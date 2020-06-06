Formula E Race at Home Challenge: Wehrlein kazanarak yarınki final öncesinde büyük bir avantaj elde etti!

Geçen hafta olduğu gibi sanal New York E-Prix pistinde yapılan çifte yarış hafta sonunun ilk yarışı bugün koşuldu.

Sürücüler gridinde pole pozisyonunu alan isim Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein olurken ikinci sıradaki isim, Daniel Abt'ın yerine Audi adına yarışan Kelvin van der Linde oldu. Nissan e-dams pilotu Sebastien Buemi üçüncü olurken, şampiyona lideri Stoffel Vandoorne altıncı sırada yer aldı.

Challenge gridinin pole pozisyonunda ise Lucas Müller vardı. İkinci sıradan başlayacak olan isim şampiyona lideri Kevin Siggy olurken, üçüncü sıradaki isim ise Joshua Rogers oldu. Temsilcilerimizden Özgür Benzeş yarışa 11. sıradan başlarken, Cem Bölükbaşı ise 14. sırada yarışa başladı.

Start ile beraber orta sıralarda büyük bir temas yaşandı ve temas yaşayan isimler Cem ve Özgür oldular. Temasın sonrasında Cem yarışa 13. sırada dönerken Özgür ise 17. sıraya kadar geriledi.

Yarışın genelinde büyük bir aksiyon yaşanmasa da her iki temsilcimiz birden cesur atakları ile beraber sıralar kazandılar. Yarışın sonunda Özgür 14. olurken Cem ise 11. oldu.

Ön grupta ise pole pozisyonunun sahibi olan Lucas Müller yarış galibiyetini alırken Siggy ikinci, Rogers ise üçüncü oldu. İlk 10'u tamamlayan isimler ise Maini, Brljak, Peev, Hitz, Golombeck, Reid ve Jacobs oldular.

Sürücüler yarışında ise startta, ilk yarışın dominant ismi olan Maximilian Günther iyi bir çekiş yakaladı ve üçüncülüğe yerleşti. İkinci virajda ise Vandoorne, startta kötü momentum yakalamış olan Buemi ile temas yaşadı. Buemi spin atarak 19. sıraya kadar gerilerken Vandoorne yola devam etti.

Turun ilerleyen noktalarında Vandoorne, U virajına gelinirken, önünde bulunan Rowland ve Günther'i geçmeye çalıştı. Belçikalı pilot, Rowland'ı geçmeyi başarsa da Günther ile tekerlek tekerleğe ilerledi ve bir sonraki virajda Günther'in bariyerlere temas etmesi ile beraber momentum kaybetti. Böylece Rowland, hem Günther'i hem de Vandoorne'u geçerek üçüncülüğü ele geçirdi.

Bu sırada Wehrlein ve van der Linde ikilisi, arka grup ile arayı açtı. Van der Linde ise Wehrlein'ın 1 saniye arkasında ilerliyordu.

Kaybettikleri momentumdan sonra Günther ve Vandoorne, üçüncü tura kadar birbirlerine yakın bir tempo sergilediler, ancak daha sonrasında Vandoorne, yaptığı sert savunma ile beraber önde kaldı ve arayı açan isim oldu.

Yarış bitimine dört tur kala üçüncü sıradaki Oliver Rowland, ikinci sıradaki van der Linde'ye gittikçe yaklaştı ve son turda geçişini yaparak Audi pilotunu geride bıraktı. Bu ikiliye yaklaşan Vandoorne, ikilinin rekabet sırasında yavaşlamaları sebebiyle van der Linde'nin hemen arkasına yerleşti, ancak geçiş yapma fırsatı bulamadı.

Yarışı kazanan isim, pole pozisyonu sahibi olan Pascal Wehrlein oldu ve farkı, yarın yapılacak olan çifte puanlı yarışın öncesinde 12 puana kadar çıkardı. Podyumu tamamlayan isimler ise Rowland ve van der Linde olurken, ilk 10'u tamamlayan isimler Vandoorne, Günther, Massa, Mortara, da Costa, Frijns ve Turvey oldu.

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