Formula E, 3. nesil araçlarda pit stop planlıyor

Geçen sene Formula E'de 2. nesil yani Gen2 araçlar kullanılmaya başlandı ve pit stoplar zorunlu olmaktan çıkarıldı.

Mevcut nesil araçlarla bir sezon geride kalırken 3 sezon daha, yani 2021/22 sezonunun sonuna kadar bu araçlar kullanılacak. Bu sezonun sonunda araçların görüntüsüne makyaj yapılacak ve Gen2.5 versiyonuna geçilecek.

Takımlar, FIA ve Formula E şimdiden Gen3 yani 3. nesil Formula E araçlarını görüşmeye başladılar. Şu ana kadar gelecek nesil araçlar için dört çeker olmaları, batarya şekillerinin yenilenmesi, tork vektörü ve genel olarak daha fazla güç üretilmesi gibi öneriler geldi.

Daha önceden Manchester United ve LA Rams'in yöneticisi olan Reigle, geçen ay CEO'luk görevini serinin kurucusu ve eski CEO'su Alejandro Agag'dan devraldı. Reigle, elektrikli yol araçlarıyla daha fazla benzerliğe sahip olabilmek için 3. nesil araçlarda hızlı şarj sisteminin büyük öneme sahip olabileceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Reigle, "United'dayken Sir Alex Ferguson'un yeni sol arka ya da diğer pozisyonlar için kimi almamız gerektiğini bana sormadığı yönünde şaka yapardım. Bu yüzden otomotiv teknolojisinin yönüyle alakalı daha çok takımlara, FIA'ya ve üreticilere sorular soruyorum."

"Önemli olan şey, elektrikli otomobillerin ilerlemesini sağlamak için teknolojiyi geliştiriyor olmamız. Temelde bu prensip olmalı."

"Gen1, elektrikli araçların uygulanabilir, yarışabilir olduğunu göstermek için yapıldı ve bunu başardık."

"Gen2'de batarya ömürlerinin uzun olabileceğini göstermek istedik. Bu konuda endişesi olup elektrikli araçlara geçme konusunda yavaş tüketiciler olabilirdi. Bu yüzden bu sorunu aşabilmek için farklı ürünler tasarladık."

"O dönemde artık pit stop olmayacağı yönünde endişelerin çıktığına dair şeyler duymuştum."

"Zorunluluk üzerine farklı yönlerde yenilikçi olduk. Atak modu devreye girdi ve bu, yarışların stratejisini değiştirdi."

"Bana göre sporun güzelliği burada ve ilerlemeye devam ediyoruz."

"Gen3 araçlarda tüketicilerin neden elektrikli araçlara geçmek istemeyebileceğini düşünüyoruz. Şarj istasyonlarının çeşitliliği ve aracın ne kadar hızlı şarj olacağına dair endişeler var."

"Bu yüzden benden daha akıllı olan herkes, şu anda bu tema üzerinde, yarış esnasında şarjın olabilirliği üzerinde çalışıyorlar."

"Şarj hızını kontrol edip araçları yarış esnasında şarj edebileceğimiz hızda şarj edebilirsek, o zaman muhtemelen pit stoplar geri gelebilir."

"Bunu kesinlikle yapacağımızı söylemiyorum ancak bu sayede ürün üzerinde daha fazla serbestlik olabilir. Bu gerçekten heyecan verici bir şey."

"Hızlı şarj teması gerçekten büyük bir olay ancak bununla birlikte farklı konular da düşünülüyor." dedi.

Gelecek nesil araçlar için son kurallar Formula E ve FIA'nın ortak kararı olacak.