Formula E Race at Home Challenge Monaco: Wehrlein kazandı, orta sıralarda büyük kazalar oldu!

UNICEF'e destek amacıyla ve koronavirüs karantinasında motor sporları taraftarlarının, spora olan heyecanlarının karşılamak amacıyla Formula E, Race at Home Challenge adını verdiği bir seriyi açıklamıştı.

Seri iki farklı şampiyonaya ayrılmış durumda; Gerçek yarışçılar ve simülasyon yarışçıları için iki farklı seri oluşturuldu. rFactor 2 oyununda oynanan serinin, gerçek yarışçılar için yapılan seride Formula E gridinin tamamı yarışmakta. Simülasyon yarışçıları için yapılan seride ise, rFactor2 platformunun en hızlı sürücülerinin yanında pek çok gerçek sürücü de sıralamalara katılarak bu yarışa katılma hakkı elde edebiliyor.

Yarışın yapıldığı sistem ise "Battle Royale" olarak adlandırılmakta. Matematiksel olarak 15 tura eşit olan yarışta sürücüler, ilk üç tur sonrasında yavaş yavaş elenmeye başlıyorlar. Sonuncu olan pilotun elenmesi ile devam eden sürecin sonunda kalan on pilot, yarışı bir tur sonra bitiriyor.

Sıralamalarda ise pilotlar, bir tanesinin 6 sürücüden oluştuğu toplam 4 grup şeklinde piste çıkıyorlar ve sadece tek bir hızlı tur hakkına sahipler. Gruplar ise sürücüler sıralamasına göre belirleniyor.

Daha önceki simülasyon yarışçıları serisine Jaguar Formula E yedek pilotu Alex Lynn, Audi fabrika pilotu Kelvin van der Linde ve Tag Heuer Porsche yedek pilotu Simona de Silvestro da katılmıştı. Bu sefer ise katılımcılar arasında Kelvin van der Linde'nin bulunmaması ile beraber Mercedes adına, F3 Campos Racing sürücüsü Sophia Flörsch de katıldı.

Monaco Formula E pist haritası Fotoğraf: FIA Formula E

Seride toplam 4 yarış yapılmasına rağmen sıradaki yarış, sezon öncesinde yapılan test yarışının yapıldığı Monako E-Prix sanal pistinde yapıldı. Bu yarış ise şampiyonanın üçüncü yarışı olarak sayılacak.

Simülasyon yarışçıları serisini kazanan isim Kevin Siggy olurken Siggy, Hong-Kong'da kazandığı üçüncülük, Electric Docks'ta kazandığı ikincilik ve Monako'da kazandığı birincilik ile beraber, simülasyon yarışçılarının yer aldığı şampiyonayı lider olarak götürüyor. Bu şampiyonanın kazananı, sezon içinde Gen2 Formula E aracı ile gerçek hayattaki bir teste katılma şansına sahip olacak.

Gerçek Formula E sürücülerinin yarıştığı seride ise, çıkılan 4 yarışın tamamını kazanan Maximilian Günther tekrardan favori olarak göze çarptı.

Sıralamalarda pole pozisyonunu alan isim ise Pascal Wehrlein olurken Stoffel Vandoorne, Wehrlein'dan sadece 0.010 saniye yavaş kalarak ikinci en hızlı tur zamanını elde etti. Üçüncü ise Venturi pilotu Edoardo Mortara oldu. Şampiyona lideri Maximilian Günther ise altıncı sıradan yarışa başladı.

Start ile beraber yerini korumayı başarsa da, Wehrlein'ın arkasında büyük kazalar yaşandı. Vandoorne ile temas eden Mortara, kaybettiği momentum ile beraber Jani'yi arkasında tutmak istediği sırada duvara çarptı ve arkasındaki herkesin büyük bir kaza yapmasına sebep oldu. Kazanın, 2015'te Monako E-Prix'sinde yaşanan kaza ile aynı yerde ve aynı büyüklükte olması da dikkatleri çekti.

Kaza sonrasında pist üstünde çok fazla temas yaşandı. Yarışın ilk turunda yaşanan büyük kaza sonrasında araçların çoğu, araç modellemesi ile beraber hasar aldı. Yarış sırasında oluşan temaslar ile beraber de neredeyse tüm araçlar hasarlı bir şekilde yarışa devam etti.

Wehrlein ise hasar almaması ve elinde olan büyük tempo avantajı ile beraber, arkasındaki Vandoorne ile arayı açtı ve yarışı Belçikalı pilotun 3.5 saniye önünde tamamladı. Podyumun son basamağını alan isim ise şampiyona lideri Maximilian Günther oldu.

Yarış sonrasında yapılan basın toplantısında konuşan Wehrlein şunları söyledi: "Start çok önemliydi. Sanırım arkamda küçük bir kaza oldu, en azından küçük gibi duruyordu. Daha sonrasında da küçük bir farka sahiptim ve Stoffel'e karşı onu korumaya çalıştım. Benim için gayet kolay bir yarıştı."

Vandoorne ise şunları söyledi: "Kazadan gayet iyi bir şekilde kurtulmayı başardım. Daha sonrasında da zaten Pascal büyük bir farka sahipti ve yarışın kalanında tamamen istikrarlı bir sürüş yapmaya çalıştım. Bununla beraber ilk podyumumu aldım. Gayet iyi bir sonuç."

Son olarak şampiyona lideri Günther ise yarış hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Gayet iyi bir geri dönüş yaptık. Altıncı sıradan başlayıp yarışı podyumda bitirmek gayet iyiydi. Şampiyona için de gayet değerli puanlar topladık. Amacım tabii ki yarışı kazanmaktı, ancak bunu bir sonraki haftaya bırakmamız gerekecek."

Yarışta ilk 10'u tamamlayan isimler ise Neel Jani, Robin Frijns, Oliver Rowland, Andre Lotterer, Nico Müller, Ma Qinghua ve Edoardo Mortara oldu.

Şampiyonada ise Maximilian Günther, 66 puanla liderliğini sürdürürken hafta sonunun galibi Pascal Wehrlein, 44 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise 40 puana sahip olan Robin Frijns ve Stoffel Vandoorne yer alıyor.

Bir sonraki yarış, gelecek hafta Cumartesi yapılacak ve pist taraftarlar tarafından seçilecek.