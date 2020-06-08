Wehrlein'ın son yarışta kaybettiği şampiyona hakkında herhangi bir sorunu yok

Motorsport Games ile UNICEF'in koronavirüs karşı destek fonuna yardım amacıyla yapılan Race at Home Challenge serisinin, sanal Berlin-Tempelhof Havalimanı pistinde yapılan finaline gelinirken şampiyona liderliği, 14 puanlık farka sahip olan Pascal Wehrlein'ındı.

Sıralamalarda Wehrlein, şampiyonadaki rakibi Vandoorne'un 0.003 saniye önündeydi ve pole pozisyonunun sahibi Oliver Rowland olmuştu. Ancak ikilinin önce Edoardo Mortara, sonra Sebastien Buemi ile temas yaşaması ile beraber Wehrlein 21. sıraya kadar geriledi.

Yarışı dokuzuncu sırada tamamlayan Wehrlein, aldığı 10 saniyelik ceza ile beraber 12. sıraya geriledi.

Yarış sonrasında Wehrlein şunları söyledi: "Bu bir oyun, bu yüzden kazanamadığım için herhangi bir sorun olmadı. Aracıma arkadan çarptılar ve kontrolü kaybettim, bu yüzden yapabilecek bir şeyim yoktu."

"Kendi açımdan iyi bir sıralama seansı geçirerek ve iyi bir çıkış yakalamak elimden geleni yaptım. İlk iki virajda iyi bir mücadele sergiledik ancak ne yazık ki sonrasında temas yaşandı."

"Sonrasında benim için yarış bitmişti."

Her ne kadar Mercedes sürücüsü Vandoorne dört pole pozisyonu alırken Wehrlein iki tane almış olsa da Alman pilot seride üç yarış kazanırken Vandoorne ise sadece tek bir galibiyet aldı.

Belçikalı pilot iki kez yarışı lider götürdüğü anda kaza yaptı - biri Hong Kong'da diğeri ise Electric Docks pistinde - ancak hiçbir zaman ilk beşin dışında bir sonuç almadı. Bu sırada ise Wehrlein sekiz yarışın altısında podyuma çıkmayı başardı.

Vandoorne, Wehrlein ile pist üzerindeki rekabetin az olmasından dolayı üzüldüğünü ve Alman pilotun daha fazla galibiyet alması gerektiğini söyledi.

Belçikalı pilot sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu şampiyonayı kazandığım için çok mutluyum."

"Çok iyi bir çıkış yakaladım, Pascal'ın yanına geldim ve dış tarafta kaldım. İkinci virajda ise arkadan çarptılar, bu da Pascal'ın spin atmasına neden oldu."

"Onunla pist üzerinde düzgün bir şekilde rekabet etmek güzel olabilirdi, ancak birkaç yarışta ben de şansızlıklar yaşadım bu yüzden bizim için çok adil bir şampiyona oldu."

"Belki de bizim daha çok galibiyet almamız gerekiyordu, ancak günün sonunda istikrarımız sayesinde buraya geldik."

Vandoorne, sanal yarışların baskısının daha az olmasına rağmen eSpor alanında gösterdiği bu başarısının 2019-20 FE sezonunun kalanına da yansımasını istediğini belirtti.

Vandoorne sözlerine şu şekilde devam etti: "Bilgisayarın arkasında her şey daha rahat gözüküyor, bunu evden yaptığınız gerçeğini de saklamamak lazım."

"Ancak buna rağmen tüm sürücülerin birbirine karşı yarışması sonucunda biraz baskı oluşuyor."

"Soğukkanlı olmayı başardım, büyük hatalar yapmadım ve bu kadar istikrarlı olmamın sen büyük sebebi de buydu."

"Çok güzel bir şampiyona oldu, çok eğlenceliydi. Ancak şu andan itibaren gerçek hayata odaklanmış durumdayım."

"Umuyorum ki yakında gerçek sezona başlayabiliriz ve bu performansı gerçek hayatta da ortaya koyabiliriz."