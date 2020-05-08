Gunther Formula E sanal sezonunda art arda 3. kez kazanabilecek mi?

UNICEF'in koronavirüs fonuna maddi destek sağlamak amacıyla Motorsport Games işbirliği ile düzenlenen Race at Home Challenge, bu hafta sonu Monaco'da gerçekleştirilecek.

Gunther, sezon öncesinde rFactor2 oyunu ile bu pistte gerçekleştirilen yarışı kazanmıştı. Ancak artık puan mücadelesi var ve 24 resmi yarış pilotu da bu yarışta olacak.

Gunther'in takım arkadaşı Alex Sims, yarış öncesinde pisti Motorsport.com'a anlattı.

Turn 1 and 2

1. viraj - Sainte Devote

Monaco Formula E pistinde start finiş düzlüğü aynen kullanılıyor ve ilk viraj geleneksel F1 pistinde olduğu gibi Sainte Devote'da yer alıyor. Ancak viraj daha sonra alt yolu takip ediyor.

Sims, "Orada çok sert bir fren noktası ve ardından hafif kıvrım yer alıyor. Bu yüzden pisti mümkün olduğu kadar düz geçmeye çalışıyoruz."

"Aracı orada kaybetmek çok kolay çünkü rFactor2'de iki vites var. Vites kolunu kullanırsanız, arka tarafı atıyor. Yanlış yerde vites atarsanız, aracın arkasını kaybedebilirsiniz ya da ön tekerlekleri kilitleyip genişe açılabilirsiniz."

"Oldukça zorlu ve bir miktar kör viraj. Orada apekse vurmak çok önemli çünkü bir an önce virajdan çıkıp normal piste dönmeniz gerekiyor." dedi.

Turn 3 and 4 - Nouvelle Chicane

3. ve 4. viraj - Nouvelle Chicane

Sainte Devote'dan sonra Casino Medyanı'na doğru giden tepeye tırmanılmıyor, bunun yerine sağ taraftaki yoldan gidiliyor ve şikan bölgesinde tekrar Formula 1 pistine giriş yapılıyor. İki pistin birleştiği yerde 180 derecelik bir U viraj yer alıyor.

"Bu bölgede oldukça büyük bir duraklama yeri olduğu için geç fren yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak bu viraj çok yavaş olsa da doğru çizgiyi tutturmak ve minimum hızınızı mümkün olduğu kadar üst seviyede tutmak gerçekten kritik."

"Orada fark etmeden yarım saniye kaybedebilirsiniz. Simülatörde hız hissiyatını fark etmek zor oluyor."

"Ya da sadece bir metre genişten dönseniz, ikinci apeks için yine yavaşlamanız gerekiyor."

Track action Photo by: FIA Formula E

5. viraj - Tabac

Nouvelle Şikanı'ndan iyi çıkışın ardından Tabac virajını geçiyorsunuz ve ardından Yüzme Havuzu kompleksinin ilk bölümü geliyor. Yüksek hızlı virajların pek olmadığı pistte bu bölümde momentumu korumak büyük önem taşıyor.

"Orası oldukça hızlı bir bölüm bu yüzden doğru çizgide gitmek çok önemli çünkü biraz kaçırırsanız, viraj çıkışında kaza yapmamak için hızınızı ciddi düşürmeniz gerekir. Duvara vurmadan geçmek, iğneye iplik geçirmeye benziyor."

Track action Photo by: FIA Formula E

6/7 ve 8/9. virajlar – Yüzme Havuzu

"Yüzme Havuzu'nun ilk bölümü oldukça düz. Ritm tutturduğunuzda, simülatörde tam gaz geçebiliyorsunuz."

"İkinci bölümde ise araç biraz daha yüklü oluyor. Sağa doğru dönmek oldukça kolay ancak burada aracı düzlemek zorundasınız, aksi takdirde arkayı kaybedersiniz."

"Bu çok kötü değil çünkü sol tarafta, virajın çıkışında sosis bordürler yer alıyor. Bu açıdan viraj girişine göre biraz fazla alanınız var."

Monaco Circuit track map

11. viraj – La Rascasse

FIA haritasında 10. viraj yer alsa da orası ünlü Rascasse virajı öncesinde tam gaz geçilen bir bölüm.

"Bu viraj oldukça zor çünkü araç frenleme noktasında yanal güçler nedeniyle biraz yüklü oluyor. Aynı zamanda bir miktar yön değişimi de bulunuyor. İlk başta sola dönüyorsunuz ve ardından sağa doğru yöneliyorsunuz."

"Bana göre ikinci duvar doğru alınması en zor olanı. Çok geç görüyorsunuz ve o ana kadar virajı çoktan dönmeye başlamış oluyorsunuz. O esnada virajı doğru almış olmayı umuyorsunuz. Bir kez daha o fren noktasının sonuna doğru tuhaf vites değiştirme olayı oluyor. Orada yanlış bir şekilde vites atarsanız, arkayı kaybedebilirsiniz."

Track action Photo by: FIA Formula E

12. viraj – Anthony Noghes

Son viraj için neredeyse frene dokunmuyorsunuz. Anthony Noghes olarak bilinen son virajda pilotlar çok alt bir noktada oldukları için bariyerlerin üstündeki koniyi hedef alıyorlar.

"Oraya sakin bir şekilde girmek, geç fren yapmamak ve mümkün olan en hızlı şekilde girmek özellikle simülatörde önemli. Gaza erken bir şekilde basmak için pürüzsüz bir çizgi seçmelisiniz."

"Devamında uzun bir düzlük var. Oraya biraz hızlı girerseniz, çıkışında çok zaman kaybedersiniz. Orada frenlere dokunmadan sakin bir şekilde geçmek kritik."

Yarışı Motorsport.com'da izleyin

Formula E Race at Home Challenge'ın 3. yarışı olan Monaco yarışını, 9 Mayıs Cumartesi günü 17:30'dan itibaren Motorsport.com'dan ya da Formula E'nin tüm hesaplarından izleyebilirsiniz.