Londra E-Prix: Vandoorne, yağmurlu seansta pole pozisyonuna uzandı

Belçikalı pilot, grup aşamasında ikinci grupta yer alıyordu ve attığı turuyla superpole'e kalmayı başardı. Vandoorne'un grup aşamasındaki en hızlı turu, ilk bölümü 3. sırada bitirmek için yeterli oldu.

Vandoorne, superpole'de ise 1:20.181 saniyelik derecesiyle pole pozisyonuna uzandı. Belçikalı pilot, ilk sektörde 0.265 saniyelik bir avantaj yakalasa da turun geri kalanında vakit kaybetti.

Vandoorne, turunu tamamladığında Nissan e.dams pilotu Oliver Rowland'ın 0.041sn önünde ilk sırada yer aldı ve FE'deki 4. pole pozisyonuna ulaşmış oldu.

Piste son sırada çıkan Alex Lynn, ilk sektörde Vandoorne'a 0.1sn kaybetse de turun geri kalanında bu zamanı kazanıyordu ancak İngiliz pilot turunun son bölümünde duvara değdi ve zaman kaybetti.

Dün pole pozisyonunun sahibi olan Lynn, yarışa diğer Mercedes aracında yer alan Nyck de Vries'in önünde 3. sıradan başlayacak.

Lynn, dün 3. sırada bitirdiği yarışın ardından takımının daha çok hız bulduğunu düşünüyor.

3. grupta yer alan Jaguar pilotu Mitch Evans seansı 5. sırada tamamladı. Yeni Zelandalı pilot ilk viraja biraz derin girdi, bu da şikanın ikinci bölümü olan 2. virajda vakit kaybetmesine neden oldu.

Evans, ilk şikandaki hatasına rağmen turun geri kalanında iyi bir tempo gösterdi ve Maximilian Günther'in önünde 5. oldu.

Günther, dün kaza yaptığı sıralama turlarında bugün daha iyi bir performans sergiledi ve 6. olmayı başardı.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Son grupta yer alan pilotlar, yağmur yağmaya başladığını takımlarına iletmişlerdi. Bu da son gruptaki altı pilotun superpole'e kalma şanslarını bitirmiş oldu.

Porsche pilotu Pascal Wehrlein, superpole'ü kaçıran ilk pilot oldu. Alman pilot, superpole'ü sadece 0.06sn farkla kaçırdı ve yarışa 7. sırada başlayacak. Wehrlein da ikinci grupta yer alıyordu. İkinci gruptaki pilotlar turlarını atarken ikinci sektöre yağmur düşmesi, zamanlarda büyük farklılıklar yarattı.

Ancak üçüncü grupta pistin kurumasıyla ve ExCel Centre'ın içinde yer alan bölümün de daha çok hamur tutmasıyla üçüncü grupta zamanlar gelişti.

İlk grubu 2. sırada tamamlayan Robin Frijns, daha hızlı zaman turlarının gelmesiyle seansı sonunda 8. sıraya geriledi.

Dördüncü grupta yer alan Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport'un dünkü tek tur temposunu bugün gösteremedi. Camara, seansı Lucas di Grassi'nin önünde 9. sırada tamamladı.

Dün enerji kullanımı ihlalinden ötürü diskalifiye edilen Sebastien Buemi, Rene Rast'ın önünde 11. oldu.

Norman Nato, takım arkadaşı Edoardo Mortara'yı geçmeyi başardı. Nato seansı 13. sırada noktalarken; Mortara sadece 20. olabildi.

Andre Lotterer, dün onu superpole'e taşıyan inanılmaz turunu tekrarlamayı başaramadı ve seansın sonunda 16. sırada yer aldı.

Dünkü galibiyetinin ardından bugün ilk grupta piste çıkan Jake Dennis, yarışa 17. sıradan başlayacak.

Nick Cassidy, ikinci grupta yağmur yağmasının ardından daha ilk turunda bir derece kaydetmek istedi ama iyi bir tur çıkaramadı. Cassidy; Alexander Sims, Mortara ve Sam Bird'ün önünde 18. olabildi.

DS Techeetah pilotları kötü bir seansı arkalarında bıraktılar. Son şampiyon Antonio Felix da Costa sadece 22. olabilirken; Jean-Eric Vergne seansı takım arkadaşının 0.049sn arkasında 23. sırada tamamladı.

Son sektörde duvara çarparak 1.3sn kaybeden Oliver Turvey ise yarışa son sıradan başlayacak.

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images