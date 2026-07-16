Quartararo: " Yamaha’dan hiçbir beklentim yok "

Almanya Grand Prix'sinde pazar günü gerçekleştirilen ana yarışın oldukça ilk turunda altıncılıktan dokuzunculuğa gerileyen Fransız pilot, Sachsenring'deki sprint yarışını da bu pozisyonda tamamlamıştı. Yarışın ilerleyen bölümlerinde önce Fabio Di Giannantonio'nun kazasıyla sekizinciliğe, ardından dokuzuncu turda Alex Marquez'in yarış dışı kalmasıyla yedinciliğe yükselen Quartararo, damalı bayrağı da bu sırada görerek yarışı noktaladı.

Yarışın ilk turunda yaşadığı zorlu anları anlatan Quartararo, şu ifadeleri kullandı: "İlk turun daha üçüncü virajında neredeyse düşüyordum. Sonrasında beşinci virajda Jorge Martin ile temas yaşadık. Fakat kesinlikle şikayetçi değilim, yarışmanın doğasında bu var.”

"Aslında hedefim yarışı dokuzuncu bitirmekti. Bizim durumumuzda bu zaten harika bir sonuç olacaktı. Sonrasında Alex ve Di Giannantonio kaza yapınca yarışı yedinci sırada tamamlamış olduk."

Fabio Quartararo, Yamaha Fotoğraf: Steve Wobser / via Getty Images

Yamaha’ya bu pistteki en son zaferini 2022 yılında kazandıran eski şampiyon, yarışta bir kez daha Yamaha sürücüleri arasında en iyi dereceyi elde eden isim oldu. Quartararo, motosiklet ayarlarıyla ilgili yaşadıkları süreci şu sözlerle aktardı: "Cuma günü aslında yarışta kullandığım motosikleti ve ayarları istiyordum. Ancak takım, Assen'de kullandığımız farklı bir şeyi denemek istedi.”

“Cumartesi sabahıysa yeniden benim istediğim bu motosiklete geri döndük ve hemen verim almaya başladık.”

“Yarışta kullandığım motosiklet, Le Mans ve Barcelona'da yarıştığımın ta kendisi. Bu yıl elde ettiğim en iyi sonuçların tamamını bu motosiklet ve bu ayarlarla almış olmam son derece dikkat çekici."

2027 yılı için Honda’ya geçeceği yönündeki iddialar henüz resmiyet kazanmamış olan Quartararo, Yamaha'nın artık kaynaklarını tamamen 2027'de devreye girecek yeni 850cc MotoGP projesine kaydırdığını belirtti. Bu nedenle mevcut motosiklette bir gelişim beklemediğini söyleyen sürücü, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Sezon başından beri Yamaha'da kalmayacağımı biliyor olsam bile, yine de onlardan bazı geliştirmeler yapmalarını bekliyordum.”

“Çünkü hem kendi sonuçlarım için kendimi daha iyi hissetmek istiyordum hem de markanın gelişmesini arzuluyordum.”

Fabio Quartararo, Yamaha Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Ancak şimdi onların tamamen 850cc projesine odaklandıklarını biliyorum. Bu yüzden doğal olarak artık Yamaha’dan hiçbir beklentim yok. Takımdan yeni hiçbir şey talep etmiyorum, sadece şu an elimizde ne varsa onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum."

Bu sezonki en iyi derecesi Katalonya'daki altıncılık olan Quartararo, yaz arasına dünya şampiyonasında 14. sırada giriyor. Fransız pilot, yaşadığı tüm zorluklara rağmen şampiyonada kendisinden sonraki en iyi Yamaha sürücüsü olan fabrika takım arkadaşı Alex Rins'in iki katı puana sahip durumda.