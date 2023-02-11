Fenestraz: "McLaren ile Nissan'ı kıyaslamak gerçekçi değil"

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Diriyah'taki ikinci yarışta Fenestraz'ın sekizinciliğiyle sezonun ilk puanlarını alan Nissan, güç ünitesi tedarik ettikleri McLaren'in hem düzenli olarak ön sıralarda mücadele etmesini, hem de Rene Rast'ı podyuma taşımasını izlediği zor bir dönemden geçiyor.

Nissan'ın 4 puanına karşın şimdiden 53 puan toplamayı başaran McLaren, takımlar şampiyonasında üçüncü sırada yer alıyor.

Gen3 döneminin başlangıcı, sadece McLaren'in Nissan'ı değil, Andretti ve Envision'ın sırasıyla tedarikçileri Porsche ve Jaguar'ı büyük farkla geride bırakmasına sahne oldu.

Buna rağmen McLaren'ın son iki senedir şampiyon olan takımı devraldığına dikkat çeken Fenestraz, Nissan'ın performansını sadece McLaren ile karşılaştırarak analiz etmenin haksızlık olacağına inanıyor.

Motorsport.com'a konuşan Fenestraz, "Elbette gerçekçi olmamız gerekiyor, nitekim McLaren son iki sezondur Mercedes ismiyle şampiyonluğa ulaşmış bir takım."

"Nissan olarak son iki üç sezondur zor bir durumdayız, bu yüzden alçakgönüllü olmamız gerekiyor, McLaren ve bizim aramızdaki her şeyi karşılaştırmak pek gerçekçi değil çünkü iki kez dünya şampiyonu olmuş bir takımdan bahsediyoruz ve farklı bir durumdayız."

"Elbette güç aktarma organlarımız [McLaren ile] aynı, bu yüzden ulaşabileceğimiz seviyeyi biliyoruz. Sadece her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor, performans da beraberinde gelecek." dedi.

Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, in the pit lane Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

FE'deki ikinci dönemine hızlı başlayan Rast, yeni takımıyla henüz üçüncü yarışında serideki ilk podyumuna ulaşarak umut vadeden bir performans sergiledi.

Motorsport.com'a konuşan Rast, McLaren'in performans farkına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna, "Biraz evet, çünkü açıkçası Nissan bizden çok daha fazla test yaptı. Ama şu anda sahip olduğumuz paketi de onlar üretti."

"Bence çok iyi bir iş çıkardılar, belki de olaylara yaklaşımlarında farklı bir felsefeleri var. Ancak McLaren'in şu ana kadar yaptıklarının çok iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Nissan, DAMS'ın takımdaki hisselerini satın aldıktan sonra Gen3 döneminin başlangıcından önce yeniden yapılanmaya gitti. Bu, takımın Fransa'daki merkezinden çalışmaya devam etse bile Japonya ile daha fazla işbirliği yapmasını gerektirmekte.

Bu durumu da yorumlayan Fenestraz, "Üç aşağı beş yukarı yeni bir ekibe sahibiz, takımın %70'i yenilendi diyebilirim. Bu bizim için zaman alacak bir şey ama aracın hızlı olabileceğini, güç aktarma organlarının ve her şeyin daha iyi çalışabileceğini biliyoruz."

"Bu yüzden sadece takım olarak çalışmamız ve puan almaya devam etmemiz gerek. İyi sonuçlar almak için gerekli pakete sahibiz, sadece parçaları bir araya getirmemiz gerekiyor." dedi.