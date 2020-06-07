Formula E Race At Home Challenge Berlin: Rowland kazandı, Vandoorne şampiyon!

Sıralama turları ardından Challenge serisinin pole pozisyonu sahibi ismi Kevin Siggy olurken, ikinci sırada Lucas Müller, üçüncü sırada ise Peyo Peev vardı. Challenge serisinde mücadele eden temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise 12. sıraya yerleşti.

Sürücüler serisinin pole pozisyonunu alan isim ise Nissan pilotu Oliver Rowland olurken şampiyona için mücadele eden Wehrlein ve Vandoorne ikilisi, ikinci ve üçüncü sıraya yerleştiler.

Challenge serisi yarışında temiz bir start alındı. Şampiyona için mücadele eden Kevin Siggy ve Lucas Müller ikilisi start sonrasında büyük bir rekabete giriştiler. Ancak Müller, ilk turun sonunda geçiş şansı yakalayamadı. Cem ise ilk tur sonrasında 10. sıraya kadar yükselmeyi başladı.

İlerleyen turlarda arayı açmayı başaran Siggy, yarış bitimine kadar liderliği elinde barındırdı ve yarışı kazanarak şampiyonluğu da kazandı. Lucas Müller yarışı ikinci bitirirken podyumun son basamağındaki isim Peter Brljak oldu. Cem ise yarış boyunca iyi bir tempo tutturdu ve 12. başladığı yarışı sekizinci sırada tamamlamayı başardı.

Challenge serisini kazanması ile beraber Siggy, bu sezon içerisinde gerçek bir Gen2 Formula E aracıyla gerçek bir teste çıkacak.

Sürücüler serisinde ise ilk viraj temiz geçilmesine rağmen ikinci virajda büyük bir şok yaşandı. İlk viraja yan yana gelen şampiyona rakipleri Vandoorne ve Wehrlein, ikinci viraja da tekerlek tekerleğe mücadele ederek yaklaştılar ancak aralarında yaşanan büyük temas sonucu Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein kontrolü kaybetti ve 18. sıraya kadar geriledi.

İlk turdan sonra hasarı azaltmaya çalışan Wehrlein, ikinci tura geçildiğinde 15. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Bununla beraber ilk virajda Buemi ile temas yaşayıp birkaç sıra geriye düşen Günther, ikinci tura girildiğinde üçüncülüğe kadar yükselmeyi başardı.

Yarışın kalan bölümünde ise sakin bir yarış geride kaldı ve pole pozisyonu sahibi Oliver Rowland yarışı kazanan isim oldu. İkinci olan Stoffel Vandoorne, yarışın çifte puan ödülü ile beraber şampiyonluğu alan isim oldu. Podyumun son basamağını alan isim ise BMW pilotu Maximilian Günther oldu.