Formula E’nin kilit hedefi, Japonya ve Brezilya’da yarış düzenlemek

FE, kurulduğundan beri bu iki ülkede yarış düzenlemeye ilgi duydu. Rio de Janeiro, serinin ilk sezon takviminde kısa bir süre boyunca yer almış ancak iptal edilmişti. Sao Paulo ise 2017/18 takviminde yer almış ancak şehir yetkililerinin karşılaştığı sorunlar nedeniyle takvimden düşmüştü.

Tokyo ve Yokohama’nın ise Japonya’da FE yarışları düzenlemek istediği iddiaları ortaya çıkmıştı. Ancak eski FE CEO’su Alejandro Agag, Japonya’da bir cadde yarışı düzenlemenin çok karmaşık olduğunu, çünkü yönetimin çok kısıtlayıcı olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz ay FE CEO’luğuna atanan eski Manchester United ve Los Angeles Rams yöneticisi Reigle, serinin gelecekte nerelerde yarışlar düzenlemek istediği sorulduğunda bu iki ülkeyi vurguladı.

Motorsport.com’a konuşan Reigle, “Çeşitli üyelerle ilk görüşmelerim 2018 kışının sonlarında ve ilkbaharının başlarında gerçekleşti ve o zamandan bu yana Seul, Jakarta yarışlarını açıkladık ve tabii ki Londra yarışı da gündemdeydi.”

“Yani şimdiden bazı ilginç pazarlara giriyoruz.”

“Sonraki sezon kesinlikle yarışacağız diyebileceğim belli ülkeler hakkında konuşmak istemiyorum. Ancak Japonya büyük bir otomotiv pazarı. Bu pazara nasıl gireceğimizi anlamak, büyük bir hedefimiz olabilir.”

“Diğer yandan Brezilya var. Orası da araçlar konusunda büyük bir pazar ve motor sporları tarihleri var. Yani bu oldukça ilginç.”

“Eğer ekosistemimizi, ticari ortaklarımızı, OEM’leri dinlerseniz, Birleşik Devletler’le ilgilendiklerini görürsünüz.”

“Biz New York’tayız ancak istatistiklere sahip değilim, ancak coğrafik toplanma ve harcama bakımından sanırım Kaliforniya dünyadaki en büyük otomobil pazarı.”

“Ve sonrasında tabii ki Çin var. Bunlar büyük pazarlar.”

“Ancak bu iki ülkeyi aynı anda takvime ekleyemeyiz. Çünkü zaten 12 şehirde 14 yarış düzenliyoruz.” ifadelerini kullandı.