edeceğini de ekledi: "Henüz araçtan veri alamadık, FE'nin sorunlarından biri de bu. Verileri indirebilmek için aracın geri gelmesini beklememiz gerekiyor yani bunu yakın zamanda yapacağız."

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!

Önceki haber

Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Other bike

Hugo Millan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

51 dk
2
World Superbike

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

2 s
3
Formula 1

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''

1 s
4
Formula 1

Mercedes, Bottas'tan Hamilton'ın aracını incelemesini istemiş

9 s
5
Formula 1

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

1 s
Son Haberler
Audi, di Grassi'nin pit yolu olayında kurallara uyduğunu düşünüyor
Formula E

Audi, di Grassi'nin pit yolu olayında kurallara uyduğunu düşünüyor

23dk
Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!
Formula E

Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!

3 s
Londra E-Prix: Vandoorne, yağmurlu seansta pole pozisyonuna uzandı
Formula E

Londra E-Prix: Vandoorne, yağmurlu seansta pole pozisyonuna uzandı

5 s
Nissan, Londra E-Prix'sinde fazla güç kullanmaktan dolayı diskalifiye edilmiş
Formula E

Nissan, Londra E-Prix'sinde fazla güç kullanmaktan dolayı diskalifiye edilmiş

5 s
Londa E-Prix 3. antrenman: Di Grassi ve Audi en hızlısı
Formula E

Londa E-Prix 3. antrenman: Di Grassi ve Audi en hızlısı

9 s
Son Videolar
Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward 14:03
Formula E
22 Tem 2021

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü 00:54
Formula E
20 Tem 2021

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti 00:59
Formula E
12 Tem 2021

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti 00:57
Formula E
12 Tem 2021

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti

Formula E: Gunther, 1. New York E-Prix'nin galibi oldu 00:36
Formula E
12 Tem 2021

Formula E: Gunther, 1. New York E-Prix'nin galibi oldu

Rachit Thukral Daha fazlası
Rachit Thukral
Lausitzring DTM: Gotz galibiyeti kazandı, van der Linde teknik sorun yaşadı Lausitzring
DTM

Lausitzring DTM: Gotz galibiyeti kazandı, van der Linde teknik sorun yaşadı

DTM Lausitzring: Ellis pole pozisyonunu kazandı, Lawson 2. oldu Lausitzring
DTM

DTM Lausitzring: Ellis pole pozisyonunu kazandı, Lawson 2. oldu

DTM Lausitzring: Ellis, Mercedes'in 2018'den bu yana ilk galibiyetini aldı Lausitzring
DTM

DTM Lausitzring: Ellis, Mercedes'in 2018'den bu yana ilk galibiyetini aldı

Lucas di Grassi Daha fazlası
Lucas di Grassi
Di Grassi: ‘’FIA, Formula E atak modu sistemini, pist limitleri ihlallerinde kullanabilir’’ Valensiya ePrix
Formula E

Di Grassi: ‘’FIA, Formula E atak modu sistemini, pist limitleri ihlallerinde kullanabilir’’

Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu'' Roma E-Prix
Formula E

Di Grassi: ''Aracın bozulması için ortada hiçbir sebep yoktu''

Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Di Grassi, Lotterer'in önünde lider Berlin ePrix II
Formula E

Berlin E-Prix: Antrenmanlarda Di Grassi, Lotterer'in önünde lider

Daha fazlası
Audi Sport ABT Schaeffler
Audi, 2020/21 FE aracını tanıttı
Formula E

Audi, 2020/21 FE aracını tanıttı

Resmi: Audi, Abt yerine Rast ile yarışacak
Formula E

Resmi: Audi, Abt yerine Rast ile yarışacak

Di Grassi: "Abt, Formula E'de bir şansı daha hak ediyor"
Formula E

Di Grassi: "Abt, Formula E'de bir şansı daha hak ediyor"

Çok Okunanlar Bugün

Hugo Millan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Other bike Other bike

Hugo Millan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''
Formula 1 Formula 1

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''

Mercedes, Bottas'tan Hamilton'ın aracını incelemesini istemiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'tan Hamilton'ın aracını incelemesini istemiş

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?
Formula 1 Formula 1

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"
Formula 1 Formula 1

Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"

Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir
Formula 1 Formula 1

Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

Son Haberler

Audi, di Grassi'nin pit yolu olayında kurallara uyduğunu düşünüyor
Formula E Formula E

Audi, di Grassi'nin pit yolu olayında kurallara uyduğunu düşünüyor

Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!
Formula E Formula E

Londra E-Prix: Di Grassi'ye siyah bayrak gösterildi, Lynn zafere uzandı!

Londra E-Prix: Vandoorne, yağmurlu seansta pole pozisyonuna uzandı
Formula E Formula E

Londra E-Prix: Vandoorne, yağmurlu seansta pole pozisyonuna uzandı

Nissan, Londra E-Prix'sinde fazla güç kullanmaktan dolayı diskalifiye edilmiş
Formula E Formula E

Nissan, Londra E-Prix'sinde fazla güç kullanmaktan dolayı diskalifiye edilmiş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.