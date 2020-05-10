Agag: "İnsanları karantinada tutmak için canlı spor karşılaşmaları yapılmalı"

Tamamen elektrikli SUV araçlar ile yapılacak olan off-road yarış serisi Extreme E, Ocak 2021'de Senegal'de başlayacak ve serinin patronu Agag, COVID-19 krizinin, serinin başlangıç tarihini ertelemeyeceğini söyledi.

FE ise 2019-20 takvimine, pandemi açıklandığı sırada, iki aylık bir ara vermişti ve bu ara, Haziran'ın sonuna kadar uzatıldı.

Ancak Agag, sportif etkinliklerin tekrardan yapılmaya başlamasının insanları evde tutmaya yardımcı olacağını ve pek çok ülkenin uyguladığı karantina kurallarına yardım edeceğini inandığını söyledi.

XE için yaptığı online bir basın toplantısında konuşan Agag şunları söyledi: "Bence sporun acilen yapılması gerekiyor."

"Kapalı kapılar ardında yapılsa bile, ki bence bizim kapalı kapılar ardında yapmamız gerekecek, insanların evde bir eğlenceye ihtiyaçları var."

"Eğer onlara futbol verirseniz, onlara motor sporları verirseniz, eğer onlara evlerinde kalmaları için bir neden verirseniz, evde kalmak onları daha mutlu edecektir."

"Eğer onlara hiçbir şey vermezseniz, eğlence vermezseniz, insanların kuralı çiğneme lüksü daha fazla olur. Sporların bu bağlamda önemli bir rolü var."

Agag, her ne kadar seyircisiz yapılmasının uzun süreli bir çözüm olduğuna inanmasa da, spor müsabakalarının, COVID-19 pandemisi sırasında sosyal bir birleştiriciliğinin olacağına inanıyor.

Agag şunları söyledi: "Umarım kapalı kapılar ardında yapılan müsabakalar geleceğimizi oluşturmaz, çünkü bu çok üzücü bir geleceğe sahip olmamız anlamına gelir. Ancak kısa vadede yapılabilecek tek şey bu."

"Müsabakaların kapalı kapılar ardında yapılması gerektiğini savunuyorum çünkü en azından taraftarları eğlendirmek için bir şey yapıyorsunuz. Onların eğlenceye ihtiyacı var."

"Bu salgın sırasında spor müsabakaları bir sosyal görevi yerine getirecek. Acilen seyircisiz yapılacak yarışlara geçmemiz lazım."

Agag aynı zamanda XE'nin konseptinin 'neredeyse virüs geçirmez' olduğunu söyledi: "Extreme E'yi tasarladığımızda bir pandemi olacağını bilmiyorduk, bir virüsün yayılacağını bilmiyorduk."

"Ancak düşündüğünüzde Extreme E, neredeyse virüs geçirmez bir spor. Benim bildiğim, seyircisiz yapılmaya tasarlanmış olan tek spor Extreme E."

"Organizasyonlarımızda hiç kimse yok. Bir gemi ile seyahat ediyoruz ve gemiye binen herkese test uygulayabiliriz. İçinde bulunduğumuz geminin, COVID-19 vakası olmayan bir gemi olduğundan emin olabiliriz."